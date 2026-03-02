Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του και, παρά την αυξανόμενη ανυπομονησία του Ντόναλντ Τραμπ, μια σημαντική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται μακρινή. Ωστόσο, ακόμη και όταν οι μάχες τελειώσουν, αυτό δεν θα σημαίνει το τέλος. Αντίθετα, θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας σημαντικής νέας πρόκλησης: την ανοικοδόμηση.

Τα κρίσιμα ερωτήματα δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίσει η ανοικοδόμηση, αλλά και πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί και αν η Ουκρανία θα διαθέτει το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απαιτείται για την υλοποίησή της. Εκατομμύρια Ουκρανοί πολίτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από την έναρξη της εισβολής το 2022.

Μια περαιτέρω δοκιμασία θα είναι αν η Ευρώπη, η οποία έγινε ο μεγαλύτερος πάροχος στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία το 2025, μπορεί να διατηρήσει την πολιτική ενότητα που απαιτείται για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

1. Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού

Οι ανάγκες της Ουκρανίας για ανοικοδόμηση είναι τεράστιες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα στις 23 Φεβρουαρίου, το συνολικό κόστος της ανοικοδόμησης και της ανάκαμψης της Ουκρανίας θα ανέλθει σε περίπου 588 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (435 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες) κατά την επόμενη δεκαετία. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Σε μια προσπάθεια να καλύψουν αυτό το ποσό, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της επιδιώκουν να κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Για τον σκοπό αυτό, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε τον Ιούνιο του 2025 έναν νέο νόμο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανασυγκρότηση οικονομικών τομέων όπως η ενέργεια και οι μεταφορές.

Την ίδια χρονιά θεσπίστηκε επίσης ένας μηχανισμός ασφάλισης έναντι κινδύνων πολέμου. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο μηχανισμός αυτός παρέχει προστασία από ζημίες που σχετίζονται με τον πόλεμο σε ιδιωτικές εταιρείες που επενδύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτές τις εξελίξεις, το επίπεδο των επενδύσεων στην Ουκρανία είναι πιθανό να υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών της χώρας. Το 2024, η Ουκρανία προσέλκυσε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε άμεσες ξένες επενδύσεις, με τα επανεπενδυόμενα κέρδη να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα στοιχεία που δημοσίευσε η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας υποδηλώνουν ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί το 2025.

Μια έρευνα για το κλίμα μεταξύ των ξένων επενδυτών από το 2025 διαπίστωσε ότι μόνο το 49% των μελών της Global Business for Ukraine και της European Business Association, δύο ομάδων διεθνών εταιρειών που επικεντρώνονται στην υποστήριξη και την ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ουκρανίας, επενδύουν πραγματικά στη χώρα. Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων ανέφερε την ασταθή κατάσταση ασφάλειας, η οποία είναι πιθανό να συνεχιστεί μετά τον πόλεμο, ως το κύριο εμπόδιο για τις επενδύσεις.

Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων ανέφερε τη διαφθορά, την αβεβαιότητα των πολιτικών και την αδύναμη θεσμική ικανότητα ως εμπόδια, ενώ το 34% εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την ισχύ του κράτους δικαίου. Πρόκειται για προκλήσεις διακυβέρνησης που προϋπήρχαν της ρωσικής εισβολής του 2022.

Η ικανότητα της Ουκρανίας να προσελκύσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις μετά τον πόλεμο δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας. Θα εξαρτηθεί επίσης από το πόσο αποτελεσματικά θα καταφέρει η χώρα να ενισχύσει τους θεσμούς της.

Το ιδιωτικό κεφάλαιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, η ροή του δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Επομένως, οι δωρητές και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που στήριξαν την Ουκρανία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πρέπει πιθανώς να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση της μακροπρόθεσμης ανάκαμψης της Ουκρανίας.

2. Ενθάρρυνση των Ουκρανών να επιστρέψουν

Σχεδόν 6 εκατομμύρια Ουκρανοί παραμένουν εκτοπισμένοι στο εξωτερικό ως αποτέλεσμα του πολέμου. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους έχουν περάσει χρόνια ενσωματώνοντας τις αγορές εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής τους, θα επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ουκρανία όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου, είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Επίσης, οι ξένοι επενδυτές έχουν αναφερθεί στη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού ως σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την απόφασή τους να επενδύσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Η ενθάρρυνση των Ουκρανών να επιστρέψουν εθελοντικά θα απαιτήσει κάτι περισσότερο από πατριωτικές εκκλήσεις: θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη βιώσιμων προοπτικών απασχόλησης, λειτουργικών δημόσιων υπηρεσιών και αξιόπιστων εγγυήσεων ασφάλειας για την αποτροπή της επανάληψης της σύγκρουσης.

Shutterstock

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει αρχίσει να λαμβάνει μέτρα για τη διατήρηση της σύνδεσης με τη διασπορά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία των λεγόμενων «κέντρων ενότητας», με στόχο τη διατήρηση των δεσμών με τους πρόσφυγες και τη διευκόλυνση της εθελοντικής επιστροφής τους. Ένα τέτοιο κέντρο άνοιξε στο Βερολίνο το 2025.

Οι Αρχές της Ουκρανίας αναπτύσσουν επίσης τρόπους για να συνδέουν τους πρόσφυγες με ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πατρίδα τους. Ωστόσο, αυτές οι πρωτοβουλίες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και η αποδοχή τους παραμένει αβέβαιη.

Χωρίς την επιστροφή των προσφύγων, η Ουκρανία κινδυνεύει να αναπτύξει ένα διαρθρωτικό έλλειμμα δεξιοτήτων. Ένα τέτοιο έλλειμμα θα μπορούσε να αποτρέψει τις ιδιωτικές επενδύσεις στην ανοικοδόμηση της χώρας και να οδηγήσει σε εξάρτηση από εξωτερικό εργατικό δυναμικό.

3. Ευρωπαϊκή πολιτική δέσμευση

Οι προκλήσεις που συνδέονται με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας έχουν και μια πολιτική διάσταση. Η διατήρηση της μακροπρόθεσμης στήριξης για την ανοικοδόμηση της χώρας ενδέχεται να γίνει πιο περίπλοκη εν μέσω των μεταβαλλόμενων πολιτικών δυναμικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συναίνεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί. Ωστόσο, οι επικείμενες κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Δανία και αλλού το 2026 και το 2027 ενδέχεται να μεταβάλουν την ισορροπία δυνάμεων σε βασικές συμμαχικές χώρες.

Οι εκλογές είναι, τουλάχιστον, πιθανό να απορροφήσουν την πολιτική προσοχή και να αποσπάσουν την προσοχή από ανεπίλυτα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, όπου η συμφωνία παραμένει ασαφής.

Επίσης, αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια ρήξης. Η ΕΕ έχει επιδιώξει να προωθήσει ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027. Τρεις χώρες – η Σλοβακία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία – απείχαν από τη συμφωνία λόγω του κλεισίματος ενός σημαντικού πετρελαιαγωγού στην Ουκρανία. Και η Ουγγαρία φαίνεται τώρα να καθυστερεί το δάνειο.

Η ανασυγκρότηση θα αποτελέσει δοκιμασία τόσο για την πολιτική αντοχή όσο και για την οικονομική ικανότητα. Το ερώτημα που θα προκύψει μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας δεν είναι μόνο πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη της Ουκρανίας, αλλά και αν οι σύμμαχοί της μπορούν να διατηρήσουν την πολιτική συναίνεση που απαιτείται για να το πράξουν με την πάροδο του χρόνου.

*Η Olena Borodyna είναι ανώτερη σύμβουλος γεωπολιτικών κινδύνων στο ODI Global. Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.com.