CrediaBank: Μετατρέπεται σε συστημική μετά την εξαγορά της HSBC Malta

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank μετατρέπει την τελευταία σε συστημική τράπεζα, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα κρίνει την επάρκεια των κεφαλαίων της.

Όπως ανέφερε η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού, στους αναλυτές σήμερα το πρωί, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα παραμείνει ουδέτερη κεφαλαιακά για την Credia έως το τέλος του 2026, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η Credia έχει επίσης προγραμματίσει κεφαλαιακές πράξεις που θα ενισχύσουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Παρά ταύτα, η ECB θα αποφανθεί έως το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2026 σχετικά με το αν τα κεφαλαιακά αποθέματα της τράπεζας επαρκούν για τη νέα της θέση μετά την εξαγορά.

Η εξαγορά οδηγεί σε αναθεώρηση του επιχειρηματικού πλάνου της Credia, με λεπτομέρειες για τις αλλαγές να αναμένονται τον Οκτώβριο, οπότε και θα είναι δυνατή η δημοσίευση μιας πιο πλήρους εικόνας για την HSBC Μάλτας.

Η CrediaBank βάζει τη δική της σφραγίδα στο τραπεζικό σκηνικό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προχωρώντας στην εξαγορά της HSBC Malta, σε μια συμφωνία που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα μεγέθη της και να της δώσει έναν πιο εξωστρεφή χαρακτήρα. Με τίμημα 200 εκατ. ευρώ για το 70,03% των μετοχών και συνολικό κόστος που θα φτάσει τα 286 εκατ. ευρώ μετά τη δημόσια πρόταση, η ελληνική τράπεζα «χτίζει» ένα νέο επενδυτικό αφήγημα, συνδυάζοντας ανάπτυξη, διαφοροποίηση και κεφαλαιακή ενίσχυση.

Η στρατηγική σημασία της συμφωνίας

Η Μάλτα είναι μια μικρή, αλλά έντονα συγκεντρωμένη αγορά. Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες –Bank of Valletta, HSBC Malta και APS– κατέχουν μερίδιο 84%. Η απόφαση της HSBC Continental Europe να αποεπενδύσει, δημιουργώντας κενό σε στρατηγικά assets, προσέφερε στην CrediaBank την ιδανική ευκαιρία. Η διοίκηση κινήθηκε άμεσα, αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για κίνηση που «κουμπώνει» με τον στόχο της για δυναμική διεύρυνση.

«Η εξαγορά της HSBC Malta αποτελεί σημείο καμπής», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού. «Ενισχύει την παρουσία μας στην Ευρώπη, αυξάνει θεαματικά την καταθετική μας βάση και μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε τα έσοδά μας με δραστηριότητες που μέχρι σήμερα δεν είχαμε».

Τι φέρνει η HSBC Malta στην Credia

Η HSBC Malta διαθέτει καταθέσεις 6,225 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 75% προέρχεται από λιανική και μάλιστα χαμηλού κόστους. Με την ενσωμάτωσή τους, η συνολική καταθετική βάση της Credia ξεπερνά τα 12,2 δισ. ευρώ. Το ενεργητικό, αντίστοιχα, διαμορφώνεται στα 15,2 δισ. ευρώ, δίνοντας στην τράπεζα νέο μέγεθος και δυνατότητες χρηματοδότησης.

Η κερδοφορία ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα:

·Προ προβλέψεων επαναλαμβανόμενα κέρδη αυξάνονται κατά 140 εκατ. ευρώ.

·Δημιουργείται badwill ύψους 228 εκατ. ευρώ, όφελος που προκύπτει από το χαμηλό τίμημα εξαγοράς.

·Η HSBC Malta διαθέτει καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) 3%, σημαντικά υψηλότερο από το 2,1% της Credia στο τέλος του 2024.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου δανείων (2,821 δισ. ευρώ) είναι επίσης ελκυστική. Κυριαρχούν τα στεγαστικά, ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονται σε 753,8 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι στο 2,4% – χαμηλότερος από το 2,8% της Credia – και ενισχύει την ποιότητα του ενεργητικού.

Ένα deal χωρίς κεφαλαιακή αιμορραγία

Σημαντικό πλεονέκτημα της συναλλαγής είναι η χρηματοδότηση. Η εξαγορά γίνεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια και διαθέσιμη ρευστότητα. Στο τέλος του α’ τριμήνου 2025, τα ίδια κεφάλαια της Credia ανέρχονταν σε 872 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα είχε ήδη ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με έκδοση ομολόγων Tier II και AT1, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η HSBC Malta έρχεται με δείκτη CET1 στο 22,5% και ROTE στο 13,8%, προσφέροντας κεφαλαιακή «ανάσα». Το αποτέλεσμα είναι μια συμφωνία που όχι μόνο δεν πιέζει τον ισολογισμό, αλλά αντιθέτως δημιουργεί πρόσθετη ανθεκτικότητα.

Νέα έσοδα από bancassurance και asset management

Πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά μεγέθη, η συμφωνία φέρνει στην Credia δραστηριότητες που μέχρι σήμερα δεν είχε. Η HSBC Life Assurance (Malta) και η HSBC Global AM (Malta) είναι ηγέτες σε ασφάλειες ζωής, επενδυτικά προϊόντα και διαχείριση περιουσίας. Η ενσωμάτωσή τους ανοίγει νέους δρόμους:

·Διαφοροποίηση εσόδων: λιγότερη εξάρτηση από καθαρά έσοδα τόκων.

·Προμήθειες: αύξηση fee income από προϊόντα που συνδυάζουν τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

·Σχέση με πελάτες: δυνατότητα cross-selling σε μια αγορά με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης.

Η κ. Βρεττού σημειώνει: «Με την HSBC Malta, αποκτούμε παρουσία σε τομείς με μεγάλη προοπτική. Η bancassurance και η διαχείριση περιουσίας είναι κλάδοι που θα μας επιτρέψουν να έχουμε πιο ισορροπημένο μείγμα εσόδων και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας».

Προοπτικές βελτιστοποίησης

Παρά τα θετικά στοιχεία, η HSBC Malta έχει περιθώρια βελτίωσης. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βρέθηκε στο 51,2% το α’ εξάμηνο 2025, υψηλότερος από το 44,6% της Credia στο τέλος του 2024. Η διοίκηση σχεδιάζει πρόγραμμα συνεργειών που θα περιλαμβάνει εξορθολογισμό κόστους, ενοποίηση συστημάτων, σταδιακή οργανική ανάπτυξη χαρτοφυλακίου δανείων, καθώς και ενίσχυση χαμηλού κόστους καταθέσεων λιανικής.

Οι συνέργειες αυτές αναμένεται να φανούν στα αποτελέσματα από το 2026, αφού η πλήρης λειτουργική συγχώνευση εκτιμάται προς τα τέλη του 2025.

Η Μάλτα ως «γέφυρα» προς την Ευρώπη

Η γεωγραφική θέση της Μάλτας δίνει στην CrediaBank ένα πλεονέκτημα που υπερβαίνει τα τοπικά μεγέθη. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι Νότιας Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μεσογείου, με πρόσβαση σε ρυθμιστικό πλαίσιο ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Μάλτα ως βάση για περαιτέρω δραστηριοποίηση σε γειτονικές αγορές, αλλά και διεύρυνση συνεργασιών με διεθνείς θεσμικούς.

Επιπρόσθετα, παρουσία σε ένα περιβάλλον με υψηλά standards κανονιστικής συμμόρφωσης. «Η Μάλτα είναι γέφυρα για εμάς», ανέφερε η Ελένη Βρεττού. «Δεν είναι μόνο μια νέα αγορά με σταθερή πελατειακή βάση. Είναι ένα βήμα που μας ανοίγει δρόμους για περαιτέρω διεθνοποίηση. Θέλουμε η Credia να είναι μέρος της ευρωπαϊκής τραπεζικής σκηνής, με παρουσία πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας».

Ένα νέο «equity story» για τους επενδυτές

Η εξαγορά δεν αλλάζει μόνο τα μεγέθη, αλλά και την εικόνα της τράπεζας στις αγορές. Η διοίκηση της Credia γνωρίζει ότι οι διεθνείς επενδυτές ζητούν κλίμακα, διαφοροποίηση και εξωστρέφεια, στοιχεία που πλέον διαθέτει. Το νέο «story» έρχεται να δέσει με την ανάγκη διεύρυνσης του free float.

Η συμφωνία με τους βασικούς μετόχους, που διασφαλίζει τη σταθερότητα της μετοχικής βάσης, λήγει τον Δεκέμβριο του 2025. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για placement μετοχών, πιθανότατα πριν το καλοκαίρι του 2026, ώστε να καλυφθούν οι κανονιστικές απαιτήσεις για ελεύθερη διασπορά.

Όπως σημειώνει η κ. Βρεττού: «Η στρατηγική μας δεν περιορίζεται σε μια μεμονωμένη συναλλαγή. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη διεθνών θεσμικών. Το free float θα παίξει καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση».