Τρεις λόγοι που οι συνομιλίες για τη συνθήκη κατά της ρύπανσης από πλαστικά κατέληξαν σε αδιέξοδο

Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συνθήκη του ΟΗΕ για τα πλαστικά έληξε χωρίς συμφωνία. Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια συνομιλιών, οι βαθιές διαιρέσεις παραμένουν. Η επίτευξη συμφωνίας είναι μόνο ελάχιστα πιο κοντά σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Για πολλές χώρες, ακτιβιστές και οργανώσεις παρατηρητών, το αποτέλεσμα είναι βαθιά απογοητευτικό.

Μετά τις τελικές εντατικές συναντήσεις που συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα στη Γενεύη, ο πρόεδρος της διακυβερνητικής διαπραγματευτικής επιτροπής που εποπτεύει τις συνομιλίες για τη συνθήκη έκλεισε επίσημα τη συνεδρίαση στις 15 Αυγούστου χωρίς συμφωνία επί του κειμένου. Αυτό δεν αποτελεί το τέλος. Η διαδικασία δεν έχει καταρρεύσει.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία ή τόπος για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ούτε εντολή για επίσημες διακυβερνητικές δραστηριότητες στο μεσοδιάστημα. Πολλοί αντιπρόσωποι ζήτησαν μια περίοδο περισυλλογής και ακόμη και έναν επανακαθορισμό της διαδικασίας ώστε να επιτραπεί μια ανανεωμένη προσέγγιση.

Όπως και στους προηγούμενους γύρους, η πρόοδος ήταν αργή. Οι συνομιλίες παρεμποδίστηκαν από διαδικαστική ασάφεια, σκόπιμες τακτικές καθυστέρησης εκ μέρους χωρών με συμφέροντα στα ορυκτά καύσιμα και τα πετροχημικά που αντιτίθενται σε μια φιλόδοξη συνθήκη, καθώς και από την ίδια την πολυπλοκότητα των θεμάτων. Ο χρόνος εξαντλήθηκε πριν επιτευχθεί συναίνεση.

Καθώς οι συνομιλίες ολοκληρώνονται, εξετάζουμε τρεις πτυχές που συνέβαλαν σε αυτό το συνεχιζόμενο αδιέξοδο:

Οι προσπάθειες του προέδρου δεν επαρκούσαν

Ο πρέσβης Λουίς Βάγιας Βαλδιβιέσο ανέλαβε πιο ενεργό ρόλο σε σύγκριση με προηγούμενες συνεδριάσεις, επιταχύνοντας τον ρυθμό και καταρτίζοντας δύο προσχέδια κειμένων της συνθήκης ώστε να επικεντρωθεί η συζήτηση. Το πρώτο προσχέδιο παρέλειπε βασικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων περιορισμούς στην παραγωγή πλαστικών, παγκόσμιους κανόνες για τη ρύθμιση των πλαστικών προϊόντων, ελέγχους στις επικίνδυνες χημικές ουσίες και ισχυρές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις.

Πολλές χώρες με υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας, που πίεζαν για ισχυρά μέτρα και αποτελέσματα, απέρριψαν το πρώτο προσχέδιο ως μη ισορροπημένο, ανεπαρκές και ακατάλληλο για περαιτέρω συζήτηση. Ένα δεύτερο προσχέδιο, που εκδόθηκε λίγο πριν τη 1 π.μ. της τελευταίας νύχτας μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, περιλάμβανε ορισμένες βελτιώσεις αλλά εξακολουθούσε να παραλείπει αυτά τα βασικά στοιχεία. Πολλά κράτη το θεώρησαν και πάλι μονόπλευρο, κλινόμενο προς τις απαιτήσεις των λιγότερο φιλόδοξων χωρών και των πετροκρατών.

Οι παγιωμένες θέσεις παραμένουν

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα κράτη με χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας δεν έκαναν σχεδόν καμία υποχώρηση. Αρνήθηκαν να συμβιβαστούν στις «κόκκινες γραμμές» τους, ενώ ταυτόχρονα περίμεναν από τους άλλους να εγκαταλείψουν τις δικές τους.

Αυτό οδήγησε σε επανάληψη γνωστών επιχειρημάτων σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συνθήκης, παρά το γεγονός ότι αυτά είχαν ήδη καθοριστεί στην εντολή του ΟΗΕ για τη σύναψη της συνθήκης πριν από τρία χρόνια. Πολλοί θεωρούν ότι απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία θα αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα σημεία διαφωνίας, θα υποβάλλει τα αντικρουόμενα επιχειρήματα σε αυστηρή δοκιμασία και θα αναζητά ενεργά περιοχές συμβιβασμού.

Δισταγμός απέναντι στην ψηφοφορία

Η διαδικασία εξακολουθεί να βασίζεται στη συναίνεση για τη λήψη αποφάσεων. Στην τελική ολομέλεια, πολλοί αντιπρόσωποι –ιδίως εκείνοι με οικονομικά συμφέροντα στα πλαστικά– τόνισαν ότι η συναίνεση είναι απαραίτητη. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια, ορισμένες αντιπροσωπείες έχουν καλέσει τον πρόεδρο να ξεπεράσει τα αδιέξοδα προχωρώντας σε ψηφοφορία – έναν κανόνα των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ που πρέπει να εφαρμόζεται όταν δεν είναι δυνατή η επίτευξη συναίνεσης.

Η ψηφοφορία θεωρείται πολιτικά εκρηκτική, με σοβαρές επιπτώσεις για την πολυμέρεια.

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος αντιστάθηκε στο να καλέσει σε ψηφοφορία, ενώ ούτε οι χώρες με υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας άσκησαν πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις τους για επείγουσα δράση και φιλοδοξία. Πέρα από την απόρριψη κειμένων συνθήκης που θεωρούσαν αδύναμα, πολλές από αυτές δεν αξιοποίησαν τα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους για να πιέσουν για ένα ισχυρότερο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, τα αδιέξοδα συνεχίστηκαν.

Ο δρόμος μπροστά

Η μεσοδιαστημική περίοδος – ο χρόνος δηλαδή μέχρι την επόμενη επίσημη συνεδρίαση – είναι κρίσιμη. Χωρίς καθορισμένη ημερομηνία για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αυτή είναι η στιγμή για επανακαθορισμό και προετοιμασία αποφασιστικής προόδου. Ένα βασικό σημείο εστίασης πρέπει να είναι η γεφύρωση των πολιτικών διχασμών. Οι χώρες με υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας χρειάζεται να οικοδομήσουν ευρύτερες συμμαχίες και να βρουν κοινό έδαφος με εκείνες που ίσως δεν υποστηρίζουν πλήρως το όραμά τους, αλλά είναι ανοιχτές σε ισχυρότερη δράση.

Κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, τα συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς, καθώς και τα νομικά μοντέλα για τη συμμόρφωση, πρέπει να αναπτυχθούν τώρα, εκτός επίσημων διαπραγματεύσεων, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος αργότερα. Και οι χώρες με μεγαλύτερες φιλοδοξίες – όπως τα κράτη της ΕΕ, ο Παναμάς, η Κολομβία, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα μικρά νησιωτικά κράτη – θα πρέπει να συντονιστούν πιο στενά και να είναι πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν διαδικαστικά εργαλεία, όπως η ψηφοφορία, όταν χρειάζεται, ακόμη κι αν αυτό είναι πολιτικά άβολο.

Ο στόχος που έθεσε ο ΟΗΕ το 2022 για τον τερματισμό της ρύπανσης από πλαστικά σε όλο τον κύκλο ζωής τους παραμένει εφικτός. Όμως θα απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τους επόμενους μήνες για να ανασυνταχθούν, να έχουν ειλικρινείς πολιτικές συζητήσεις και να δεσμευτούν σε μια πιο αποφασιστική προσέγγιση όταν συναντηθούν ξανά.

Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει έναν ακόμη γύρο που θα χαθεί σε διαδικαστικά αδιέξοδα. Η κρίση των πλαστικών επιδεινώνεται. Η επιστήμη είναι σαφής. Οι λύσεις είναι γνωστές. Αυτό που λείπει δεν είναι η γνώση, αλλά η βούληση να μετατραπούν τα λόγια σε δεσμευτική δράση.

*Ο Steve Fletcher είναι Καθηγητής Πολιτικής και Οικονομίας των Ωκεανών, Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.



H Antaya March είναι Διευθύντρια – Κέντρο Παγκόσμιας Πολιτικής για τα Πλαστικά, Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ

Το άρθρο τους αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.