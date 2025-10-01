Alpha Bank: Τι οδηγεί σε γενναία μερισματική απόδοση – Τα μηνύματα Ψάλτη στο Λονδίνο

Τη μεγαλύτερη μερισματική απόδοση καταγράφει η Alpha Bank για το υπόλοιπο της χρονιάς με βάση τη συνδυαστική απόδοση περομερίσματος και επαναγοράς μετοχών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συνολική απόδοση προς τους μετόχους ανέρχεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης, καθώς το προμέρισμα ανέρχεται στα 111 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εναπομεινάντων ιδίων μετοχών από εν εξελίξει πρόγραμμα buyback αγγίζει τα 197,7 εκατ. ευρώ, με το σύνολο να ξεπερνά τα 308 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου και αφορά 170.000.000 μετοχές, και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 15 μήνες. Παράλληλα, η τράπεζα έχει ανακοινώσει τη διανομή προμερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ το Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους και αφορά το πρώτο μέρος από το 50% επί των συνολικών κερδών του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του ομίλου Alpha Bank, μιλώντας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο είχε δηλώσει πως η τράπεζα στοχεύει να δημιουργήσει πάνω από 3 δισ. ευρώ κεφαλαίου την περίοδο 2025-2027, τα οποία θα διατεθούν για οργανική ανάπτυξη, αυξημένες διανομές κερδών και επιλεκτικές εξαγορές που υποστηρίζουν τη στρατηγική της για τη δημιουργία κεφαλαίων.

«Καταγράφουμε ισχυρή αύξηση των κερδών και βελτίωση των αποδόσεων, οι οποίες, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος που έχουμε θέσει για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9% για τα κέρδη ανά μετοχή από το 2025 έως το 2027, σημαίνει ότι ακόμη και με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών του τρέχοντος έτους, θα έχουμε διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή», είχε τονίσει ο κ. Ψάλτης.

Είχε προσθέσει δε πως η στρατηγική ανάπτυξης της Τράπεζας στηρίζεται στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των κερδών ανά μετοχή (EPS), οι οποίοι βασίζονται σε τρεiς πολύ σημαντικούς παράγοντες.

«Πρώτον, έχουμε μια πολύ ισχυρή δυναμική στηn οικονομία, στις βασικές γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Δεύτερον, έχουμε μια πολύ σταθερή στρατηγική για την επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας. Ωστόσο, για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της αύξησης των κερδών ανά μετοχή που επιθυμούμε, πρέπει επιπλέον να εξετάσουμε τα περιθώρια κέρδους, τα οποία στην περίπτωσή μας είναι ιδιαίτερα θετικά. Αν συνθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, έχουμε ένα πολύ ισχυρό στρατηγικό όραμα και πορεία ανάπτυξης» ,είπε χαρακτηριστικά.