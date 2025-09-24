Eurobank: Έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές - Τι έδειξαν οι συναντήσεις σε ΗΠΑ και Λονδίνο

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την Eurobank όπως πιστοποιούν οι συναντήσεις στελεχών της τράπεζας με funds στις ΗΠΑ και το Λονδίνο. Την έντονη επενδυτική κινητικότητα αποδεικνύει άλλωστε η πρόσθετη έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028, καθώς εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών για τους ήδη υπάρχοντες τίτλους. Οι νέοι τίτλοι θα ενσωματωθούν στην υπάρχουσα σειρά έκδοσης –ο διακανονισμός της έκδοσης των νέων τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου – και θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων (MREL) και για επιχειρηματικούς σκοπούς του ομίλου.

Σχετικά με την απόβαση στελεχών της τράπεζας στις ΗΠΑ, υπήρξαν συναντήσεις με πάνω από τριάντα funds. Οι επενδυτές «ανέκριναν» τα στελέχη της τράπεζας σχετικά με τα σχέδια για επέκταση στις χώρες που ήδη έχει παρουσία η Eurobank και σε άλλες, καθώς η διοίκηση της τράπεζας με πλεονάζοντα κεφάλαια αναζητεί ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη μερισματική πολιτική της τράπεζας και τη διανομή πλεονάζοντος κεφαλαίου. Τα στελέχη των funds έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάνοντας σχετικές ερωτήσεις, για τις δυνατότητες επέκτασης σε Βουλγαρία και Κύπρο, καθώς επίσης και στο δυνητικό ρόλο της Κύπρου ως hub που ενώνει την Ευρώπη με την Ινδία, το Ισραήλ, άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Όπως αναλύθηκε η αγορά της Βουλγαρίας κλέβει τις εντυπώσεις, καθώς εκτιμάται ότι η ένταξη στο ευρώ και η δυναμική της αγοράς κρύβει ευκαιρίες. Θετική εικόνα αποκόμισαν στελέχη της τράπεζας και από τις συναντήσεις του Λονδίνου. Εκτός από τα παραπάνω, επισημάνθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης της θυγατρικής στην Κύπρο, όπως και το ενδεχόμενο ανάπτυξης των συνεργειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις ερωτήσεις των funds κυριάρχησαν τα ισχυρά μεγέθη της τράπεζας, με έμφαση να δίνεται στα έσοδα από τους τόκους, προμήθειες, την πιστωτική επέκταση, την κερδοφορία, καθώς επίσης και στις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου και του τομέα real estate. Εν κατακλείδι, στις συναντήσεις πιστοποιήθηκε το ενδιαφέρον των επενδυτών για την Eurobank, κάτι άλλωστε που αποτυπώνεται στην τιμή της μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστήριου Αθηνών. Παράλληλα, φάνηκε πως οι κινήσεις της διοίκησης στην Κύπρο και οι εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει η τράπεζα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αναλυτών, καθώς προσπάθησαν να εκμαιεύσουν τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης.