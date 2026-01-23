Alpha Bank - IQonomy

Η ισχυρή κοινωνική αξία της πρωτοβουλίας IQonomy για τη διάδοση και ενίσχυση των οικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε ευάλωτους πληθυσμούς, αποτυπώνεται στις Μελέτες Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου που πραγματοποίησε το HIGGS για τα προγράμματα της πρωτοβουλίας.

Η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Alpha Bank στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Μέσα από τη συστηματική μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου, η Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις της παράγουν μετρήσιμη και μακροπρόθεσμη αξία.

Το IQonomy της Alpha Bank έχει κάτω από τη σκέπη του τέσσερα μεγάλα προγράμματα: Το «Αλφαβητάρι Οικονομικών», σε συνεργασία με την ActionAid, το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην πράξη» με τη SciCo, τα «Μαθήματα Οικονομίας» με τον οργανισμό WHEN και το πρόγραμμα «eκονομία για όλους» σε συνεργασία με τη ΜΚΟ People Behind. Τα προγράμματα αυτά, απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, συγκαταλέγονται στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ως προς τον χρηματοοικονομικό και ψηφιακό εγγραμματισμό.

Οι μελέτες βασίστηκαν σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων το 2024, και συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τις συνεργαζόμενες ΜΚΟ, την Alpha Bank και τους άμεσα ωφελούμενους των προγραμμάτων.

Αλφαβητάρι Οικονομικών

Το «Αλφαβητάρι Οικονομικών» υλοποιείται σε συνεργασία με την ActionAid Hellas και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου καθώς και σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών, ικανών να λαμβάνουν συνειδητές οικονομικές αποφάσεις.

Το 2024, πραγματοποιήθηκε σε 227 σχολεία από 12 Περιφέρειες της χώρας, όπου συμμετείχαν 6.614 μαθητές και επιμορφώθηκαν 593 εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την Μελέτη του HIGGS, το 91% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι τo πρόγραμμα συνέβαλε στην εξοικείωση των μαθητών με οικονομικές έννοιες και όρους και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για τους ίδιους, ενώ το 73% εκτιμά ότι οι μαθητές υιοθέτησαν πιο υπεύθυνες συμπεριφορές ως προς την κατανάλωση, αποταμίευση και συμμετοχή στα κοινά.

Η κοινωνική αξία του προγράμματος ανήλθε σε 7,35 ευρώ για κάθε 1 ευρώ επένδυσης.

Κυκλική Οικονομία στην Πράξη

Το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην πράξη», σε συνεργασία με την SciCo, στοχεύει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βιωσιμότητας, πράσινης και κυκλικής οικονομίας.

Το 2024 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 21 σχολεία από όλη την Ελλάδα, με 411 μαθητές και μαθήτριες και 22 εκπαιδευτικούς, ενώ μέσω των ψηφιακών εκπαιδεύσεων επιμορφώθηκαν επιπλέον 214 εκπαιδευτικοί και 15.755 μαθητές. Το 93% των καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύει ότι οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικονομία και την κυκλική οικονομία, ενώ όλοι συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα συμβάλλει στη δημιουργία μελλοντικών και υπεύθυνων ενεργών πολιτών. Τέλος, το 86% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι το πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων τους.

Βάσει της ανάλυσης, για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα, επιστρέφεται στην κοινωνία αξία ύψους τουλάχιστον 8,94 ευρώ.

Μαθήματα Οικονομίας

Τα «Μαθήματα Οικονομίας» πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τo WHEN και απευθύνονται σε γυναίκες, με στόχο την εξοικείωσή τους με βασικές αρχές χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τις ενισχύσουν στη διαχείριση του οικονομικού τους μέλλοντος με αυτοπεποίθηση. Μέσα από μηνιαία διαδραστικά σεμινάρια και ενδιάμεσες ομαδικές συναντήσεις, οι συμμετέχουσες μαθαίνουν να οργανώνουν καλύτερα τα οικονομικά τους, να αποταμιεύουν με βιώσιμο τρόπο, να αυξάνουν τα έσοδα και να μειώνουν τα έξοδά τους.

Συνολικά, το 2024 επιμορφώθηκαν 242 γυναίκες, εκ των οποίων οι 122 προέρχονταν από το εργασιακό περιβάλλον της τράπεζας. Το 89,5% των συμμετεχουσών δήλωσε ότι το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησής τους σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, ενώ το 78,5% ανέφερε ότι, μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, διαχειρίζεται καλύτερα τα οικονομικά της. Παράλληλα, σχεδόν 9 στις 10 γυναίκες δήλωσαν ότι άλλαξε ο τρόπος που σκέφτονται και ενεργούν σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Η κοινωνική αξία του προγράμματος, σύμφωνα με το HIGGS, ανέρχεται 12,83 ευρώ ανά 1 ευρώ επένδυσης.

e-Κονομία για όλους

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ΜΚΟ People Behind, απευθύνεται σε άτομα άνω των 55 ετών και στοχεύει στην εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές και την ασφαλή διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων. Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει δια ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια, επιδιώκοντας να διευκολύνει την καθημερινότητα των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας και να ενισχύσει τις γνώσεις τους στη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Το 2024, ωφελήθηκαν 233 άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 55 ετών από την Αττική και την περιφέρεια. Το 86% των συμμετεχόντων βελτίωσε τις γνώσεις και την εμπειρία του σε βασικές οικονομικές έννοιες και ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, ενώ το 74% νιώθει πλέον ικανότερο στη χρήση ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Η κοινωνική αξία του προγράμματος ανήλθε σε 7,41 ευρώ για κάθε 1 ευρώ επένδυσης.

O Γιώργος Τερζης, Communications and Corporate Affairs Director της Alpha Bank σχολίασε: «Το IQonomy γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι η γνώση μπορεί να αλλάξει ζωές όταν γίνεται πράξη. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει ανθρώπους και κοινότητες που, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, βρίσκονται πιο εκτεθειμένοι σε χρηματοοικονομικές προκλήσεις – μαθητές, γυναίκες και πολίτες άνω των 55 ετών. Μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, το IQonomy φτάνει εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, προσφέροντας δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και προοπτική. Αυτό που το ξεχωρίζει είναι η δέσμευσή του στη μετρήσιμη κοινωνική αξία: με τη μεθοδολογία Social Return on Investment, κάθε ευρώ που επενδύεται μεταφράζεται σε έως και 12,83 ευρώ κοινωνικού οφέλους, επιβεβαιώνοντας ότι η συστηματική επένδυση στη γνώση και την οικονομική παιδεία δημιουργεί πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα για την κοινωνία και το μέλλον της χώρας».