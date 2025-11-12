Δ.Κυπαρίσσης (Optima Bank): Αύξηση της κερδοφορίας 14% - Σε τροχιά επίτευξης του guidance για το 2025

Για το πιό ισχυρό τρίμηνο στην ιστορία της Optima Bank έκανε λόγο ο CEO κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου 2025 στους αναλυτές.

Όπως ανέφερε ο ίδιος η τράπεζα παρουσιάζει διψήφια αύξηση της κερδοφορίας, στο επίπεδο του 14%. Αυτό, δε , που έχει σημασία, όπως είπε ο ίδιος είναι ότι βρίσκεται σε τροχιά για να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το σύνολο της χρονιάς.

Σημαντική ήταν ακόμη και η απόδοση των κεφαλαίων με τον δείκτη ROTE στο 25,3%, έναν από τους πιό υψλότερους στην Ευρώπη, όπως ανέφερε ο κ. Κυπαρίσσης.

Όπως είπε ο ίδιος εκτός από τα θετικά αποτελέσματα η διοίκηση της τράπεζας είναι υπερήφανη και για την διάκρισή της, μία ακόμη φορά, σε διεθνή διαγωνισμό, λαμβάνοντας το βραβείο “Best Commercial Bank - Greece” για το 2025 στο θεσμό των Banking Awards του International Banker.

Παράλληλα, από τη διοίκηση εκφράστηκε η αισιοδοξία για ένα καλό τέταρτο τρίμηνο αλλά και καλή πορεία την επόμενη χρονιά.

Σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα μεγέθη της τράπεζας ο κ. Κυπαρίσσης δήλωσε ότι «το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 3,34%, ενώ το καθαρό περιθώριο προμηθειών ανήλθε στο 0,87% – και τα δύο καλύτερα από το μέσο όσο της αγοράς».

«Παρά την πτώση των επιτοκίων τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε 123,4 εκατ.ευρώ , ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη του ετήσιου στόχου των 160 εκατ.ευρώ».

Ο CEO της Optima Bank Δεξήγησε ότι η τράπεζα κινητοποιεί σημαντικό τμήμα των κεφαλαίων της για να επιτύχει υψηλή αποδοτικότητα, έχοντας δείκτη δανείων προς καταθέσεις κοντά στο 80%.

Σηεμίωσε, δε, αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της, κατά 183 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, με εκταμιεύσεις 746 εκατ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση φθάνει τα 772 εκατ. ευρώ φέτος και το χαρτοφυλάκιο των δανείων έχει αυξηθεί πλέον στα 4,428 δισ. ευρώ, συνολικά. Από τα δάνεια αυτά, ποσό 1,042 δισ. είναι επιχειρηματικά δάνεια και τα άλλα δάνεια είναι δάνεια λιανικής. Η τράπεζα έχει θέσει φέτος στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση, περίπου 1 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα 52,2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 51,7 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η τράπεζα ενισχύθηκε με έσοδα από δανεισμό διατραπεζική αγορά και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα.

Οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 456 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και έφθασαν στα 5,648 δισ. ευρώ, με ποσοστό 55% να είναι προθεσμιακές καυαθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων.