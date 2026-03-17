CrediaBank: Στις 30 Μαρτίου η έναρξη της ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ

Στις 30 Μαρτίου τοποθετείται, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να καταγράφεται ήδη έντονο τόσο από ξένα κεφάλαια όσο και από ελληνικά family offices.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται αφενός για την περαιτέρω θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και αφετέρου για την αξιοποίηση ευκαιριών εξαγορών στους τομείς του asset management και του bancassurance.

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού 70% στην Παντελάκης Securities. Παράλληλα, η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το free float της μετοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για μερική ή πλήρη παραίτηση των παλαιών μετόχων, με τις συγκλίνουσες πληροφορίες να ευνοούν το σενάριο της μερικής παραίτησης.

Η επαναληπτική γενική συνέλευση, από την οποία αναμένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για την ΑΜΚ, έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η αναβολή της προηγούμενης συνέλευσης αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος της Thrivest Holding (συμφερόντων Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου), με στόχο τη διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων σε συνεννόηση με τον έτερο βασικό μέτοχο, το Υπερταμείο.

Η Thrivest Holding ελέγχει το 50,17% της CrediaBank, ενώ το Υπερταμείο διατηρεί ποσοστό 36,16%.