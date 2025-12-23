CrediaBank: Οριστική συμφωνία για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Bank Malta έναντι €200 εκατ.

Η CrediaBank (πρώην Attica Bank) προχωρά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας με την HSBC Continental Europe για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSBC Bank Malta plc. Η συναλλαγή, ύψους 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά, σηματοδοτεί την είσοδο της CrediaBank στη μαλτέζικη αγορά και τελεί υπό τις προβλεπόμενες εποπτικές εγκρίσεις.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Κατόπιν της Συμφωνίας προαιρετικής πώλησης μετοχών (Put Option Agreement) που υπεγράφη στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 και της ανακοίνωσης της CrediaBank Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας («CrediaBank») της ίδιας ημέρας (η «Ανακοίνωση»), η CrediaBank επιβεβαιώνει ότι συνήψε οριστική συμφωνία με την HSBC Continental Europe (“HBCE”) σχετικά με την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της HBCE ύψους 70,03% στην HSBC Bank Malta plc («HBMT» ή η «Τράπεζα») έναντι €200 εκατ. σε μετρητά (η «Συναλλαγή»).

Η CrediaBank, η HBCE και η HBMT υπέγραψαν επίσης συμφωνία συνεργασίας που καθορίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης της Συναλλαγής.

Εποπτικές εγκρίσεις

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Εργαζόμενοι και συμφωνία με τον Σύλλογο Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η CrediaBank αναγνωρίζει τη σημαντική και διαχρονική προσφορά των εργαζομένων της HBMT στην Τράπεζα και ιδίως ενόψει της επικείμενης μεταβατικής περιόδου έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας και τις συμβάσεις των εργαζομένων με τους ίδιους ουσιωδώς όρους για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η CrediaBank υπέγραψε τριμερή συμφωνία με την HBMT και τον Σύλλογο Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας («MUBE» Malta Union of Bank Employees) για την επίλυση των εκκρεμών εργασιακών διαφορών. Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και της πληρώσεως πρόσθετων όρων που αφορούν την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά €30 εκατ. ως ex gratia καταβολές. Τα ποσά αυτά θα προέλθουν εν μέρει από την HBMT και εν μέρει από τον υφιστάμενο βασικό της μέτοχο.