E. Βρεττού (CrediaBank): Πάνω από €1 δισ. η πιστωτική επέκταση - Πέφτουν οι υπογραφές για την HSBC Μάλτας

Η CrediaBank στα αποτελέσματα εννεαμήνου παρουσιάζει ισχυρή πιστωτική επέκταση, εντυπωσιακή αύξηση οργανικών εσόδων και νέα ιστορικά υψηλά σε καταθέσεις. Σε αυτά έκανε αναφορά στην ενημέρωση αναλυτών, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού, επισημαίνοντας ότι «το εννεάμηνο του 2025 σηματοδοτήθηκε από μια σειρά μεγάλων αλλαγών για την CrediaBank. Ένα χρόνο μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, είναι πλέον μια ενιαία τράπεζα λειτουργικά, με νέα εικόνα και ταυτότητα».

Παράλληλα, με την εξαγορά της HSBC Malta δημιουργείται ένα τοπίο έντονης δυναμικής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η CrediaBank είναι ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας της χώρας. Όπως σημείωσε η κ. Βρεττού με την επικείμενη απόκτηση του 70% της HSBC Μάλτας, εφόσον εγκριθεί εποπτικά, αλλάζουν τα δεδομένα και τοποθετούν την CrediaBank σε μια νέα δυναμική θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα. Έπειτα από ερώτηση, διευκρίνησε ότι το αργότερο μέχρι και το γ΄ τρίμηνο του 2026 θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχές, ενώ έως τέτλος του έτους αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές.

Σχετικά με τις προοπτικές της τράπεζας η κ. Βρεττού ανέφερε ότι σύντομα θα παρουσιαστούν νέα καινοτόμα προϊόντα προκειμένου να διευρυνθεί η πελατειακή βάση, αλλά και να βελτιωθεί η εμπειρία πελατών.

Ρεκόρ επιδόσεων στα βασικά οργανικά μεγέθη

Η CEO αναφέρθηκε στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων που εκτοξεύθηκαν στα 58,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 116% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 40,8 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 2,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τόνισε δε, ότι πρόκειται για αύξηση που σημειώνεται για 11ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Να αναφέρουμε, ότι η εκρηκτική αυτή βελτίωση οφείλεται σε δύο βασικούς άξονες. Την πιστωτική επέκταση, που φέτος υπερβαίνει τον ετήσιο στόχο του 1 δισ. ευρώ, και τις συνέργειες από τη συγχώνευση με την Παγκρήτια. Τα βασικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 92% και ανήλθαν στα 146,8 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα στα 164,5 εκατ. ευρώ, αύξηση 91% σε σχέση με πέρυσι.

Στο κομμάτι των τόκων, τα καθαρά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 86%, φτάνοντας τα 120,5 εκατ. ευρώ, χάρη τόσο στη διεύρυνση των χορηγήσεων όσο και στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Αντίστοιχη δυναμική καταγράφεται και στις προμήθειες, που αυξήθηκαν κατά 120% και ανήλθαν σε 26,3 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα στην παραγωγή δανείων, τις εγγυητικές, τις μεταφορές και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Πάνω από 2,4 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις

Η CrediaBank εμφανίζει φέτος ίσως την πιο εστιασμένη στρατηγική πιστωτικής επέκτασης στην αγορά. Η τράπεζα πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 848 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 15,3% στη νέα παραγωγή δανείων, επίδοση που την τοποθετεί στον «πυρήνα» του ανταγωνισμού.

Η κ. Βρεττού τόνισε ότι ο στόχος για πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ το 2025 θα υπερκαλυφθεί, ενώ ανάλογες επιδόσεις αναμένονται και το 2026, με την αύξηση του υπολοίπων των δανείων της τράπεζας να τοποθετείται στα 1,2 δισ. ευρώ.

Οι νέες εκταμιεύσεις άγγιξαν τα 2,4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο εννεάμηνο στην ιστορία της τράπεζας, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να απορροφούν το 53% των νέων δανείων. Οι ΜμΕ αποτελούν το 41% και οι ιδιώτες το 6%, μια κατανομή που αντικατοπτρίζει στρατηγική στόχευση στους τομείς ενέργειας, υποδομών, ναυτιλίας, τουρισμού και εμπορίου.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων έφτασαν τα 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 33% σε ετήσια βάση και 8% σε τριμηνιαία. Πρόκειται για ρυθμούς πολλαπλάσιους του τραπεζικού συστήματος, που αυξάνεται πιο συγκρατημένα.

Συνέργειες που αρχίζουν να αποδίδουν

Η μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 10% σε τριμηνιαία βάση είναι το πρώτο σαφές αποτύπωμα των συνεργειών από τη συγχώνευση. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 8%, τα γενικά λειτουργικά έξοδα κατά 21%, καθώς προχωρά η εθελουσία και το πρόγραμμα συστέγασης και κλεισίματος καταστημάτων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος υπογραμμίζει το επόμενο βήμα: «Στόχος μας τώρα είναι να επενδύσουμε στην απαραίτητη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών της Τράπεζας, προκειμένου να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα για όλους συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας».

Ανθρωποκεντρικό μοντέλο και καταστήματα «Νέας Εμπειρίας»

Η CrediaBank επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση στο δίκτυο καταστημάτων, λανσάροντας το νέο concept «Νέας Εμπειρίας», ένα υβριδικό μοντέλο τεχνολογίας και προσωπικής εξυπηρέτησης. Το πρώτο κατάστημα λειτουργεί ήδη στη Σκουφά, στο Κολωνάκι. Όπως είπε η κ. Βρεττού, «πρόκειται για ένα concept αναβαθμισμένης εμπειρίας, προσβάσιμης σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας». Στα καταστήματα, οι πόρτες παραμένουν ανοικτές χωρίς ραντεβού, τα ταμεία λειτουργούν όλη την ημέρα και η εξυπηρέτηση συμπληρώνεται από την υπηρεσία CrediaConnect για απομακρυσμένη ψηφιακή επαφή.

Επιπλέον, η πρόσφατη συνεργασία με το δίκτυο ATM της Euronet, με μηδενική χρέωση για αναλήψεις και ερωτήσεις υπολοίπου, διαφοροποιεί την CrediaBank στον τομέα της καθημερινής τραπεζικής. «Οι πελάτες μας έχουν πλέον πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα, με περισσότερα από 2.300 σημεία εξυπηρέτησης», είπε στην ενημέρωση αναλυτών η CEO.

Ρεκόρ στις καταθέσεις, δείκτης LCR στο 184%

Η ρευστότητα της τράπεζας ενισχύεται με ταχύτερο ρυθμό από την αγορά. Οι καταθέσεις ανήλθαν στα 6,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 16% σε ετήσια βάση, έναντι περίπου 5% για το σύνολο του συστήματος. Το μείγμα καταθέσεων βελτιώθηκε σημαντικά, με τους λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου να αντιπροσωπεύουν το 47,2%.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 62% και ο LCR στο 184% προσφέρουν ένα επίπεδο ασφαλείας που επιτρέπει στην CrediaBank να συνεχίσει την πιστωτική της επέκταση χωρίς πιέσεις.

Γιατί η HSBC Malta είναι κομβικό βήμα

Το μεγάλο στρατηγικό γεγονός της χρονιάς είναι η επέκταση εκτός Ελλάδος, με την επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Malta. Η συναλλαγή βρίσκεται στο στάδιο των εποπτικών εγκρίσεων και, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί το βασικό στοίχημα της διοίκησης.

Η Ελένη Βρεττού εξήγησς ότι: «Η επικείμενη εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας θα επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου μας, διπλασιάζοντας το ενεργητικό μας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες μας σε μια νέα και ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδος».

Το νέο, πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που θα προκύψει θα στηρίζεται σε υψηλής ποιότητας δάνεια λιανικής και ΜμΕ σε δύο αγορές. Σε αυτό προστίθεται και η πρόσφατη αγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους 89 εκατ. ευρώ από την UCI, κίνηση που ανοίγει νέους διαύλους στη λιανική τραπεζική.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Τέλος, να σημειώσουμε ότι παρά τον ταχύ ρυθμό πιστωτικής επέκτασης, η τράπεζα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 10,6%, 20 μ.β. υψηλότερα από το προηγούμενο τρίμηνο και σημαντικά πάνω από το εποπτικό όριο. Ο συνολικός δείκτης TCR έφτασε το 17,6%, επίσης πάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο.

Η κ. Βρεττού κατέληξε στην ενημέρωση αναλυτών: «Θέλουμε να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα για τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας και τους επενδυτές μας».