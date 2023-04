Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Η Attica Bank έχει πράγματι γυρίσει σελίδα ξεκινώντας με ορμή τη νέα χρονιά και όπως αποκάλυψε η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, έχει (πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια) κλείσει τρίμηνο με κέρδη. Συγκεκριμένα έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2023 με κέρδη προ προβλέψεων όπως είπε η κ. Βρεττού μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών.

Έχουμε ένα όραμα είπε η κ. Βρεττού, για μία τράπεζα που θα καλύψει ένα κενό στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η οποία θα παρέχει σε πελάτες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τραπεζική εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση. Πρόσθεσε ότι η Attica θέλει να επιτύχει συνέργειες με άλλη τράπεζα, την Παγκρήτια, για να μπορέσει να προσφέρει στους πελάτες.

Αναλύοντας την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί η Attica Bank η κ. Βρεττού τόνισε χαρακτηριστικά ότι η τράπεζα είχε βρεθεί με κόκκινα δάνεια (NPE) στο 70% ενώ το χειρότερο ακόμα ήταν ότι επρόκειτο για μία τράπεζα χωρίς λόγο ύπαρξης καθώς δεν υπήρχαν πελάτες. Η κατάσταση όμως αλλάζει όπως είπε και μάλιστα μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου που ενίσχυσε τα κεφάλαια της τράπεζας με 473 εκατ. ευρώ για την οποία ευχαρίστησε τους μετόχους της Attica Bank.

Πλέον η Attica Bank μέσα σε λίγο διάστημα αύξησε τη ρευστότητά της σημαντικά και έχει 3 δισ. ευρώ σε καταθέσεις και ταυτόχρονα, το πρώτο τρίμηνο γύρισε θετικό, αλλά όπως είπε «έχουμε δρόμο μπροστά μας», αφού ο δείκτης NPE φθάνει στο 65% και πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί.

Η κ. Βρεττού ανέφερε, ότι παράλληλα με την πολύμηνη διαπραγμάτευση για ανεύρεση ιδιώτη επενδυτή, που επιτεύχθηκε με την είσοδο των Thrivest και Παγκρήτιας στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, οι προσπάθειες εστίασαν στην ενίσχυση των λειτουργικών επιδόσεων, που έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα με λειτουργική κερδοφορία και νέες χρηματοδοτήσεις.

Η Attica είπε εστιάζει τώρα στην βελτίωση των υπηρεσιών της και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ειδικά από το μικρομεσαίο επιχειρηματικό χώρο και έχει επιτύχει την έκδοση εγγυητικών αυθημερόν.

Δημήτρης Κυπαρίσσης: Η Optima Bank δεν είναι πια μικρή

Δεν είναι πια μικρή τράπεζα η Optima Bank είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Δημήτρης Κυπαρίσσης, ο οποίος ανέλυσε την ανοδική πορεία της Optima, τονίζοντας ότι σε μία αγορά που κυριαρχείται από τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες, βρίσκεις χώρο μόνο αν δημιουργήσεις ένα σχήμα με όραμα και στρατηγική.

«Θέλαμε σε μία αγορά που ταλαιπωρείται από 10 χρόνια τραπεζικής κρίσης, να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν μία τράπεζα που να εξυπηρετεί τους πελάτες με τον καλύτερο τρόπο κάνοντας απλή τραπεζική». Σχεδιάσαμε «από λευκό χαρτί», είπε.

Ο κ. Κυπαρίσσης εξήγησε ότι η Optima ουσιαστικά έχει μηδενικά κόκκινα δάνεια ενώ τόνισε ότι η αγορά έχει αναγνωρίσει την προσπάθεια και αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς, αφού η αρχική στρατηγική έχει υλοποιηθεί. «Ξεκινήσαμε στο πρώτο lock down με 5 καταστήματα και εξήλθαμε από αυτό με 14», είπε.

«Φθάσαμε», πρόσθεσε, «σχεδόν τα 2 δισ. ευρώ σε δάνεια και έχουμε αυξήσει σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ τις καταθέσεις. Είμαστε ήδη κερδοφόροι. Είχαμε 10 εκατ. ευρώ οργανικά κέρδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και τα υπερτετραπλασιάσαμε».

Παναγιώτης Τουρναβίτης: Πλούτος μας η πολύ καλή γνώση των πελατών

Ο «πλούτος μας είναι η πολύ καλή γνώση των πελατών μας», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, Παναγιώτης Τουρναβίτης. Ο κ. Τουρναβίτης εξήγησε ότι αυτό είναι το μυστικό για κάθε μικρή τράπεζα και η τράπεζα που διευθύνει παλεύει για να δίνει ποιοτικές υπηρεσίες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Είμαστε επιτυχημένη τράπεζα είπε και στα 25 χρόνια λειτουργίας της, έχουμε διαχειριστεί πολλές κρίσεις τις οποίες μετατρέψαμε σε ευκαιρία.

Αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη της τράπεζας που αναβαθμίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες της και στοχεύει να διπλασιάσει τα καταστήματά της, παράλληλα με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας.

Μεταρρύθμιση του business model

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα ανησυχίες και νευρικότητα στην αγορά, οι τράπεζες σήμερα είναι πολύ πιο ασφαλείς, διαβεβαίωσε ο Paolo Fioretti, Deputy Head of Financial Sector and Market Analysis στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, επισημαίνοντας ωστόσο τους κινδύνους που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον κίνδυνο μαζικών αποσύρσεων καταθέσεων που οδήγησε στην κατάρρευση πρόσφατα τη Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ.

Σχετικά με το τείχος προστασίας που δημιουργεί η αύξηση της κερδοφορίας που φέρνει η αύξηση των επιτοκίων, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πλέον δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε οικονομική κρίση.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το business model που είχε παγώσει τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης της πανδημίας και στη συνέχεια λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, πρέπει να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των προσπαθειών μεταρρύθμισης του τραπεζικού συστήματος, ώστε η αύξηση της κερδοφορίας να έχει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και να γίνουν οι σωστές επενδύσεις.