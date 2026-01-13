Διεθνείς κεντρικοί τραπεζίτες στηρίζουν τον Πάουελ: «Υπηρετεί με ακεραιότητα και προσήλωση την αποστολή του»

Τη στήριξή τους προς τη Fed και το πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ εκφράζουν μέσω επίσημης δήλωσής τους Κεντρικοί Τραπεζίτες απ' όλον τον κόσμο. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «ο Πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον», ενώ τονίζουν τη σημασία της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς «αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε».

Αναλυτικά η δήλωσή τους:

«Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον Πρόεδρό της, Jerome Powell. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να την διατηρήσουμε, σεβόμενοι πλήρως το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο Πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας συνάδελφος που χαίρει σεβασμού και άκρας εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.

Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England)

Erik Thedéen, Διοικητής της Τράπεζας της Σουηδίας (Sveriges Riksbank)

Christian Kettel Thomsen, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Δανίας (Danmarks Nationalbank)

Martin Schlegel, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας (Swiss National Bank)

Ida Wolden Bache, Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Νορβηγίας (Norges Bank)

Michele Bullock, Διοικητής της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia)

Tiff Macklem, Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά (Bank of Canada)

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Τράπεζας της Κορέας (Bank of Korea)

Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας (Banco Central do Brasil)

François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Pablo Hernández de Cos, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Σημείωση: Άλλες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να προστεθούν στον κατάλογο των υπογραφόντων αργότερα».