Η Alpha Bank, με τη στήριξη της UniCredit, δρομολογεί σημαντική συναλλαγή μεταφοράς κινδύνου (SRT) που αφορά χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ (1,4 δισ. δολάρια), σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν ανωνυμία λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Bloomberg, η UniCredit SpA, η οποία πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην Alpha Bank σε περίπου 20%, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συναλλαγή.

Η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με τους όρους να παραμένουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με επενδυτές, ενώ εκπρόσωποι και των δύο τραπεζών αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Οι συναλλαγές SRT (Significant Risk Transfer) δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να καλύπτουν τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών, εκδίδοντας πιστωτικά ομόλογα προς επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και απελευθερώνουν πόρους που διαφορετικά θα δέσμευαν για κανονιστικές απαιτήσεις, δημιουργώντας περιθώρια για νέες χορηγήσεις ή εξαγορές.



Η Alpha Bank έχει ανακοινώσει πρόσφατα σειρά στρατηγικών κινήσεων. Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε την εξαγορά της AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις μονάδες επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικής τραπεζικής της. Παράλληλα, ολοκλήρωσε την απόκτηση του 100% της FlexFin Ltd, που ειδικεύεται στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συνεργασία της Alpha Bank με την UniCredit ξεκίνησε το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα απέκτησε ποσοστό περίπου 9% από το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και πλειοψηφικό μερίδιο στη ρουμανική θυγατρική της Alpha. Στα τέλη Μαΐου, η UniCredit ανακοίνωσε ότι διπλασίασε τη συμμετοχή της και ότι αναμένει την έγκριση των αρχών για να αυξήσει το ποσοστό έως και 29,9%.



Έρευνα της Bloomberg Intelligence, έδειξε ότι η παγκόσμια αγορά SRT αναμένεται να αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 11% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια. Μεταξύ των τραπεζών που διερευνούν ή υλοποιούν αντίστοιχες συμφωνίες συγκαταλέγονται οι KBC Group NV, UBS Group AG, Natixis SA, Caixabank SA, Aareal Bank AG, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Plc και ING Groep NV.