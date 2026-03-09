Ε. Βρεττού (CrediaBank): Ανάπτυξη με άξονα Μάλτα και Ελλάδα - Στόχος κέρδη άνω των €325 εκατ

Με ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο που θα ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και θα διευρύνει την παρουσία της στην Ευρώπη, η CrediaBank παρουσίασε σήμερα στους διεθνείς επενδυτές το νέο επιχειρηματικό της πλάνο, στο Capital Markets Day στο Λονδίνο.

Η διοίκηση της τράπεζας, με επικεφαλής τη διευθύνουσα σύμβουλο Ελένη Βρεττού, θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής την ισχυρή πιστωτική επέκταση, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης τραπεζικής πλατφόρμας με δραστηριότητες σε δύο βασικές αγορές, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Ψηφιακός μετασχηματισμός, bankassurance και wealth management είναι μερικά από τα βασικά εργαλεία που θα διευρύνουν το κέρδος σύμφωνα με την κ. Βρεττού.

Ο στόχος για κέρδη και χαρτοφυλάκιο

Στο πλαίσιο των όσων παρουσίασε η διοίκηση της CrediaBank στοχεύει σε σημαντική αύξηση των μεγεθών της τα επόμενα χρόνια, θέτοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη που θα υπερβαίνουν τα 325 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα επιδιώκει την περαιτέρω διεύρυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ.

Οι τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες του Ομίλου είναι: Πρόκληση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, Επιτάχυνση της ανάπτυξης της Μάλτας, Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών και Δημιουργία αξίας μέσω στενευμένων συγχωνεύσεων & εξαγορών.

Στόχος δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των 14 δισ. ευρώ

Κεντρικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου αποτελεί η επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων, το οποίο η τράπεζα επιδιώκει να αυξήσει σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει κυρίως από χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση σε κλάδους που παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική στην ελληνική οικονομία. Μεταξύ των βασικών τομέων στους οποίους επικεντρώνεται η CrediaBank περιλαμβάνονται ενέργεια, μεταποίηση, κατασκευές, εμπόριο, τουρισμός και μεταφορές.

Οι χρηματοδοτήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες εταιρείες αποτελούν ήδη σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της τράπεζας, αντανακλώντας τη στρατηγική της για ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Ειδικά η δυναμική στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται να δίνει προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Αυτό αναλύθηκε αρκετά κατά την παρουσίαση με σημείο αναφοράς, εκτός από το ότι είναι πιο εύκολα τα βήματα χρηματοδότησης μέσω της CrediaBank, την διαπροσωπική σχέση. «Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει και από τον ανταγωνισμό», είπε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Κανέλης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής. Ο κ. Κανέλης δεν παρέλειψε να κάνει μνεία και στην αξία της επανεργοποίησης ανενεργών πελατών, τονίζοντας ότι θα είναι μέσα στα πράγματα που θα κάνει focus η τράπεζα το 2026.

Δημιουργία ισχυρότερου τραπεζικού ομίλου με την επέκταση στη Μάλτα

Καθοριστικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η επέκταση της τράπεζας στη Μάλτα μέσω της εξαγοράς της HSBC Malta. Η τράπεζα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας, με σημαντική παρουσία στη λιανική τραπεζική, στη διαχείριση περιουσίας και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους επενδυτές:

-διαθέτει περίπου 166 χιλιάδες πελάτες λιανικής

-απασχολεί περίπου 923 εργαζόμενους

-διατηρεί καταθέσεις περίπου 6,5 δισ. ευρώ

-το χαρτοφυλάκιο καθαρών δανείων διαμορφώνεται στα 2,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβολές της διοίκησης, η συνδυασμένη οντότητα CrediaBank – HSBC Malta θα διαθέτει σημαντικά αυξημένα μεγέθη σε επίπεδο ενεργητικού, καταθέσεων και δανείων. Ειδικότερα, το συνολικό ενεργητικό εκτιμάται ότι θα φθάσει περίπου τα 16,4 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια μετά από προβλέψεις θα διαμορφωθούν σε περίπου 13,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικές καταθέσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 8,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση του ομίλου.

Τι θα προσφέρει ο νέος Όμιλος CrediaBank & HSBC Μάλτας

·Ισχυρή παρουσία επιχειρηματικής τραπεζικής που εστιάζει σε ΜμΕ και Μικρές επιχειρήσεις.

·Πελατοκεντρική προσέγγιση που συνδυάζει το φυσικό αποτύπωμα με την ψηφιακή πρόταση

·Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με εξειδίκευση στις τοπικές αγορές και ιστορικό στην ομαλή ενσωμάτωση

·Πολύπλευρο επιχειρηματικό μοντέλο που παρέχει διαφοροποιημένη οργανική δημιουργία κεφαλαίου

·Ισχυρή διεθνής παρουσία προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε πελάτες λιανικής

·Πολύπλευρο επιχειρηματικό μοντέλο που παρέχει διαφοροποιημένη οργανική δημιουργία κεφαλαίου

·Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με περιθώρια ανάπτυξης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Bankassurance

Μεγάλο ρόλο φαίνεται ότι θα παίξει το πλήρως ολοκληρωμένο οικοσύστημα στην ψηφιακή πλατφόρμα της τράπεζας. Θα μπορεί ακόμη και να καθοδηγεί τους νέους αγοραστές κατοικίας σε κάθε στάδιο, ήτοι από την ανακάλυψη και την αγορά έως τις συνδυασμένες υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα θα υπάρχει ευέλικτη και πελατοκεντρική πλατφόρμα επενδύσεων και τραπεζοασφάλισης που θα παρέχει εξατομικευμένες λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές, μέσω ενός φάσματος προϊόντων. Τέλος η τράπεζα θα προσπαθήσει να κάνει την διαφορά με καινοτόμα προϊόντα, όπως αποκλειστικές προσφορές (συμπεριλαμβανομένων των λύσεων που συνδέονται με μονάδες και της ασφάλισης κατά της απάτης σε σημεία πώλησης) σχεδιασμένες για τη βελτίωση της προστασίας και την αύξηση της αξίας.

Προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Αναφορά στην παρουσίαση έγινε και στην καλή περίοδο που διανύει η ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στους επενδυτές, η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια, με ρυθμούς που εκτιμώνται γύρω στο 2% ετησίως. Η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα, δημιουργεί ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις τραπεζικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η CrediaBank επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι υποδομές και ο τουρισμός.