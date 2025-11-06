Εθνική Τράπεζα: Κοντά στο 1 δισ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων για το 9μηνο του 2025 - Ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ. ευρώ

Κοντά στο 1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων για την Εθνική Τράπεζα, με τη διοίκηση της ΕΤΕ να ανακοινώνει τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ για τις 14 Νοεμβρίου. Παράλληλα, τα εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά +12%, σε ετήσιο επίπεδο.



Κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ύψους ~€1,0 δισ. το Εννεάμηνο 2025 απορροφούν την επίδραση της ομαλοποίησης των επιτοκίων

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -9,8% σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το 2025, αποτυπώνοντας τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων της αγοράς κατά περίπου -150 μ.β. ετησίως το Εννεάμηνο 2025. Το Γ’ τρίμηνο 2025, η υποχώρηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων κατά μόλις -0,9% σε τριμηνιαία βάση σηματοδοτεί ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους πλησιάζουν σε σημείο καμπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €1,8 δισ.2 το Εννεάμηνο 2025 αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά το Δ’ τρίμηνο 2025, συντελώντας στην επίτευξη του στόχου πιστωτικής επέκτασης ύψους >€2,5 δισ. για το 2025. Η ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίστηκε το Γ’ τρίμηνο 2025, καθώς τα επιτόκια αναφοράς σταθεροποιούνται

Τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ανοδική πορεία το Εννεάμηνο 2025 κατά +14% σε ετήσια βάση (+8% σε δημοσιευμένη βάση), εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση των κρατικών μέτρων στις προμήθειες από πληρωμές (-€18 εκατ. το Εννεάμηνο 2025). Αιχμή του δόρατος αποτελούν οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα, καταγράφοντας αύξηση κατά +74% σε ετήσια βάση, με τις επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια

Οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +6.5%³ ετησίως (+7.3% σε δημοσιευμένη βάση), αντανακλώντας τις συνεχείς επενδύσεις μας σε ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και τις πρωτοπόρες επενδύσεις μας σε υποδομές πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά μας, την εμπορική μας αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές μας δυνατότητες, καθώς και την ανθεκτικότητα της Τράπεζας έναντι των κινδύνων και των προκλήσεων του κυβερνοχώρου

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 32,8% το Εννεάμηνο 2025, ή σε 33,3%, ομαλοποιώντας για τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις στο Εξάμηνο 2025, εντός του στόχου μας για το 2025

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 41 μ.β. το Εννεάμηνο 2025 (37 μ.β. το Γ’ τρίμηνο 2025), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας για σταδιακή ομαλοποίηση χωρίς διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και των ποσοστών κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς σε όλα τα Στάδια δανείων

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 16,1% σε δημοσιευμένη βάση, ή 15,6% ομαλοποιώντας για τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις στο Εξάμηνο 2025 (χωρίς αναπροσαρμογή επί του υπερβάλλοντος κεφαλαίου CET1), συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% που έχουμε θέσει για το 2025

Ο ισχυρός Ισολογισμός μας παρέχει στρατηγική ευελιξία

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά +12% ετησίως το Εννεάμηνο 2025, ή €1,8 δισ.2 από την αρχή του έτους, παρά την εποχικότητα του Γ’ τριμήνου 2025. Το τρέχον υψηλό χαρτοφυλάκιο εγκεκριμένων αλλά μη

εκταμιευμένων δανείων αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων το Δ’ τρίμηνο 2025

o Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά +€1,4 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εισροών όψεως και ταμιευτηρίου (+1,8 δισ. ετησίως), βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα καταθέσεων της Τράπεζας υπερ των λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου (81% του συνόλου). Παράλληλα συνεχίζεται η μετακίνηση των προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας

To επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε στις 154 μ.β. το Γ’ τρίμηνο 2025 (-11 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας σε περεταίρω αποκλιμάκωση του συνολικού κόστους καταθέσεων και χρηματοδότησης της Τράπεζας κάτω των 30 μ.β. και 60 μ.β. αντίστοιχα, στα χαμηλότερα επίπεδα της ελληνικής αγοράς

Η έκθεση σε χρεόγραφα σταθερής απόδοσης, αξιοποιώντας τα ισχυρά ταμειακά μας διαθέσιμα, θα παρέχει πρόσθετη στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους στο μέλλον, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 2,5%, αποτυπώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Οι δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη σε όλα τα Στάδια δανείων, παρέχοντας ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας και αναδεικνύοντας τον ισχυρό μας Ισολογισμό

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 19,0%

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 19,0%, ενισχυμένος κατά +10 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά την πρόβλεψη για διανομή από τα κέρδη του 2025 ύψους 60%4 στο Εννεάμηνο 2025. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,8%

O δείκτης MREL του Ομίλου ανήλθε σε 28,5%, υπερβαίνοντας τον στόχο MREL του Γ’ τριμήνου 2025 ύψους

26,8% κατά +170 μ.β.

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού

Στην Εταιρική Τραπεζική, εφαρμόζουμε συνεχείς βελτιώσεις στο λειτουργικό μας μοντέλο,

συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων που ενισχύουν τη λειτουργική μας δομή, με σκοπό να επιταχύνουμε την ανάπτυξή του χαρτοφυλακίου διεθνών χρηματοδοτήσεων

συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων που ενισχύουν τη λειτουργική μας δομή, με σκοπό να επιταχύνουμε την ανάπτυξή του χαρτοφυλακίου διεθνών χρηματοδοτήσεων Στη Λιανική Τραπεζική, αναβαθμίζουμε την εμπειρία των πελατών μας με το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης ιδιωτών, διαθέτοντας το «Live Banking», ένα νέο κανάλι απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, ενώ ενισχύουμε τις πωλήσεις και την αποδοτικότητα του δικτύου των καταστημάτων μας με την περαιτέρω μεταφορά αιτημάτων πελατών μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παράλληλα, προχωρούμε με τη μετάπτωση των υπηρεσιών Wealth Management σε νέα πλατφόρμα, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους

Παγιώνουμε την ηγετική μας θέση στην ψηφιακή τραπεζική, με 4,4 εκατ. συνδρομητές ψηφιακών καναλιών, ενώ οι ενεργοί χρήστες υπερβαίνουν τα 3,2 εκατ., ως αποτέλεσμα τη νέας εφαρμογής Mobile Banking Ιδιωτών πελατών και της αναβαθμισμένης ψηφιακής πλατφόρμας Business Internet Banking Εταιρικών πελατών

Ο εκτεταμένος τεχνολογικός μετασχηματισμός μας συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, με τη μετάπτωση στο νέο σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) να βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης με ορίζοντα το Α’ τρίμηνο 2026, ενώ συνεχίζουμε την υλοποίηση use cases τεχνητής νοημοσύνης GenAI, όπως μεταξύ άλλων της ψηφιακής βοηθού (Sophia chatbot), η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας

Στρατηγική ESG

Αναφορικά με το Περιβάλλον και το Κλίμα, διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά για τη χρηματοδότηση βιώσιμων πηγών ενέργειας, παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, ενώ συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, ολοκληρώνοντας τη διάθεση των εσόδων του δεύτερου πράσινου ομολόγου ύψους €650 εκατ. (έκδοση του Δ’ τριμήνου 2024)

Αναφορικά με την Κοινωνική Ευθύνη, στηρίζουμε ενεργά τις πρωτοβουλίες με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση δημόσιων σχολικών υποδομών με χορηγία

συνολικού ύψους €50 εκατ. το 2024 και το 2025, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο νησί της Χίου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε τα εξής:

“Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα έναντι των παγκόσμιων γεωπολιτικών πιέσεων, ενώ ο εγχώριος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζουν να ενισχύονται.

Είναι εντυπωσιακό ότι, ο τουρισμός παραμένει σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού, με τις εξαγωγές αγαθών να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους, παρά τις προκλήσεις που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός που αντανακλά την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου επιχειρηματικού τομέα. Επιπλέον, η οικονομική θέση των νοικοκυριών συνεχίζει να ενισχύεται, υποστηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, ενώ οι υποστηρικτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, οι ολοένα και πιο ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς και οι συνεχιζόμενες εισροές ξένων επενδύσεων ενδυναμώνουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματά μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και της Τράπεζάς μας, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των πρόσφατα αναβαθμισμένων στόχων μας για το έτος. Η κερδοφορία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα έναντι της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, αξιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των δανείων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες. Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ~€1,0 δισ. το Εννεάμηνο 2025, με το δείκτη απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 15,6%2, συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% για το 2025.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τον δείκτη CET1 να αυξάνεται κατά +70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους σε 19,0%, παρέχοντας στρατηγική ευελιξία όσον αφορά στην οργανική ανάπτυξη, τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσδίδουν αξία, καθώς και την ενίσχυση της διανομής κεφαλαίου στους μετόχους μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα1 ύψους €200 εκατ.3 στις 14 Νοεμβρίου, ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60%4 επί των κερδών του 2025.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είμαστε σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσουμε την ισχυρή δυναμική μας, καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ισχυρών βάσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτιώνοντας την τραπεζική εμπειρία των πελατών μας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού μας, και οικοδομώντας μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο Τράπεζα για το μέλλον. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, η πειθαρχημένη υλοποίηση των επιχειρησιακών μας στόχων και το στρατηγικό μας όραμα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να προσφέρουμε διατηρήσιμη αξία στους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη των υποδομών και το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας.”