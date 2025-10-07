Οι δύο προσπάθειες της Αιθιοπίας για Δημοκρατία απέτυχαν: Τι χρειάζεται για να πετύχει

Η Αιθιοπία έχει επιχειρήσει δύο φορές τη μετάβαση στη δημοκρατία. Πρώτα το 1991, όταν μια νέα κυβέρνηση ανέτρεψε ένα δικτατορικό στρατιωτικό καθεστώς. Δεύτερη φορά το 2018, όταν ο Abiy Ahmed ανέλαβε πρωθυπουργός μετά από διαμαρτυρίες κατά μιας καταπιεστικής κυβέρνησης.

Και στις δύο προσπάθειες υπήρχε αισιοδοξία και ενθουσιασμός. Αλλά και οι δύο απέτυχαν.

Μπορεί η Αιθιοπία να τα καταφέρει τελικά; Σε ένα πρόσφατο άρθρο, προσπάθησα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Εξέτασα τέσσερις προϋποθέσεις που προσδιορίζουν οι μελετητές της δημοκρατικής μετάβασης. Αυτές είναι:

οικονομική ανάπτυξη για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα

πολιτικές ελίτ προσηλωμένες στην ανεκτικότητα, τον συμβιβασμό και τον σεβασμό των δημοκρατικών κανόνων και πρακτικών

ανεξάρτητοι πολιτικοί θεσμοί

διεθνείς οργανισμοί, όπως η Αφρικανική Ένωση και ο ΟΗΕ, που είναι πρόθυμοι να αναγκάσουν τις πολιτικές ελίτ της χώρας να υποστηρίξουν τις δημοκρατικές αξίες.

Κατά τη γνώμη μου, με βάση την έρευνά μου, η Αιθιοπία δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις.

Αντιθέτως, η δημοκρατική διακυβέρνηση καθίσταται σχεδόν αδύνατη λόγω της φτώχειας, της κουλτούρας επίλυσης των πολιτικών διαφορών με συγκρούσεις και βία, της απουσίας ισχυρών πολιτικών θεσμών και της πόλωσης.

Μια δημοκρατική κυβέρνηση στην Αιθιοπία θα συνέβαλε στη διασφάλιση ότι οι πολίτες ζουν σε μια χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Θα συνέβαλε στην προώθηση της λογοδοσίας, της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Αποτυχημένες προσπάθειες

Το 1991, η χώρα είχε υποστεί έναν εμφύλιο πόλεμο 17 ετών που ξεκίνησε το 1974. Οι νικητές του πολέμου, το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι, κατάφεραν να ελέγξουν τη χώρα σχηματίζοντας ένα πολιτικό κόμμα Συνασπισμού, το Επαναστατικό Δημοκρατικό Μέτωπο του Λαού της Αιθιοπίας.

Η νέα κυβέρνηση προέβη σε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Επέτρεψε την ελευθερία των πολιτικών κομμάτων, του ραδιοφώνου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ενθάρρυνε τις ιδιωτικές εκδόσεις και επέτρεψε τις δημόσιες διαδηλώσεις.

Ωστόσο, δεν άργησε να γίνει αυταρχική, διώκοντας τους πολιτικούς της αντιπάλους. Οι εκλογές διεξάγονταν τακτικά, αλλά δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες. Παραβιάζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες. Περιοριζόταν η ελευθερία της πολιτικής επικοινωνίας.

Ως αποτέλεσμα, το 2015 ξεκίνησαν διαμαρτυρίες. Αυτές οδήγησαν στον διορισμό του Abiy ως πρωθυπουργού το 2018.

Ξεκίνησε μια δεύτερη προσπάθεια να οδηγήσει την Αιθιοπία προς τη δημοκρατία. Όπως το περιέγραψε η εφημερίδα The Guardian στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Κάτι εξαιρετικό συμβαίνει στην Αιθιοπία... ο αυταρχισμός και η κρατική βία φαίνεται να δίνουν τη θέση τους σε κάτι που μοιάζει με Δημοκρατία».

Και πάλι, αυτό δεν κράτησε πολύ. Αντίθετα, η πολιτική κατάσταση επιδεινώθηκε. Η χώρα πέρασε από έναν διετή εμφύλιο πόλεμο από το 2020 έως το 2022 μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι. Λίγο αργότερα ξέσπασε ένας άλλος ανταρτοπόλεμος μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και μιας ομάδας νέων της Αμάρα με το όνομα «Φάνο».

Τι απαιτεί η δημοκρατική μετάβαση

Καμία χώρα δεν έχει γίνει δημοκρατική χωρίς να πληροί τουλάχιστον μερικές από τις τέσσερις προϋποθέσεις. Και αυτές δεν έχουν όλες την ίδια σημασία. Για παράδειγμα, η Γκάνα μπορεί να μην έχει ισχυρή οικονομία, αλλά διαθέτει πολιτικές ελίτ που τηρούν τους κανόνες της δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Οικονομική ανάπτυξη: Αν μια κοινωνία είναι οικονομικά ανεπτυγμένη, γενικά, ο λαός επιθυμεί τη Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μια μη δημοκρατική και ασταθής κυβέρνηση απειλεί την οικονομική του ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες δεν θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αντιβαίνουν στη δημοκρατική εδραίωση.

Η Αιθιοπία είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Αν και δεν υπάρχει μαγικός αριθμός για αυτό, μια μελέτη διαπίστωσε ότι μια χώρα με κατά κεφαλήν εισόδημα 10.000 δολάρια ΗΠΑ έχει γενικά περισσότερες πιθανότητες να υιοθετήσει ανταγωνιστικές εκλογές. Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Αιθιοπίας είναι 1.011 δολάρια ΗΠΑ.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι το θεμέλιο ισχυρών πολιτικών και πολιτικών θεσμών. Αυτά είναι σημαντικά για τη μετάβαση και την εδραίωση της Δημοκρατίας.

Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται χρόνο. Η συνεχής πολιτική αστάθεια της Αιθιοπίας έχει βλάψει το δυναμικό της για οικονομική ανάπτυξη. Τις δύο δεκαετίες πριν από το 2018, η οικονομία της γνώρισε ισχυρή ανάπτυξη, μειώνοντας το εθνικό ποσοστό φτώχειας από 39% σε 24%. Η πολιτική αστάθεια και άλλοι παράγοντες από τότε έχουν αυξήσει τα ποσοστά φτώχειας στο 32% έως το 2021.

Πολιτικές ελίτ: Εάν οι πολιτικές ελίτ είναι προσηλωμένες στη διαβούλευση, τον συμβιβασμό και τη συνεργασία, μια χώρα μπορεί να μεταβεί με επιτυχία στη Δημοκρατία. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όταν οι πολιτικές ελίτ είναι διχασμένες, η χώρα θα είναι αυταρχική. Ο τρέχων εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν αποτελεί ένα παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν οι πολιτικές ελίτ μάχονται για την εξουσία.

Στην Αιθιοπία, οι πολιτικές διαφωνίες συχνά οδηγούν σε βία ή σε προσπάθειες της κυβέρνησης να σιγήσει και να καταστρέψει την αντιπολίτευση. Το 1991, όταν το Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο της Αιθιοπίας και άλλες πολιτικές ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό έδαφος, η κυβερνώσα ελίτ εξάλειψε τους διαφωνούντες. Αυτό της επέτρεψε να κυβερνά μόνη της τη χώρα για 28 χρόνια. Ομοίως, όταν οι πολιτικές ελίτ δεν μπόρεσαν να διαβουλεύονται, να συμβιβάζονται και να συνεργάζονται στη δεύτερη προσπάθεια, ξέσπασε πόλεμος.

Πολιτικοί θεσμοί: Ισχυροί πολιτικοί θεσμοί – όπως ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, αστυνομία και εκλογική αρχή – υποστηρίζουν τη δημοκρατική μετάβαση. Βοηθούν επίσης στη διατήρησή της. Οι πολιτικοί θεσμοί εμποδίζουν τους αυταρχικούς ηγέτες να διώκουν τον πολιτικό ανταγωνισμό και βοηθούν στην επίλυση τυχόν συγκρούσεων μεταξύ ανταγωνιστικών ελίτ.

Εξωτερική πίεση: το καλύτερο παράδειγμα αυτού παρατηρήθηκε το 2022. Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Τιγκράι και της αιθιοπικής κυβέρνησης έληξε όταν μια προσπάθεια υπό την ηγεσία της Αφρικανικής Ένωσης στη Νότια Αφρική ανάγκασε τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στη Δημοκρατία βασιζόμενη σε εξωτερική πίεση, η οποία θα πρέπει να είναι συνεχής και σταθερή. Καμία χώρα στην Αφρική δεν κατάφερε να γίνει και να παραμείνει δημοκρατική βασιζόμενη σε εξωτερική πίεση.

Τι θα ακολουθήσει

Η δημοκρατική μετάβαση μπορεί να επιτύχει στην Αιθιοπία μόνο όταν συμβεί τουλάχιστον ένα από τα τρία παρακάτω πράγματα.

Πρώτον, η οικονομία της χώρας πρέπει να αναπτυχθεί για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Δεύτερον, οι διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ταυτότητες πρέπει να ενσωματωθούν μέσω πολιτικών που ενθαρρύνουν την αποκλιμάκωση των εθνοτικών συγκρούσεων. Τρίτον, η κοινωνία και, πιο συγκεκριμένα, η πολιτική ελίτ πρέπει να δεσμευτούν για την ανεκτικότητα, τον συμβιβασμό και τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών.

Όλα αυτά θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να επιτευχθούν. Εν τω μεταξύ, η χώρα έχει δύο δυσμενείς επιλογές: να υποστηρίξει μια μη δημοκρατική κυβέρνηση για να εδραιώσει την πολιτική τάξη και στη συνέχεια να τη βοηθήσει σταδιακά να επιτύχει τους δημοκρατικούς στόχους. Ή να επιχειρήσει μια άλλη μετάβαση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναρχία και εκτεταμένη βία μεταξύ των κοινοτήτων. Μια πρόωρη δημοκρατική μετάβαση θα κατέστρεφε την πολιτική τάξη.

Έχοντας αυτό κατά νου, οι πολιτικές ελίτ της Αιθιοπίας πρέπει να υιοθετήσουν τη συζήτηση, τον διάλογο και τον συμβιβασμό. Οι εξωτερικές δυνάμεις μπορούν να αποτελέσουν στήριγμα, ωθώντας την πολιτική ελίτ να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Terefe Gebreyesus είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Griffith



Το άρθρο τους αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.