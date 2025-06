Ο αντι-περιβαλλοντισμός βρίσκεται σε άνοδο αλλά είναι γεμάτος αντιφάσεις

Ο αντιπεριβαλλοντισμός κερδίζει έδαφος. Οι επιθέσεις στο στόχο του καθαρού μηδενός και η εχθρότητα προς τα μέτρα διατήρησης και τους στόχους κατά της ρύπανσης γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες. Και, όπως έδειξαν τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα, οι τακτικές αυτές αναδιαμορφώνουν την πολιτική στη Βρετανία και σε ολόκληρη τη Δύση.

Ο αντιπεριβαλλοντισμός είναι η απόρριψη τόσο των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών όσο και του ακτιβισμού. Όμως, παρά την ξαφνική του άνοδο και την τολμηρή ρητορική του, βασίζεται σε σαθρά θεμέλια. Τα μηνύματα που προσφέρει είναι συχνά αντιφατικά και κωπηλατούν ενάντια στο ρεύμα της καθημερινής εμπειρίας.

Πάρτε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κατέρριψε πολλές περιβαλλοντικές προστασίες κατά την τελευταία θητεία του και τώρα καταργεί όσες έχουν απομείνει - συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της έρευνας που αναφέρει έστω και τη λέξη κλίμα. Ωστόσο, δήλωσε σε μια συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν το 2024: «Είμαι περιβαλλοντολόγος. Θέλω καθαρό αέρα και καθαρό νερό. Πραγματικά καθαρό νερό. Πραγματικά καθαρό αέρα».

Ορισμένες από τις αντιφάσεις του αντιπεριβαλλοντισμού αντανακλούν την απόκλισή του από τον παραδοσιακό συντηρητισμό. Παρόλο που ταυτίζονται συνήθως ως «συντηρητικοί», οι λαϊκίστικες αντι-πράσινες πολιτικές των Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ και των Μεταρρυθμιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με το AfD στη Γερμανία και τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, αντιπροσωπεύουν μια ριζοσπαστική πρόκληση για τα ιδανικά της συνέχειας και της διατήρησης που κάποτε βρίσκονταν στο επίκεντρο του συντηρητισμού.

Το Conservative Environment Network (Συντηρητικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο) είναι μια οργάνωση που αυτοπαρουσιάζεται ως «ανεξάρτητο φόρουμ για τους συντηρητικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο που υποστηρίζουν το καθαρό μηδέν, την αποκατάσταση της φύσης και την ασφάλεια των πόρων». Μεγάλο μέρος της δουλειάς αυτού του δικτύου περιλαμβάνει την υπενθύμιση ότι σημαντικές περιβαλλοντικές προστασίες, από τα εθνικά πάρκα της Αμερικής μέχρι τον έλεγχο της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στη Βρετανία και αλλού, θεσπίστηκαν από τους συντηρητικούς.

Αλλά λίγοι από τη Δεξιά φαίνεται να ακούνε. Μια λαϊκιστική παλίρροια παρασύρει αυτή τη συντηρητική παράδοση, παρά το γεγονός ότι η υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος παραμένει πολύ δημοφιλής.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 80% των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή. Η δημόσια υποστήριξη για το έργο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ είναι επίσης συντριπτική, μεταξύ άλλων και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Εν μέρει, αυτή η υποστήριξη αντανακλά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική ζημία είναι μια καθημερινή πραγματικότητα: ο απρόβλεπτος καιρός, η κατάρρευση των πληθυσμών ζώων και εντόμων και μια σειρά άλλων προκλήσεων δεν είναι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και έξω από το παράθυρο.

Κατά την έρευνά μου για ένα επερχόμενο βιβλίο σχετικά με την περιβαλλοντική νοσταλγία σε όλο τον κόσμο, πέφτω συνεχώς πάνω σε μια ειρωνεία. Στα δυτικά έθνη, οι φωνές της δεξιάς λένε ότι θέλουν τη χώρα τους πίσω, αλλά εμφανίζονται εχθρικές προς τις περιβαλλοντικές πολιτικές που θα προστάτευαν τη χώρα τους και θα εξασφάλιζαν την επιβίωσή της.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή την αποσύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της δυσαρέσκειας απέναντι σε πρωτοβουλίες που απαιτούν αλλαγές στον τρόπο ζωής και τα μέσα διαβίωσης. Ωστόσο, η εχθρότητα και η αποδέσμευση είναι πιο περίπλοκη από μια απλή απόρριψη της φύσης.

Πολλοί άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Τραμπ- ισχυρίζονται ότι είναι περιβαλλοντολόγοι, ακόμη και όταν τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Τα σημάδια και τα σύμβολα της περιβαλλοντικής φροντίδας είναι πλεγμένα σε κάθε πτυχή της εμπορικής και πολιτιστικής μας ζωής: αν η ζωή μπορούσε να κάνει μήνυση για πνευματικά δικαιώματα, θα υπήρχαν πολλές πλούσιες αρκούδες.

Υποστηρίζω ότι μπορεί να γίνει μια διάκριση ανάμεσα σε αυτό που ονομάζω «ψυχρές» και «θερμές» μορφές περιβαλλοντισμού. Η πρώτη εκτιμά και θρηνεί την απώλεια της φύσης, αλλά ως θέαμα προς παρατήρηση - ένα σύνολο ελκυστικών εικόνων της χλωρίδας και της πανίδας - ενώ η δεύτερη αισθάνεται εμπλεκόμενη και ανήσυχη.

Η πρώτη θέση επιτρέπει στους ανθρώπους να ισχυρίζονται ότι αγαπούν τη φύση, αλλά να είναι αδιάφοροι ή και εχθρικοί απέναντι σε πρωτοβουλίες για τη διάσωσή της. Ωστόσο, η γραμμή μεταξύ ψυχρού και θερμού, ή μεταξύ αντι- και φιλοπεριβαλλοντιστών, δεν είναι ούτε σταθερή ούτε σκληρή.

Μια άλλη ιδιότητα του αντιπεριβαλλοντισμού είναι ότι οι πεποιθήσεις του είναι ευμετάβλητες, ακόμη και κίβδηλες. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παράδειγμα.

Οι ηγέτες της μεταρρύθμισης φλερτάρουν εδώ και καιρό με την άρνηση της κλιματικής αλλαγής. «Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια», εξήγησε ο πρώην ηγέτης της Reform UK Richard Tice το 2024, προσθέτοντας ότι “η ιδέα ότι μπορείτε να σταματήσετε τη δύναμη του Ήλιου ή των ηφαιστείων είναι απλά γελοία”. Ο Tice δεν άλλαξε τις απόψεις του, αλλά αργότερα την ίδια χρονιά, ο νέος ηγέτης του κόμματος, Nigel Farage, δήλωσε στο BBC ότι «δεν διαφωνεί με την επιστήμη».

Όπως και άλλα λαϊκιστικά κόμματα, η Μεταρρύθμιση υιοθετεί μια κινητή θέση για το περιβάλλον, κινούμενη μεταξύ της άρνησης ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει ή ότι ο άνθρωπος την προκαλεί, και του πολύ διαφορετικού ισχυρισμού ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, αλλά ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι ανέφικτοι και άδικοι, δεδομένου ότι άλλα έθνη (συχνά αναφέρεται η Κίνα) υποτίθεται ότι κάνουν τόσο λίγα.

Ένα μεταδυτικό παράδοξο

Οι ερευνητές μόλις τώρα αρχίζουν να σκέφτονται τον αντιπεριβαλλοντισμό. Μια βασική ανάλυση είναι το βιβλίο του ερευνητή περιβαλλοντικής πολιτικής John Hultgren «The Smoke and the Spoils» (Ο καπνός και τα λάφυρα): Anti-Environmentalism and Class Struggle in the United States. Το νέο αυτό βιβλίο εξηγεί πώς οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν να πείσουν τους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης ότι υπάρχει «διχοτόμηση μηδενικού αθροίσματος μεταξύ θέσεων εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, εργαζομένων και περιβαλλοντολόγων».

Αυτού του είδους η δυαδικότητα διαπιστώθηκε και από τους συντελεστές του βιβλίου The Handbook of Anti-Environmentalism, οι οποίοι εντοπίζουν και επικρίνουν τα στερεότυπα του περιβαλλοντισμού ως μεσοαστικού και ελίτ σε αρκετές δυτικές χώρες.

Ωστόσο, η γεωγραφική εστίαση αυτών των πρωτοποριακών εργασιών παραλείπει ένα ακόμη από τα παράδοξα του αντιπεριβαλλοντισμού: ότι, παρόλο που η ρητορική του συχνά κατηγορεί την Κίνα και άλλες μη δυτικές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα, υπήρξε μια σημαντική περιβαλλοντική στροφή τόσο στην πολιτική όσο και στις δημόσιες στάσεις πέρα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ο περιβαλλοντισμός γίνεται μεταδυτικός. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η πραγματικότητα της περιβαλλοντικής ζημίας είναι τόσο σκληρή σε μεγάλο μέρος της Ασίας και της Αφρικής.

Οι ακραίες θερμοκρασίες και οι απρόβλεπτες βροχοπτώσεις οδηγούν σε επισιτιστική ανασφάλεια και εκτοπισμό των κοινοτήτων. Ο περιβαλλοντισμός στο αφρικανικό Σαχέλ και τη νότια Ασία θα μπορούσε να ονομαστεί καλύτερα «επιβιωτισμός».

Και παρά τη συνεχιζόμενη εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, το κρατικά καθοδηγούμενο όραμα της Κίνας για τη μετάβαση σε έναν «οικολογικό πολιτισμό» με διατήρηση και απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές τοποθετεί την Κίνα ως παγκόσμιο περιβαλλοντικό ηγέτη.

Τα στερεότυπα ότι ο περιβαλλοντισμός είναι πρωτίστως μια δυτική υπόθεση καταρρέουν. Εξαιτίας αυτού, μαζί με τις πολλές αντιφάσεις που τον διακατέχουν, η άνοδος του αντιπεριβαλλοντισμού φαίνεται όχι μόνο πολύπλοκη, αλλά και περίεργη και μη βιώσιμη.

* O Alastair Bonnett είναι Καθηγητής Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Newcastle. Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal, μέσω άδειας Creative Commons, από τον ιστότοπο TheConversation.