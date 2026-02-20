Eurobank και Fairfax Digital Services

Η Eurobank και η Fairfax Digital Services προχωρούν στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη ενός κλιμακούμενου λειτουργικού μοντέλου βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία.

Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση αποτυπώνεται και στη συμμετοχή της Τράπεζας στο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον επιδραστικά διεθνή φόρουμ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της Ινδίας στη διαμόρφωση του παγκόσμιου διαλόγου για τη διακυβέρνηση, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν αρχηγοί κυβερνήσεων, φορείς χάραξης πολιτικής και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Eurobank συμμετέχει όχι μόνο ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός που επενδύει συστηματικά σε προηγμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και ως στρατηγικός εταίρος που ενισχύει ενεργά τη διασύνδεσή του με το τεχνολογικό και χρηματοοικονομικό οικοσύστημα της Ινδίας.

Θεσμική Παρουσία και Στρατηγική Ενίσχυση στην Ινδία

Η Eurobank εκπροσωπείται στο Summit από τον κ. Σταύρο Ιωάννου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Group Chief Operating Officer & International Activities, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στην Ινδία, για το οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (Reserve Bank of India) και η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται τον Μάρτιο του 2026. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση της Eurobank στην αγορά της Ινδίας και στο χρηματοοικονομικό της οικοσύστημα.

Παράλληλα, ο κ. Sanjay Tugnait, President & Chief Executive Officer της Fairfax Digital Services (a Fairfax Company), συμμετέχει ως ομιλητής σε πάνελ υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στο διάλογο για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και για τη διεθνή συνεργασία σε επίπεδο οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Η παρουσία της Eurobank στο Summit εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής τοποθέτησης της Τράπεζας στο σημείο τομής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τεχνολογικής καινοτομίας και διασυνοριακής οικονομικής συνεργασίας.

AI Factory για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Eurobank έχει δημιουργήσει ένα AI Factory νέας γενιάς το οποίο την τοποθετεί μεταξύ των πρώτων τραπεζικών οργανισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που υιοθετούν συστηματικά λύσεις Agentic AI.

Σε στενή συνεργασία με τις ομάδες του AI & Data Centre of Excellence της EY στην Ελλάδα, η Eurobank αναπτύσσει ένα επεκτάσιμο και αυτοματοποιημένο σύστημα για την ενσωμάτωση της Agentic AI στον πυρήνα των τραπεζικών της λειτουργιών, μεταβαίνοντας από πιλοτικά προγράμματα σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Αξιοποιώντας το Microsoft Azure και την EY.ai AgenticPlatform, με υποστήριξη από την επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ της NVIDIA, η Τράπεζα θα διαμορφώσει ευφυή συστήματα που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά μια δομική μετάβαση από την απλή αυτοματοποίηση σε πιο εξελιγμένα, agent-based συστήματα, τα οποία λειτουργούν εντός σαφών πλαισίων διακυβέρνησης, ελέγχου κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Πυλώνας υλοποίησης της μετάβασης αυτής είναι η στρατηγική συμμαχία της Eurobank με τη Fairfax Digital Services. Το μοντέλο συνεργασίας σχεδιάζεται στην Ελλάδα και στον Καναδά και υλοποιείται στην Ινδία, ενισχύοντας ένα διασυνοριακό πλαίσιο ανάπτυξης και παράδοσης τεχνολογικών λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί Global Delivery Center (GDC) στην Ινδία, σε συνεργασία με τη Fairfax Digital Services και τεχνολογικούς οργανισμούς της Ινδίας, ενισχύοντας τις τοπικές μηχανικές δυνατότητες και τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική παρουσία της Eurobank στη χώρα.

“Digital Brain” και Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός

Σε συνεργασία με την Accenture, η Eurobank αναπτύσσει ένα enterprise-wide “Digital Brain”, ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της εμπειρίας πελάτη και των λειτουργικών διαδικασιών.

Μαζί, ενισχύουν την ηγετική θέση της Eurobank στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού τομέα, αναβαθμίζοντας τα ψηφιακά κανάλια, τα φυσικά σημεία επαφής και τον τεχνολογικό κορμό της Τράπεζας μέσω ενός Digital Factory και ενός Digital Leader Incubator παγκόσμιας κλάσης, ενός AI-powered «Digital Brain» που επανασχεδιάζει τις λειτουργίες, καθώς και ενός GenAI-augmented κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Lifecycle), ο οποίος επιταχύνει την τεχνολογική υλοποίηση σε επίπεδο οργανισμού.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά για μια δομική αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται τα customer journeys, υλοποιούνται οι λειτουργίες και αναπτύσσεται η τεχνολογία, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ποιότητα υπηρεσιών, τη διακυβέρνηση και την ανθεκτικότητα. Από κοινού, η Eurobank και η Accenture διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της ψηφιακής τραπεζικής στην περιοχή.

Στρατηγική Ανάπτυξη Συνεργασιών στο Τεχνολογικό Οικοσύστημα

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Summit, η Eurobank βρίσκεται σε διάλογο με κορυφαίους διεθνείς και ινδικούς τεχνολογικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Infosys, LTM (μέχρι πρόσφατα LTIMindtree), Accenture, EY, IBM και Celesta. Οι επαφές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση ενός δομημένου πλαισίου συνεργασίας, στη διερεύνηση καινοτόμων συμπράξεων και στην ευθυγράμμιση τεχνολογικών οδικών χαρτών σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ψηφιακές υποδομές και τα διασυνοριακά μοντέλα παράδοσης τεχνολογικών λύσεων.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της θέσης της ως περιφερειακού χρηματοπιστωτικού οργανισμού με ισχυρές διεθνείς τεχνολογικές συμμαχίες και προσανατολισμό στην καινοτομία.

Στρατηγική Διασύνδεση της Eurobank με την Ινδία

Κατά το τελευταίο έτος, η Eurobank έχει λειτουργήσει ως καταλύτης επιχειρηματικής και τεχνολογικής διασύνδεσης μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με το Ινδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Indian Chamber of Commerce), τη συνίδρυση και έναρξη εργασιών στη Βομβάη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου (IGC), καθώς και τη διοργάνωση του 1ου Επιχειρηματικού Forum Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου στην Αθήνα, το οποίο ακολούθησε αντίστοιχη διοργάνωση στη Λεμεσό την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, η Τράπεζα στηρίζει τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με την NPCI International για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας του ινδικού συστήματος πληρωμών UPI σε Ελλάδα και Κύπρο και έχει προχωρήσει στη δημιουργία Global Delivery Center (GDC) στην Ινδία. Επιπλέον, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (Reserve Bank of India), βρίσκεται σε διαδικασία έναρξης λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στη Βομβάη, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της παρουσία στη χώρα.

Μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας με τη Fairfax Digital Services, η Eurobank συμμετέχει στο ευρύτερο οικοσύστημα του India Deep Tech Alliance, ενός industry-led σχήματος που στηρίζει την ανάπτυξη deep tech και τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τη διασυνοριακή μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση με το οικοσύστημα καινοτομίας της Ινδίας.

*Από αριστερά προς τα δεξιά στη φωτογραφία διακρίνονται οι Sanjay Tugnait, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax Digital (εταιρεία του Ομίλου Fairfax), Evan Solomon, Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Καινοτομίας του Καναδά, Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer & Διεθνείς Δραστηριότητες της Eurobank.