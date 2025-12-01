Eurobank Equities για Κρι Κρι: Μπορεί να μετατρέψει τη δυνατή ζήτηση σε αυξημένους όγκους παραγωγής

Μετά τα αποτελέσματα 9μήνου 2025 και τη βελτιωμένη ορατότητα ως προς τη ζήτηση και την τιμολόγηση για το 2026, η εμπιστοσύνη μας στην αναπτυξιακή πορεία της Kρι Κρι έχει ενισχυθεί, αναφέρει η Eurobank Equities στο τελευταίο της report για τη γαλακτοβιομηχανία από τις Σέρρες.

«Βλέπουμε δυναμική στο γιαούρτι διεθνώς – κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία (πωλήσεις +63% και +21% στο 9μηνο) – στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική εξωστρέφειας, υποστηριζόμενη από αυξανόμενη παρουσία στα ράφια και σταθερή ζήτηση για φυσικά, υψηλής πρωτεΐνης προϊόντα. Με την παραγωγική δυναμικότητα να αυξάνεται έως το 2027 (υποστηρίζοντας περίπου 500 εκατ. πωλήσεις το 2029), η Kρι Κρι βρίσκεται σε θέση να μετατρέψει τη δυνατή ζήτηση σε αυξημένους όγκους παραγωγής», υποστηρίζουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής.

Η χρηματιστηριακή αύξησε τις προβλέψεις για τα έσοδα προβλέποντας πλέον ανάπτυξη 24% το 2025, 18% το 2026 και 11% το 2027. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, αναμένει ότι αυξήσεις τιμών από το β’ εξάμηνο 2025 θα επιτρέψουν τη μετακύλιση των υψηλότερων τιμών πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την ανάκαμψη των μικτών περιθωρίων προς το 29 - 30% από το επόμενο έτος και μετά, ύστερα από μια προσωρινή κάμψη το 2025.

Η εξέλιξη αυτή στηρίζει ανάκαμψη περιθωρίων EBIT στο ~15–16% το 2026 - 27 και έναν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBIT περίπου 15% για την περίοδο 2025–29, λόγω λειτουργικής μόχλευσης.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ισχυρό ατού της εταιρείας

Όπως επισημαίνει η Eurobank, η Kρι Κρι συνεχίζει να παράγει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, μετατρέποντας σταθερά περίπου 80% του EBITDA σε λειτουργικές ροές, επιτρέποντας στην εταιρεία να αυτοχρηματοδοτεί πλήρως το επενδυτικό της πρόγραμμα χωρίς αύξηση δανεισμού. Αυτή η χρηματοοικονομική ισχύς στηρίζει το επενδυτικό πλάνο 52 εκατ. για το 2025–27 (Greek Yogurt Dynamo), που στοχεύει στον διπλασιασμό της παραγωγής γιαουρτιού και παγωτού και στην επίτευξη δυναμικότητας υποστήριξης περίπου 500 εκατ. ετήσιων πωλήσεων.

Το ισχυρό ταμειακό προφίλ της εταιρείας επιβεβαιώνεται επίσης από τις κορυφαίες αποδόσεις του κλάδου, με ROE μεγαλύτερο του 24–25% και καθαρή ταμειακή θέση περίπου 19 εκατ. το 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας.

Έτσι, η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή στόχο της μετοχής σε 22,4 ευρώ από 18,10 ευρώ προηγουμένως με σύσταση buy, αποτιμώντας ουσιαστικά την Kρι Κρι σε περίπου 10,9 φορές την αξία της επιχείρησης προς τα ebita το 2026. Ένα μικρό premium έναντι των ξένων ομοειδών, το οποίο η χρηματιστηριακή θεωρεί δικαιολογημένο λόγω της ανώτερης αναπτυξιακής πορείας και του «καθαρού» ισολογισμού της εταιρείας, που υπερκαλύπτουν το μειονέκτημα μικρότερου μεγέθους.