Eurobank: Από τις 19 Δεκεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Από τις 19 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου των νέων μετοχών της Eurobank που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» από την Eurobank.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοινωθείσας στις 12.12.2025 έναρξης διαπραγμάτευσης στις 15.12.2025 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» από την Eurobank («Νέες Μετοχές») και της σχετικής έγκρισης εισαγωγής τους από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») στις 18.12.2025, τα τρία δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες μία (3.631.510.801) κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) εκάστη θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ την 19.12.2025.

Η παράλληλη εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ. θα διενεργείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Χ.Α.Κ.