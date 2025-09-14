Times of Malta

«Οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την τράπεζα Credia Bank ολοκληρώνονται σε μόλις 15 ημέρες», όπως σημειώνει την Κυριακή ο Partner της Thrivest Holdings, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τimes of Malta», ο κ. Εξάρχου αναλύει τις διαπραγματεύσεις για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSBC Μάλτας.

Αν και η HSBC είχε ανακοινώσει τα σχέδιά της να αποχωρήσει από τη Μάλτα τον Σεπτέμβριο του 2024, ο κ. Εξάρχου δήλωσε στην εφημερίδα ότι έμαθε για το ενδιαφέρον της Credia Bank μόνο στις 15 Ιουλίου, ένα μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε πως δεν συμμετείχε ποτέ σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την HSBC, αλλά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της διαπραγματευτικής στρατηγικής της τράπεζας.

Αφού αποφάσισε να προχωρήσει με τη συμφωνία, η τράπεζα υπέβαλε την προσφορά της «στα τέλη Ιουλίου ή στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου», ενημερώνοντας την HSBC ότι οι διαπραγματεύσεις έπρεπε να γίνουν γρήγορα.

«Τους είπαμε ξεκάθαρα ότι η προσφορά μας ισχύει για 15 ημέρες», επισημαίνει ο κ. Εξάρχου. «Είναι καλή τιμή, αλλά ισχύει για 15 ημέρες», προσθέτει ο ίδιος.

«Αν μας ήθελαν και ήθελαν την τιμή μας, έπρεπε να απαντήσουν θετικά έως τις 15 Αυγούστου, αλλιώς θα πηγαίναμε διακοπές», συνεχίζει. «Τελικά», σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, «ήταν μια πολύ απλή συμφωνία».

Στις 15 Αυγούστου η HSBC Μάλτας και η Credia Bank εξέδωσαν κοινές δηλώσεις ανακοινώνοντας ότι η ελληνική τράπεζα είχε επιλεγεί ως ο προτιμώμενος υποψήφιος της HSBC.

Σύμφωνα, πάντα, με την εφημερίδα «Τimes of Malta», ο κ. Εξάρχου δεν αποκαλύπτει το συμφωνηθέν τίμημα (σ.σ. «η τράπεζα θα το ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα», αναφέρει), αλλά επιμένει ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας της τράπεζας, οι οποίοι κατέχουν σχεδόν το ένα τρίτο της HSBC Μάλτας, «θα είναι ευχαριστημένοι τελικά».

«Το αν θα θεωρήσουν το τίμημα που προσφέραμε τόσο καλό όσο θα ήθελαν είναι ένα θέμα», σημειώνει ο Partner της Thrivest Holdings.

«Δεν είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, ούτε κατά διάνοια. Αλλά είναι η πιο υγιής», αναφέρει – μεταξύ άλλων – ο Αλ. Εξάρχου.