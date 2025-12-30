Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συμφώνησε να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο μόνο έπειτα από μια ιδιαίτερα λεπτή και έντονη συζήτηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η αμερικανική οικονομία, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας διήμερης συνεδρίασης.

Ακόμη και ορισμένοι από όσους υποστήριξαν τη μείωση των επιτοκίων αναγνώρισαν ότι «η απόφαση ήταν οριακή ή ότι θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει τη διατήρηση του εύρους-στόχου αμετάβλητου», λαμβάνοντας υπόψη τους αντικρουόμενους κινδύνους για την οικονομία, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Στις οικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση της 9ης-10ης Δεκεμβρίου, έξι αξιωματούχοι τάχθηκαν κατηγορηματικά κατά της μείωσης, ενώ δύο από αυτούς διαφώνησαν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC).

Τελικά, «οι περισσότεροι συμμετέχοντες» υποστήριξαν την περικοπή των επιτοκίων, με «ορισμένους» να εκτιμούν ότι επρόκειτο για μια κατάλληλη, προσανατολισμένη στο μέλλον στρατηγική «που θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας», έπειτα από την πρόσφατη επιβράδυνση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Άλλοι, ωστόσο, «εξέφρασαν ανησυχία ότι η πρόοδος προς τον στόχο της επιτροπής για πληθωρισμό 2% είχε σταματήσει».

«Ορισμένοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι, βάσει των οικονομικών τους προοπτικών, πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος αμετάβλητο για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη μείωσή του σε αυτή τη συνεδρίαση», αναφέρεται στα πρακτικά. Η συζήτηση κατέδειξε διαφωνίες τόσο υπέρ μιας αυστηρότερης όσο και υπέρ μιας χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής - ένα ασυνήθιστο φαινόμενο για την κεντρική τράπεζα, το οποίο καταγράφεται πλέον σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις.

Η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο διαμόρφωσε το βασικό ημερήσιο επιτόκιο της Fed σε εύρος 3,5% έως 3,75%, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη κίνηση χαλάρωσης, καθώς οι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι η επιβράδυνση της μηνιαίας δημιουργίας θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανεργίας δικαιολογούν μια ελαφρώς λιγότερο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Καθώς, όμως, τα επιτόκια υποχώρησαν πλησιάζοντας σε ένα ουδέτερο επίπεδο - που ούτε αποθαρρύνει ούτε ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τις δαπάνες - οι απόψεις στο εσωτερικό της Fed διχάστηκαν περισσότερο ως προς το πόσες επιπλέον μειώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Οι νέες προβλέψεις μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δείχνουν ότι αναμένεται μόνο μία ακόμη μείωση επιτοκίων τον επόμενο χρόνο, ενώ η διατύπωση της νέας δήλωσης πολιτικής υποδηλώνει ότι η Fed πιθανότατα θα παραμείνει σε στάση αναμονής, έως ότου νέα στοιχεία δείξουν είτε εκ νέου αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είτε μεγαλύτερη του αναμενόμενου αύξηση της ανεργίας.

Η έλλειψη επίσημων στοιχείων κατά τη διάρκεια του 43ήμερου κυβερνητικού shutdown - ένα πληροφοριακό κενό που δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως - συνέχισε να επηρεάζει τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου.

Ορισμένοι από όσους είτε αντιτάχθηκαν είτε εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στην πιο πρόσφατη μείωση «υποστήριξαν ότι η δημοσίευση σημαντικού όγκου στοιχείων για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό κατά την επόμενη ενδιάμεση περίοδο θα ήταν χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το εάν δικαιολογείται περαιτέρω μείωση των επιτοκίων».

Η ροή των στοιχείων αποκαθίσταται, με τα δεδομένα για την απασχόληση και τις τιμές καταναλωτή του Δεκεμβρίου να αναμένεται να δημοσιευθούν στις 9 και 13 Ιανουαρίου αντίστοιχα, επαναφέροντας το κανονικό χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων.

Η Fed θα συνεδριάσει εκ νέου στις 27-28 Ιανουαρίου, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο.