Διπλή βράβευση για την Εθνική Τράπεζα στα Euromoney Awards of Excellence

Η Εθνική Τράπεζα ανακηρύχθηκε Best Bank for Large Corporates και Best Investment Bank for Financing, για την Ελλάδα, από τον διεθνούς φήμης εκδοτικό οργανισμό Euromoney. Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση καθώς τα Euromoney Awards of Excellence αναγνωρίζουν την αριστεία στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

H Εθνική Τράπεζα κέρδισε δύο βραβεία στις κάτωθι κατηγορίες:

– Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για Μεγάλες Επιχειρήσεις: Η Εθνική Τράπεζα αξιολογήθηκε ως η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα στη βάση της οικονομικής της απόδοσης για το 2024, της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μεγάλων εταιρικών πελατών, των νέων/βελτιωμένων προϊόντων μεγάλης εταιρικής τραπεζικής, της νέας/βελτιωμένης ψηφιοποίησης προϊόντων μεγάλων εταιρικών πελατών, τη διαχείριση/κάλυψη σχέσεων μεγάλων εταιρειών και για τις νέες/βελτιωμένες διαδικασίες ένταξης πελατών – μεγάλων εταιρειών στο πελατολόγιό της. Αναγνωρίστηκε, επίσης, ότι η Τράπεζα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση στις εσωτερικές της λειτουργίες, μέσω της κυκλοφορίας νέας πλατφόρμας internet banking για επιχειρήσεις, της ευρείας υιοθέτησης των ψηφιακών υπογραφών και της πλήρως ψηφιακής εφαρμογής νομιμοποίησης, ενέργειες που απλοποιούν σημαντικά τις διαδικασίες για τους εταιρικούς πελάτες.

– Καλύτερη Τράπεζα Επενδυτικής Τραπεζικής στην Ελλάδα για Χρηματοδοτήσεις: Η Εθνική Τράπεζα αξιολογήθηκε ως καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα στη βάση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καινοτόμων, επιδραστικών ή σημαντικών συμφωνιών χρηματοδότησης συγχωνεύσεων και εξαγορών, χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων, δομημένης χρηματοδότησης και άλλων πολύπλοκων και καινοτόμων χρηματοδοτικών σχημάτων. Αναγνωρίστηκε, επίσης, πως οδηγώντας την ενεργειακή μετάβαση, η Τράπεζα μέσω της μονάδας Structured Financing έχει εξασφαλίσει συναλλαγές-ρεκόρ σε έργα ΑΠΕ. Συνδυάζοντας τις εν λόγω συναλλαγές με εκδόσεις πράσινων ομολόγων, η Εθνική ενίσχυσε περαιτέρω τον ρόλο της ως η «Τράπεζα της Ενέργειας».

Οι διακρίσεις αποδεικνύουν ότι το Corporate and Investment Banking (CIB) της Εθνικής Τράπεζας έχει εδραιώσει την ηγετική του θέση στον τομέα της εταιρικής τραπεζικής, επιτυγχάνοντας εξαιρετική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα το 2024, παρά τις αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες.

Μέσω στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης, πειθαρχημένης διαχείρισης κινδύνου και δέσμευσης στην καινοτομία, η Εθνική Τράπεζα έχει ενισχύσει το προφίλ της ως τράπεζα πρώτης επιλογής για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έχει, παράλληλα, εδραιωθεί ως η κορυφαία δύναμη στον τομέα των δομημένων χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα και επεκτείνει ολοένα και περισσότερο την παρουσία της στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τον ρόλο της ως τραπεζικός συνεργάτης πρώτης επιλογής για χρηματοδοτήσεις μεγάλης κλίμακας με υψηλό αντίκτυπο.

Το CIB της Εθνικής Τράπεζας εξυπηρετεί μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και κοινοπραξίες επιχειρήσεων, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτεί επιχειρήσεις όλων των κλάδων και εστιάζει στις χρηματοδοτήσεις με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Στόχος του CIB είναι να συνεχίσει να προσφέρει ολιστική κάλυψη των πολυδιάστατων επιχειρηματικών αναγκών καθώς και τεχνογνωσία, ευελιξία και κορυφαία ποιότητα εξυπηρέτησης. Να προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση για την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τα πιο σύγχρονα συναλλακτικά προϊόντα και να πρωταγωνιστεί στα πεδία της καινοτομίας και των ψηφιακών υπηρεσιών.