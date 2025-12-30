CrediaBank: Νέα εποχή στον τομέα των πληρωμών - To deal για τη μεταβίβαση συμβάσεων αποδοχής καρτών στην Euronet

Η CrediaBank ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρεία Euronet Worldwide, Inc., η οποία περιλαμβάνει:

τη μεταβίβαση των συμβάσεων αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών με εμπόρους (merchant acquiring) στην εταιρεία Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με την εμπορική ονομασία epay, καθώς και τη σύναψη μακροπρόθεσμης συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, και κοινών εμπορικών πρωτοβουλιών, με στόχο την παροχή προηγμένων λύσεων πληρωμών στις εμπορικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Τράπεζα,

τη μεταβίβαση του δικτύου ATM (εντός και εκτός καταστημάτων) στην εταιρεία Euronet Card Services και τη λειτουργία και διαχείριση αυτού και για λογαριασμό της CrediaBank, καθώς και τη συμφωνία για δωρεάν χρήση του πανελλαδικού δικτύου των 2,500 ΑΤΜs της Εuronet,

τη μακροπρόθεσμη συμφωνία με την εταιρεία Euronet Card Services για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης καρτών και επεξεργασίας συναλλαγών έκδοσης καρτών, καθώς επίσης και

την αποκλειστική συνεργασία στον τομέα πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (epay wallet), αρχικής διάρκειας τριών ετών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Euronet θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη σε συνεργασία με την CrediaBank των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών, συνδυάζοντας την κορυφαία τεχνολογία και εξειδίκευση της εταιρείας με τις δυνατότητες του δικτύου της CrediaBank. Η εταιρεία θα αναλάβει επιπλέον την πλήρη λειτουργία και διαχείριση του δικτύου ΑΤΜ της Τράπεζας, και σε συνδυασμό με την υφιστάμενη συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης των πελατών της Τράπεζας στο ευρύτερο δίκτυο ΑΤΜ της Euronet χωρίς χρέωση, διασφαλίζει την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας πανελλαδικά σε ένα δίκτυο άνω των 2,500 σημείων εξυπηρέτησης, έχοντας την υψηλότερη κάλυψη σε ΑΤΜ για πελάτες σε σχέση με κάθε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα.

Η Euronet θα παρέχει και όλο το εύρος υπηρεσιών ασφαλούς διαχείρισης και επεξεργασίας συναλλαγών, έκδοσης χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, ενώ παράλληλα οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν στον ευρύτερο τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές υποδομές της εταιρείας.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Τράπεζας για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, μέσω σύναψης συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς παρόχους τεχνολογίας και πληρωμών. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει τη συνέχεια, την αξιοπιστία και την αναβάθμιση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Euronet Worldwide είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις διασυνοριακές συναλλαγές, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 200 χώρες, παρέχοντας υπηρεσίες πληρωμών, επεξεργασίας συναλλαγών, μεταφοράς χρημάτων με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Με περισσότερα από 25 έτη παρουσίας στην Ελλάδα, η Euronet είναι ο μεγαλύτερος πάροχος λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών στην ελληνική αγορά. Εξυπηρετεί περισσότερους από 220.000 εμπόρους για αποδοχή πληρωμών, διαχειρίζεται εκατομμύρια κάρτες και διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ, προσφέροντας καινοτόμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Τα μέρη επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή εντός του τρίτου τριμήνου του 2026 υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η PwC M&A Consulting Services ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη Συναλλαγή, η Ernst & Young Business Advisory Solutions ως τεχνικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας αναφορικά με ζητήματα ελληνικού δικαίου.