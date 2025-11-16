Πώς ο Γάλλος φιλόσοφος Jean Baudrillard προέβλεψε τη σημερινή Τεχνητή Νοημοσύνη 30 χρόνια πριν από το ChatGPT

Μερικοί συγγραφείς φαίνονται τόσο ακριβείς στην εκτίμησή τους για το πού μας οδηγούν η κοινωνία και η τεχνολογία που τους έχουν χαρακτηρίσει ως «προφήτες». Σκεφτείτε τον JG Ballard, την Octavia E. Butler, τον Marshall McLuhan ή την Donna Haraway.

Ένα από τα πιο σημαντικά μέλη αυτής της φωτισμένης λέσχης είναι ο φιλόσοφος Ζαν Μποντριγιάρ - παρόλο που η φήμη του τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συνδεθεί με μια παρωχημένη εποχή, όταν άλλοι Γάλλοι θεωρητικοί όπως ο Ρολάν Μπαρτ και ο Ζακ Ντεριντά βασίλευαν.

Ωστόσο, γράφοντας τη νέα μας βιογραφία του Μποντριγιάρ, θυμηθήκαμε πόσο προφητικές αποδείχθηκαν οι προβλέψεις του για τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιπτώσεις της. Ιδιαίτερα διορατική είναι η κατανόησή του για την ψηφιακή κουλτούρα και την Τεχνητή Νοημοσύνη – η οποία παρουσιάστηκε περισσότερα από 30 χρόνια πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT.

Τη δεκαετία του 1980, η αιχμή της τεχνολογίας επικοινωνίας αφορούσε συσκευές που σήμερα μας φαίνονται ξεπερασμένες: τηλεφωνητές, φαξ και (στη Γαλλία) το Minitel, μια διαδραστική διαδικτυακή υπηρεσία που προηγήθηκε του ίντερνετ. Αλλά η ιδιοφυΐα του Μποντριγιάρ βρισκόταν στο ότι διέβλεψε τι υποδήλωναν αυτές οι σχετικά πρωτόγονες συσκευές σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές χρήσεις της τεχνολογίας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, είχε αρχίσει να αναπτύσσει μια εξαιρετικά πρωτότυπη θεωρία για την πληροφορία και την επικοινωνία. Αυτή η θεωρία εντάθηκε μετά την έκδοση του βιβλίου του Simulacra and Simulation το 1981 (το βιβλίο που επηρέασε την ταινία του 1999, The Matrix).

Το 1986, ο Μποντριγιάρ σημείωνε ότι στην κοινωνία «η σκηνή και ο καθρέφτης έχουν δώσει τη θέση τους σε μια οθόνη και ένα δίκτυο». Προέβλεψε τη χρήση του smartphone, προβλέποντας ότι κάθε άτομο θα ελέγχει μια μηχανή που θα το απομονώνει «σε μια θέση απόλυτης κυριαρχίας», σαν «έναν αστροναύτη σε μια φούσκα». Τέτοιες γνώσεις τον βοήθησαν να προχωρήσει στη διατύπωση ίσως της πιο διάσημης ιδέας του: τη θεωρία ότι μπαίνουμε στην εποχή της «υπερπραγματικότητας».

Τη δεκαετία του 1990, ο Μποντριγιάρ έστρεψε την προσοχή του στις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τρόπους που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη διάχυτη άνοδό της στην εποχή μας και τη σταδιακή εξαφάνιση της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουμε τώρα πιο έντονα με κάθε μέρα που περνάει.

Για τους αναγνώστες του Μποντριγιάρ, η πρόσφατη περίπτωση της «ηθοποιού» Τίλι Νόργουντ, προϊόν της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα προφανώς λογικό βήμα στην ανάπτυξη προσομοιώσεων και άλλων deepfakes, συνάδει απόλυτα με την άποψή του για τον υπερπραγματικό κόσμο.

Ο Μποντριγιάρ θεωρούσε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως προσθετικό μέλος, το νοητικό ισοδύναμο των τεχνητών άκρων, των καρδιακών βαλβίδων, των φακών επαφής ή των χειρουργικών βελτιώσεων ομορφιάς. Όπως εξηγεί στα βιβλία του The Transparency of Evil (1990) και The Perfect Crime (1995), η δουλειά της είναι να μας κάνει να σκεφτόμαστε καλύτερα – ή να σκέφτεται για εμάς.

Αλλά ήταν πεπεισμένος ότι το μόνο που κάνει στην πραγματικότητα είναι να μας επιτρέπει να βιώνουμε το «θέαμα της σκέψης» αντί να ασχολούμαστε με την ίδια τη σκέψη. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι μπορούμε να αναβάλλουμε τη σκέψη για πάντα. Και, για τον Μποντριγιάρ, αυτό συνεπάγονταν ότι η βύθιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη ισοδυναμούσε με την παραίτηση από την ελευθερία μας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μποντριγιάρ πίστευε ότι η ψηφιακή κουλτούρα επιτάχυνε την «εξαφάνιση» των ανθρώπων. Δεν εννοούσε κυριολεκτικά, ούτε ότι θα γίναμε βίαια υποδουλωμένοι όπως οι άνθρωποι στο Μάτριξ. Αντίθετα, η ανάθεση της νοημοσύνης μας στη μηχανή σήμαινε ότι «εξορκίζαμε» την ανθρώπινη υπόστασή μας.

Τελικά, όμως, γνώριζε ότι ο κίνδυνος της θυσίας της ανθρώπινης φύσης μας για μια μηχανή δε δημιουργείται από την ίδια την τεχνολογία, αλλά από τον τρόπο που σχετιζόμαστε με αυτήν. Στρεφόμαστε όλο και περισσότερο σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT για να λαμβάνουμε αποφάσεις για εμάς, σαν η διεπαφή να είναι ένα μαντείο ή ένας προσωπικός σύμβουλος.

Οι χειρότερες επιπτώσεις αυτής της εξάρτησης είναι όταν οι άνθρωποι ερωτεύονται μια Τεχνητή Νοημοσύνη, βιώνουν ψύχωση που προκαλείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη ή ενθαρρύνονται να αυτοκτονήσουν από ένα chatbot.

Αναμφίβολα, η εξανθρωπισμένη παρουσίαση των chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης, η επιλογή ενός ονόματος όπως το Claude ή η παρουσίασή του ως «σύντροφος» δεν βοηθάει. Αλλά ο Μποντριγιάρ ένιωθε ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο η ίδια η τεχνολογία όσο η προθυμία μας να της παραχωρήσουμε την πραγματικότητα.

Το να ερωτευτείς ένα avatar Τεχνητής Νοημοσύνης ή να του παραδώσεις τη λήψη αποφάσεων είναι ανθρώπινο ελάττωμα, όχι μηχανικό. Αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Η αυξανόμενη παραδοξότητα της συμπεριφοράς του bot του Elon Musk, του Grok, μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες (απόψεις, ισχυρισμούς, συνωμοσίες) που κυκλοφορούν στο X, την πλατφόρμα στην οποία είναι ενσωματωμένο.

Όπως ακριβώς οι άνθρωποι διαμορφώνονται από την ενασχόλησή μας με την Τεχνητή Νοημοσύνη, έτσι και η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνεται από τους χρήστες της. Οι τεχνολογικές εξελίξεις της δεκαετίας του 1990, σκέφτηκε ο Μποντριγιάρ, σήμαιναν ότι το ερώτημα «είμαι άνθρωπος ή μηχανή;» είχε ήδη γίνει αδύνατο να απαντηθεί.

Ήταν πάντα βέβαιος, ωστόσο, ότι υπήρχε μια διάκριση που θα παρέμενε σε ισχύ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορούσε ποτέ να απολαύσει τις λειτουργίες της με τον τρόπο που ο άνθρωπος - στον έρωτα, τη μουσική ή τον αθλητισμό, για παράδειγμα - μπορεί να απολαμβάνει τις κινήσεις του να είναι άνθρωπος. Αλλά αυτή είναι μια πρόβλεψη που μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη. «Μπορεί να είμαι παραγόμενη από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε η Τίλι Νόργουντ στην ανάρτηση στο Facebook που τη σύστησε στο κοινό, «αλλά νιώθω πραγματικά συναισθήματα».

*Ο Μπραν Νικόλ είναι καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ.

H Εμανουέλ Φαντάν είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στις Επιστήμες της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης.



Το άρθρο τους αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.