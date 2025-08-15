CrediaBank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings για την εξαγορά της HSBC Malta

H CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (υπό την προηγούμενη επωνυμία Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία) επιβεβαιώνει τις αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings Plc αναφορικά με την δυνητική απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην HSBC Malta plc.

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «CrediaBank») επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).



Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής. Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.