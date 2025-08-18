Credia Bank: Το απόλυτο turnaround story με την υπογραφή Βρεττού και Thrivest

Από τις ζημιές και το περιθώριο η Credia Bank (πρώην Τράπεζα Αττικής) έχει περάσει σε ισχυρή κερδοφορία, στήριξη της επιχειρηματικότητας και αυξάνει το αποτύπωμα στον διεθνή τραπεζικό χάρτη, εκπληρώνοντας το ρόλο της ως 5ος τραπεζικός πυλώνας. Η εξαγορά της HSBC Μάλτας σηματοδοτεί την πρώτη διεθνή επέκταση της Credia Bank και οι δύο πλευρές προχώρησαν σε αποκλειστικές συζητήσεις για τη μεταβίβαση του 70.03% του ποσοστού που κατέχει η HSBC, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Λίγο καιρό μετά την εξυγίανσή της από την Thrivest των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη και την ανάληψη του management από την Ελένη Βρεττού η τράπεζα έχει μετατραπεί σε εξωστρεφή τραπεζικό παίκτη. Πριν την εξυγίανση η Credia Bank είχε μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες και δυσοίωνες προοπτικές, ενώ σήμερα έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της καταγράφοντας συνεχή κερδοφορία ανά τρίμηνο.

Η HSBC Μάλτας διαθέτει ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ για το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες το deal με την HSBC Μάλτας έγινε με μυστικότητα και άμεσα με την Ελένη Βρεττού και τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Εξάρχου από την πλευρά των μετόχων.

Οι συναντήσεις στελεχών της τράπεζας έγιναν σε Μάλτα και Λονδίνο και η συμφωνία αποτελεί καταλύτη ανάπτυξης για την τράπεζα. H Credia Bank έχει τρεις σημαντικούς στόχους μπροστά της.

Η πρώτη πρόκληση είναι ο τομέας της διαχείρισης περιουσίας της τράπεζας, η ανάπτυξη του οποίου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της διοίκησης. Οι συνεργασίες με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και μεγάλους πελάτες αυξάνονται και έτσι τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε €800 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δεύτερος στόχος της Attica Bank είναι ο εξορθολογισμός του κόστους μέσω στοχευμένων ενεργειών, όπως είναι η συγχώνευση καταστημάτων και η εθελούσια έξοδος. Το πρώτο τρίμηνο πέτυχε μείωση του κόστους 10 εκατ. ευρώ και ο πήχης έχει ανέβει στα 30 εκατ. ευρώ έως το 2027. Το πρώτο τρίμηνο σημαντική μείωση κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφουν τα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα που ανήλθαν σε €35 εκατ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα υλοποίησης μιας «πειθαρχημένης» προσέγγισης με στοχευμένες επενδύσεις και έμφαση στην περιστολή των γενικών εξόδων διοίκησης.

Τέλος, μια μεγάλη πρόσκληση για την τράπεζα είναι η λειτουργική ενοποίηση με την Παγκρήτια και η ένταση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό.