Autonomous: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες με νέες τιμές-στόχους

Η Autonomous Research, ο βρετανικός οίκος επανέρχεται με νέα έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο στη χρηματιστηριακή αγορά μέσα στο 2025.

Οι αναλυτές της εταιρείας ανεβάζουν σημαντικά τις τιμές-στόχους για τις μετοχές (από +16% έως +37%) και βελτιώνουν τις εκτιμήσεις κερδοφορίας για το 2026, σημειώνοντας ότι το κόστος ιδίων κεφαλαίων μειώνεται, χάρη στη μεγαλύτερη ορατότητα στις διανομές, τα υψηλότερα μερίσματα και την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου. Ωστόσο, το μήνυμα που ξεχωρίζει είναι ότι η περαιτέρω υπεραπόδοση δεν είναι δεδομένη για όλες τις συστημικές τράπεζες.

Εθνική Τράπεζα

Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €13,4 (από €11,6), ωστόσο η σύσταση υποβαθμίζεται σε Neutral. Η Autonomous εκτιμά ότι η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει μεγάλο μέρος του rerating και ότι χωρίς πιο σαφή σχέδια αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου (περίπου €1,9 δισ.), οι δυνατότητες ανόδου είναι περιορισμένες. Για τους επενδυτές αυτό σημαίνει ότι η μετοχή παραμένει σχετικά σταθερή και δεν προσφέρει εύκολες ευκαιρίες κερδοφορίας, εκτός αν η τράπεζα ανακοινώσει γενναία μερίσματα ή εξαγορές.

Τράπεζα Πειραιώς

Η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα €7,3 (από €5,3), με τη σύσταση να παραμένει σε Neutral. Θετικό στοιχείο θεωρείται η συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία μπορεί να προσθέσει αξία στα κέρδη, υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεπεραστούν τα ρυθμιστικά ζητήματα του λεγόμενου Danish Compromise.

Στην πράξη, οι επενδυτές που τοποθετούνται στην Πειραιώς πρέπει να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των ρυθμιστικών διαδικασιών, καθώς η αποτίμηση της μετοχής συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση αυτών των κινήσεων.

Eurobank

Η μόνη τράπεζα που διατηρεί σύσταση Outperform. Η τιμή-στόχος αναβαθμίζεται στα €3,8 (από €2,9), με την Autonomous να τονίζει ότι η διαφοροποίηση του ομίλου και η ισχυρή κυπριακή δραστηριότητα δίνουν προοπτικές. Σύμφωνα με την ανάλυση, τα κέρδη της Eurobank παραμένουν υποτιμημένα σε σχέση με τις άλλες συστημικές τράπεζες, που ήδη αποτιμώνται πάνω από τη λογιστική τους αξία. Αυτό μεταφράζεται σε μια καθαρή επενδυτική ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν δυναμική ανόδου, ιδιαίτερα σε περιβάλλον σταθερών επιτοκίων και ισχυρής πιστωτικής επέκτασης.

Alpha Bank

Η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €2,8 (από €2,1), αλλά η σύσταση μένει σε Underperform. Η πρόσφατη αύξηση συμμετοχής της UniCredit στο 20,5% δεν θεωρείται αρκετή για ουσιαστικό re-rating, καθώς απαιτείται βελτίωση κερδοφορίας για να κινηθεί διαφορετικά η μετοχή.

Θεμελιώδη και τάσεις στον κλάδο

Η έρευνα επισημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, τα spreads έχουν σχεδόν μηδενιστεί και η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται πλέον ώριμος και κεφαλαιακά ισχυρός, με την προσοχή να στρέφεται σε μερίσματα, διανομές και στοχευμένες συνέργειες deals. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σχετικά με τις επενδυτικές προοπτικές, καθώς δείχνει την Εθνική με περιορισμένο rerating, για την Πειραιώς αναμένει να δει ποια θα είναι η αξία των στρατηγικών της κινήσεων, όπως αυτή με την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ για την Alpha τονίσει ότι εξακολουθεί να υστερεί σε απόδοση. Έτσι, η Eurobank παραμένει η μόνη καθαρή επενδυτική ευκαιρία.

Οι άλλες εκθέσεις

Να σημειωθεί ότι η UBS σε πρόσφατη ανάλυσή της διατήρησε συστάσεις «Αγορά» για όλες τις συστημικές τράπεζες, με κορυφαία επιλογή την Πειραιώς, την οποία ξεχωρίζει ως την καλύτερη τοποθέτηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντίστοιχα, η Citi παραμένει θετική, διατηρώντας σύσταση «Buy» για όλο τον τραπεζικό κλάδο μετά τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2025.