Στο απόλυτο turnaround story εξελίσσεται η Credia Bank με ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας, νέων δανείων και επαναλαμβανόμενων κερδών. Η εξωστρέφεια της τράπεζας περνά μέσα από την εξαγορά της HSBC και τη διεύρυνση των συνεργασιών στο asset management.

Όπως δήλωσε η CEO, Ελένη Βρεττού στους αναλυτές, στόχος για φέτος είναι να διπλασιαστεί η πιστωτική επέκταση, δηλαδή να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα business plans για την εξαγορά της HSBC Μάλτας και της Credia Bank, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες.

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν στο εξάμηνο συνολικά σε €810 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το τέλος έτους 2024. Στόχος της τράπεζας είναι να επενδύσει περαιτέρω στις συνεργασίες με ξένους οίκους.

Την ίδια στιγμή η απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη, ενώ η τράπεζα μετά το λανσάρισμα του καταστήματος νέας Γενιάς στην Αθήνα, στοχεύει στην αναβάθμιση του 10% του δικτύου της – στα ίδια πρότυπα – έως τέλος του έτους. Εκτός από την Αθήνα, σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις θα αναβαθμιστεί η εμπειρία των πελατών.

Εκτός από το ρεκόρ επαναλαμβανόμενων κερδών η τράπεζα έχει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε τις προσδοκίες. Διαμορφώθηκε στα €542 εκατ., με μερίδιο αγοράς περίπου 11%. Τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν έφτασαν τα €1,59 δισ., ενώ από αυτά οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν €0,8 δισ. και €0,78 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Κάτι που αποδεικνύει την ισορροπημένη προσέγγιση της τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν ανοδική πορεία και κατά το β΄ τρίμηνο του έτους, ενώ οι προσπάθειες για τη βελτίωση των εσόδων από προμήθειες απέδωσαν και για αυτό το τρίμηνο, καθώς διπλασιάστηκαν σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν σημαντικά, και κατέγραψαν βελτίωση κατά 97% σε ετήσια βάση, οδηγούμενα κυρίως από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά την απώλεια των εσόδων από τα χαρτοφυλάκια των τιτλοποιήσεων.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 10,4% έναντι 11,0% στο α΄ τρίμηνο, εξαιτίας της αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού, λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων αλλά και του κόστους αναδιάρθρωσης, που ανήλθε σε 40 μ.β. Οι ενέργειες αναδιάρθρωσης έχουν στην πλειονότητά τους ολοκληρωθεί κατά το β΄ τρίμηνο του 2025, αναμένοντας ο σχετικός δείκτης να έχει πλέον σταθερά ανοδική τάση. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε σε 17,3%, αυξημένος κατά 590 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της επιτυχούς έκδοσης Ομολόγου ΑΤ1, συνολικού ύψους €100 εκατ., και Ομολόγου Τier ΙΙ, συνολικού ύψους €150 εκατ., στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN).