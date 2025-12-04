BoE: Προχωρά σε stress test για την αγορά private credit

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά stress test για να εξετάσει πώς θα αντιμετωπίσει η παγκόσμια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων (private credit bank), αξίας 16 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό σοκ.

Η BoE ανακοίνωσε ότι το διερευνητικό σενάριο σε επίπεδο συστήματος θα οδηγήσει σε μια τελική έκθεση στις αρχές του 2027, η οποία θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο στην βρετανική οικονομία στο σύνολό της, αντί να δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με τις ευπάθειες των επιμέρους εταιρειών.

«Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα private credits διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη βοήθεια των βρετανικών εταιρειών να καινοτομούν, να επενδύουν και να αναπτύσσονται. Για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτά τα οφέλη, χρειαζόμαστε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι ενδέχεται να διαχυθούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε περίπτωση κρίσης», δήλωσε η αναπληρώτρια διοικήτρια της Τράπεζας της Αγγλίας, Σάρα Μπρίντεν

Οι εταιρείες που υποστηρίζονται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια απασχολούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα στη Βρετανία, σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας.

Σε αντίθεση με τα τακτικά stress test της BoE στο βρετανικό τραπεζικό σύστημα, η κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να υποχρεώσει όλες τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες να συμμετάσχουν, καθώς δεν ρυθμίζει άμεσα τα επενδυτικά κεφάλαια ή τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες συχνά έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Focus στις επενδύσεις σε μεγάλες βρετανικές επιχειρήσεις

Η BoE ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη συμμετοχή εταιρειών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 των δραστηριοτήτων εξαγοράς με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων στη Βρετανία, το ήμισυ των ιδιωτικών πιστώσεων στον εταιρικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου και το 40% της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, αλλά θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, ώστε οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες να ενημερώσουν την BoE για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούν στις ενέργειες άλλων εταιρειών σε περίπτωση κρίσης.

To test θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε μεγάλες βρετανικές επιχειρήσεις και στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές χρηματοδοτούνται, καθώς και σε τυχόν ευρύτερες επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Δεν θα επικεντρωθεί στο επιχειρηματικό κεφάλαιο για μικρότερες εταιρείες ή σε εμπορικά ακίνητα.

Μερικές από τις εταιρείες private credit που συμμετέχουν είναι οι Apollo Global Management, Bain Capital, Blackstone, Carlyle, CVC Credit Partners, Goldman Sachs Asset Management, KKR και Permira.

Την Τρίτη, η BoE ανέφερε στην εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι, παρόλο που οι αγορές ιδιωτικών πιστώσεων έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές μέχρι στιγμής, έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και δεν έχουν δοκιμαστεί ως προς την ανθεκτικότητά τους σε ένα μεγάλο οικονομικό σοκ.

Ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η κατάρρευση δύο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands και της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και δανειστή Tricolor, ενδέχεται να αποτελεί προειδοποίηση για μεγαλύτερα προβλήματα που θα ακολουθήσουν.

Την Τρίτη, η BoE δήλωσε ότι τα δύο περιστατικά έδειξαν πώς «η υψηλή μόχλευση, τα αδύναμα πρότυπα αναδοχής, η αδιαφάνεια, οι πολύπλοκες δομές και ο βαθμός εξάρτησης από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας» μπορούν να πλήξουν τόσο τις τράπεζες όσο και τις πιστωτικές αγορές.

Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Μπέιλι τόνισε επίσης τον αντίκτυπο του private credit στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ως βασικό τομέα εστίασης για την εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών κινδύνων της G20.

«Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό μέρος του εποπτικού έργου του FSB κατά το επόμενο έτος», ανέφερε σε επιστολή του προς τους ηγέτες της G20 τον Νοέμβριο.

Η BoE έχει υποσχεθεί να μοιραστεί τα ευρήματα του stress test με τους διεθνείς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.