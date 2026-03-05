CrediaBank: Ρεκόρ κερδοφορίας για το 2025 - Ιστορικά υψηλά και στις καταθέσεις 

Η CrediaBank ολοκλήρωσε το 2025 με νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας και εκταμιεύσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου. Πέρα από τις σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, όπως η στρατηγική συνεργασία με την Euronet και η επικείμενη εξαγορά της HSBC Malta υπό την αίρεση των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, τα οικονομικά μεγέθη της CrediaBank επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο την ανοδική της πορεία.

Το 2025, μια χρονιά επανεκκίνησης για την CrediaBank, η Τράπεζα πέτυχε σημαντική πιστωτική επέκταση, ενώ διατήρησε υψηλά επίπεδα ρευστότητας, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ καταθέσεων. Επιπλέον, ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια και σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στην έως τώρα πορεία της, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του πλάνου μετασχηματισμού της που ξεκίνησε 3 χρόνια πριν.

Τα οικονομικά μεγέθη για το 2025

Συγκεκριμένα, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €82,5 εκατ., αυξημένα κατά 88% σε ετήσια βάση. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €57,8 εκατ., αυξημένα κατά 93% σε σχέση με την περσινή χρονιά, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανόδου των οργανικών εσόδων και της βελτίωσης του κόστους.

Οι νέες εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε €3,4 δισ., αυξημένες κατά 47% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας την καλύτερη ιστορικά επίδοση της Τράπεζας και υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των €2,1 δισ. του επιχειρηματικού σχεδίου. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε ιστορικό υψηλό €1,1 δισ., αυξημένη κατά 16% σε σχέση με το 2024, υπερβαίνοντας επίσης τον στόχο του €1 δισ. πιστωτικής επέκτασης για φέτος. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 58% και διαμορφώθηκαν σε €168,3 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €37,2 εκατ., αυξημένα κατά 96%, αντιπροσωπεύοντας το 16,5% των επαναλαμβανόμενων εσόδων, ενώ τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση διαμορφώθηκαν σε €832 εκατ., αυξημένα κατά 10% από τα τέλη του 2024.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν σε €6,8 δισ., αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση, με ισχυρό προφίλ ρευστότητας (Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις 66% και Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 162%), επιτυγχάνοντας διπλάσιο σχεδόν ρυθμό αύξησης σε σχέση με το μέσο όρο αύξησης καταθέσεων της αγοράς.

Τα βασικά έσοδα (δηλαδή τα καθαρά έσοδα από τόκους και από προμήθειες) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 63% και ανήλθαν σε €205,5 εκατ., ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €225,9 εκατ., αυξημένα κατά 59% σε ετήσια βάση.

Παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας, ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα βελτιώθηκε σημαντικά, υποχωρώντας στο 63,5% από 69,1% το 2024. Η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2025, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση του εξορθολογισμού δικτύου καταστημάτων και προσωπικού αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω συνεχείς βελτιώσεις της βάσης κόστους της Τράπεζας κατά το 2026.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διαμορφώθηκε σε 2,9%, παραμένοντας σταθερός σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ ενισχύθηκε σε 48,2%. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 11,0%, σημαντικά υψηλότερα από το ελάχιστο εποπτικό όριο (9,0%), ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε σε 17,4%, παραμένοντας άνετα άνω του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου (13,8%).

Δήλωση

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Το 2025 ήταν μια χρονιά επανεκκίνησης που μας οδήγησε σε μια νέα πορεία με τόλμη, ζυγισμένη στρατηγική και αποφασιστικότητα. Κινηθήκαμε σε 2 παράλληλους άξονες: Ανάπτυξη και Μετασχηματισμός, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του πλάνου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας που θέσαμε σε ισχύ σχεδόν 3 χρόνια πριν.

Το 2025, καταφέραμε σχεδόν να διπλασιάσουμε όλα τα μεγέθη μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αλλά και να μετεξελιχθούμε λειτουργικά: Νέα επωνυμία, ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης με την μετάπτωση των συστημάτων, νέο concept καταστημάτων, νέα στρατηγική συνεργασία στον χώρο των πληρωμών δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ πανελλαδικά με 2.500 σημεία διαθέσιμο στους πελάτες μας, η πιθανή είσοδος μας στη χρηματιστηριακή αγορά και φυσικά η δρομολογημένη επέκτασή μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας με τη δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας, είναι επιτεύγματα που στόχο έχουν να εδραιώσουν για μας μια νέα θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα.

Παράλληλα όμως, η σταθερή ανάπτυξή μας με αυξανόμενο μερίδιο αγοράς σε όλες τις δραστηριότητές μας και το ρεκόρ εκταμιεύσεων και πιστωτικής επέκτασης, αποδεικνύουν την ανάγκη της ελληνικής πραγματικής οικονομίας τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και ιδιωτιών για μια νέα εναλλακτική τραπεζική πρόταση την οποία καλούμαστε να υπηρετήσουμε, με την εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας, των πελατών μας, των μετόχων μας και των Εποπτικών αρχών.»