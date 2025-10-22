Alpha Bank: Έρχεται μεγάλο deal στην Κύπρο - Πώς χτίζει μια μικρή JP Morgan στη ΝΑ Ευρώπη

Σε εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο προσανατολίζεται η Alpha Bank το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η τράπεζα δεν εξετάζει πλέον την Altius, αλλά δρομολογεί μεγαλύτερες κινήσεις. Την ίδια στιγμή το τραπεζικό ίδρυμα έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για τις άδειες προκειμένου να έχει τη δυνατότητα δραστηριότητας σε private banking, asset και wealth management.

Η διοίκηση του Βασίλη Ψάλτη στοχεύει να χτίσει μία μικρή JP Morgan στη ΝΑ Ευρώπη και η Κύπρος σε αυτόν τον σχεδιασμό διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, καθώς μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου στην Ευρώπη σε ασιατικά και κεφάλαια από τη Μέση Ανατολή.

H πρώτη σημαντική κίνηση έγινε με την εξαγορά της AstroBank, η επόμενη είναι μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία και επέκταση στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τέλος του έτους και η Alpha Bank Cyprus γίνεται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο με σημαντική αύξηση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας της.

Η συμφωνία προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) της Alpha Holdings κατά περίπου 5%, με μικρή επίπτωση στον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1), κατά 40 μονάδες βάσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος άλλωστε κινείται και η εξαγορά της Axia από την Alpha Bank με καθετοποιημένες υπηρεσίες, έχοντας τη λογική «επενδυτικού one stop shop». Η Alpha Bank μέσω της εξαγοράς της Axia στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέση της στον τομέα του wholesale/investment banking, προσφέροντας μια βελτιωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σε συμβουλευτική, χρηματοδότηση ECM & DCM, καθώς και στις κεφαλαιαγορές. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται και στο συνολικότερο σχεδιασμό καθώς στόχος είναι να παραμείνει κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων για τους υπάρχοντες και μελλοντικούς εταιρικούς πελάτες της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά στα «μαθηματικά» της συναλλαγής με την Axia η εξαγορά φέρνει στον όμιλο Alpha Bank θετική αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS), έχει απόδοση επένδυσης (RoI) άνω του 15% και δεν επηρεάζει την αναμενόμενη κατανομή των μερισμάτων τα προσεχή χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνει τη συνέπεια της διοικητικής ομάδας σε στρατηγικές συναλλαγές, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων και των πελατών.

Γιατί ψάχνεται για deal στις ασφάλειες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα την κεφαλαιακή επάρκεια και την απαραίτητη ρευστότητα, ώστε να ανακτήσουν την ασφαλιστική δραστηριότητα από την οποία είχαν υποχρεωθεί να αποεπενδύσουν. Η επαναγορά των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σηματοδοτεί ένα από τα τελικά βήματα επαναφοράς του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην πλήρη κανονικότητα, αφήνοντας πίσω τις ειδικές συνθήκες της κρίσης, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Το cross-selling και το bancassurance (τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα) είναι δύο από τους βασικούς λόγους που η Alpha Bank προσανατολίζεται στην εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει την αξιοποίηση του υπάρχοντος πελατολογίου για την προώθηση συμπληρωματικών προϊόντων, αυξάνοντας έτσι τα συνολικά έσοδα και την αξία των πελατών.