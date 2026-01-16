ΕΤΕπ - Πειραιώς: Deal χρηματοδότησης €100 εκατ. στους τομείς άμυνας και ασφάλειας

Συμφωνία-ορόσημο υπέγραψαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σηματοδοτώντας τη θεσμική είσοδο της Ελλάδας στο πανευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οικοσύστημα ασφάλειας και άμυνας της ΕΤΕπ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τον «επόμενο μεγάλο πυλώνα» επενδύσεων, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται το 2026.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας μπορεί να αποτελέσει τον φυσικό διάδοχο της επενδυτικής δραστηριότητας που χρηματοδοτήθηκε μέσω του RRF. «Πιστεύω ότι έχουμε έναν τομέα ο οποίος θα μπορούσε επάξια να αντικαταστήσει όλη αυτή την επενδυτική δραστηριότητα που χρηματοδοτήσαμε μέσω του Recovery and Resilience Fund και αυτός είναι ο τομέας της Ασφάλειας και της Άμυνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πειραιώς γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα –και μόλις η τρίτη στην Ευρώπη– που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΤΕπ, με τις άλλες δύο να είναι γερμανική και γαλλική τράπεζα, γεγονός που υπογραμμίζει και τη γεωγραφική σημασία της ελληνικής συμμετοχής.

Πώς λειτουργεί το χρηματοδοτικό σχήμα

Η συμφωνία προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με την Πειραιώς να αναλαμβάνει πλήρως την υλοποίηση του προγράμματος στην ελληνική αγορά. Μέσω της μόχλευσης των κεφαλαίων της τράπεζας, το συνολικό ύψος των επενδύσεων που μπορεί να κινητοποιηθεί φτάνει έως και τα 200 εκατ. ευρώ.

Μέσω της Πειραιώς, τα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (mid-caps) στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται ή υλοποιούν επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει έως 12,5 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ και επιπλέον έως 12,5 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, με τα δάνεια να καλύπτουν τόσο επενδυτικούς σκοπούς όσο και κεφάλαιο κίνησης. Η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει έως και τα 12 έτη, προσφέροντας σημαντική ανάσα ρευστότητας και αυξημένη προβλεψιμότητα στους δικαιούχους.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα που αντλεί η ΕΤΕπ από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χάρη στην κορυφαία πιστοληπτική της διαβάθμιση, μετακυλίεται υποχρεωτικά στους τελικούς δικαιούχους. Όπως υπογράμμισε η Ειρήνη Μποτονάκη, Senior Loan Officer και Global Relationship Manager της ΕΤΕπ για Ελλάδα και Κύπρο, η διαδικασία γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, καθώς οι επιχειρήσεις ενημερώνονται τόσο για την προέλευση των κεφαλαίων, όσο και για το όφελος που απολαμβάνουν σε επίπεδο κόστους χρηματοδότησης.

Η διεύρυνση της επιλεξιμότητας

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανοίγει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων διττής χρήσης, δηλαδή τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Μέχρι πρότινος, τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση τεχνολογιών και υποδομών ασφάλειας και άμυνας, καθώς και εταιρείες που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας του κλάδου. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την υψηλή τεχνολογία και το cyber security έως τις βιομηχανικές εφαρμογές, τις προμήθειες και τις υποδομές.

Γιατί η Πειραιώς επενδύει στην άμυνα

Όπως εξήγησε ο Δημήτριος Βερελής, Senior Director Development & Sustainable Banking της Πειραιώς, η απόφαση της τράπεζας να επενδύσει στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τη σαφή πολιτική προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον συγκεκριμένο κλάδο, μέσα από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και πρωτοβουλίες, όπως το πλαίσιο «ReArm Europe».

Ο δεύτερος, και ίσως σημαντικότερος, αφορά τα δομικά χαρακτηριστικά του κλάδου. «Είναι ένας τομέας υψηλής τεχνολογίας, υψηλής καινοτομίας, με σημαντική απασχόληση σε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και καλών αποδοχών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συμβάλλει άμεσα στην εθνική οικονομία.

Η χαρτογράφηση που πραγματοποίησε η Πειραιώς τους τελευταίους μήνες ανέδειξε εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, πολλές εκ των οποίων λειτουργούν ως προμηθευτές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή ως υπεργολάβοι μεγάλων ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, χωρίς να έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στο εσωτερικό της χώρας.

Η θεσμική διάσταση και ο ευρωπαϊκός ρόλος της Ελλάδας

Στη θεσμική σημασία της συμφωνίας στάθηκε ιδιαίτερα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη δομημένη, στοχευμένη και μακροπρόθεσμη πρόσβαση ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου σε ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Όπως ανέφερε, ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας παραμένει διαχρονικά υποχρηματοδοτούμενος, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του και της περιορισμένης διάθεσης τραπεζικών προϊόντων. Η παρέμβαση της ΕΤΕπ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, μειώνοντας το χρηματοδοτικό ρίσκο και ενισχύοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα θετικό «signaling effect» προς την αγορά, που μπορεί να προσελκύσει και επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια. Η Πειραιώς, όπως σημείωσε, αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους και αποτελεσματικούς εταίρους της ΕΤΕπ, με ιστορικό άνω των δύο δισ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις προς την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Η διαδικασία ενεργοποίησης του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με την ενημέρωση των δικτύων καταστημάτων της Πειραιώς να ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν τις συζητήσεις για χρηματοδότηση από την επόμενη εβδομάδα, με την τράπεζα να δηλώνει έτοιμη να κινηθεί με ανταγωνιστικούς χρόνους αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα είναι πανευρωπαϊκό και λειτουργεί με βάση τη λογική του «first come, first serve», γεγονός που, σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΤΕπ, δημιουργεί ευκαιρίες για τις ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις να απορροφήσουν σημαντικούς πόρους. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με άλλες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του προγράμματος.

Ένας νέος επενδυτικός κύκλος για την ελληνική οικονομία

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το hub που κατασκευάζεται στον Βόλο, καθώς και εξαγορές και επενδύσεις από μεγάλους ελληνικούς ομίλους, όπως ο Όμιλος Μυτιληναίου και ο Όμιλος THEON.

Ο Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε ότι η φιλοδοξία είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί, τα επόμενα χρόνια, ένα νέο επενδυτικό πλαίσιο αντίστοιχο του RRF, με πυρήνα την άμυνα και την τεχνολογία. «Αυτό που ξεκινάμε τώρα με την ΕΤΕπ είναι το πρώτο βήμα. Με τη σωστή προσπάθεια μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο και συμπληρωματικό», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα μιας νέας εποχής χρηματοδότησης για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία.