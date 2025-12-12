Netflix, Amazon, Disney: Νέο κεφάλαιο στην κυριαρχία των «Big Three» του Streaming

Όσον αφορά τις μεγάλες βιομηχανίες των ΗΠΑ, ο μαγικός αριθμός τείνει να είναι το τρία.

Ιστορικά, η αυτοκινητοβιομηχανία κυριαρχούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από την Chrysler, τη Ford και την General Motors - τους λεγόμενους «Big Three» - «Τρεις Μεγάλους» - οι οποίοι κάποια στιγμή έλεγχαν πάνω από το 60% της αγοράς αυτοκινήτων των ΗΠΑ.

Ένα κυρίαρχο τρίο εμφανίζεται και αλλού, σε όλα - από την αγορά άμυνας των ΗΠΑ - σκεφτείτε τις Lockheed Martin, Boeing και Northrup Grumman - έως τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (AT&T, T-Mobile και Verizon). Το ίδιο ισχύει και για την αμερικανική αεροπορική βιομηχανία, στην οποία οι American, Delta και United πετούν υψηλότερα από τις υπόλοιπες.

Ο κανόνας των τριών ισχύει και για το τι παρακολουθούν οι Αμερικανοί. Οι ένδοξες μέρες της τηλεόρασης κυριαρχούνταν από τρεις γίγαντες: το ABC, το CBS και το NBC.

Τώρα, στην ψηφιακή εποχή, μεταβαίνουμε ραγδαία σε μια ομάδα «Big Three» η οποία κυριαρχεί στις υπηρεσίες streaming: Netflix, Amazon και Disney.

Το τελευταίο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι το σχέδιο του Netflix να εξαγοράσει την Warner Bros. έναντι 72 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Εάν εγκριθεί, η κίνηση αυτή θα εδραιώσει το Netflix ως την κυρίαρχη πλατφόρμα streaming.

Όταν τα ρεύματα συγκλίνουν

Ξεκινώντας ως υπηρεσία συνδρομής μέσω email DVD, το Netflix επεκτάθηκε στο streaming ταινιών και τηλεοπτικών σειρών το 2007, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως πρωτοπόρο στον χώρο.



Το γεγονός ότι το Netflix υιοθέτησε από νωρίς την τεχνολογία, καθώς η τηλεθέαση άλλαξε από την καλωδιακή τηλεόραση και τα παλαιότερα κανάλια στο διαδίκτυο και το streaming, έδωσε στην εταιρεία ένα πλεονέκτημα στην ανάπτυξη τεχνολογίας υποστήριξης και στη χρήση δεδομένων συνδρομητών για τη δημιουργία νέου περιεχομένου.

Ο επακόλουθος αντίκτυπος ήταν ότι το Netflix έγινε ηγέτης της αγοράς, με τα τριμηνιαία κέρδη να ξεπερνούν πλέον κατά πολύ τους ανταγωνιστές του, οι οποίοι συχνά αναφέρουν ζημίες.

Σήμερα, ακόμη και χωρίς την εξαγορά από την Warner Bros., το Netflix έχει μια κυρίαρχη παγκόσμια βάση με πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές. Η Amazon Prime έρχεται δεύτερη με περίπου 220 εκατομμύρια συνδρομητές και η Disney - η οποία περιλαμβάνει τόσο το Disney+ όσο και το Hulu - είναι τρίτη, με περίπου 196 εκατομμύρια συνδρομητές. Αυτό σημαίνει ότι μαζί, αυτές οι τρεις εταιρείες ελέγχουν ήδη πάνω από το 60% της αγοράς streaming.

Το προβάδισμα του Netflix θα ενισχυθεί μόνο από την προτεινόμενη συμφωνία με την Warner Bros., καθώς θα προσθέσει την ιδιοκτησία της θυγατρικής της Warner, HBO Max, η οποία είναι επί του παρόντος η τέταρτη μεγαλύτερη streamer στις ΗΠΑ με συνολικά 128 εκατομμύρια συνδρομητές. Ενώ ορισμένοι από αυτούς θα επικαλύπτονται, το Netflix είναι πιθανό να κερδίσει συνδρομητές και να τους διατηρήσει καλύτερα με μια ευρύτερη επιλογή περιεχομένου.

Η κίνηση της Netflix να εξαγοράσει την Warner Bros. έρχεται επίσης μετά από προηγούμενη ενοποίηση της βιομηχανίας ψυχαγωγίας, η οποία καθοδηγείται από την επιθυμία ελέγχου του περιεχομένου για τη διατήρηση των συνδρομητών υπηρεσιών streaming.

Το 2019, η Disney εξαγόρασε την 21st Century Fox για 71,3 δισ. δολάρια. Τρία χρόνια αργότερα, η Amazon εξαγόρασε την Metro-Goldwyn-Mayer για 8,5 δισ. δολάρια.

Σε περίπτωση που η συμφωνία με το Netflix ολοκληρωθεί, θα συνεχιστεί αυτή η τάση ενοποίησης του streaming. Θα αφήσει επίσης ένα σαφές κενό στην κορυφή μεταξύ των αναδυόμενων Big Three και άλλων υπηρεσιών, όπως η Paramount+ με 79 εκατομμύρια συνδρομητές και η Apple TV+, η οποία έχει περίπου 45 εκατομμύρια.

Η Paramount στις 8 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσε μια επιθετική προσφορά εξαγοράς για την Warner Bros. σε μια προτεινόμενη συμφωνία ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που, σε αντίθεση με το σχέδιο του Netflix, θα περιλαμβάνει τη θυγατρική της Warner Bros., Discovery+.

Γιατί οι βιομηχανίες χωρίζονται σε τρία μέρη

Αλλά γιατί οι βιομηχανίες συγκλίνουν σε μια χούφτα εταιρειών;

Ως ειδικός στις συγχωνεύσεις, γνωρίζω ότι η απάντηση εξαρτάται από τις δυνάμεις της αγοράς που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, ο οποίος τείνει να οδηγεί στην ενοποίηση ενός κλάδου σε τρεις έως πέντε εταιρείες.

Από την οπτική γωνία του πελάτη, υπάρχει ανάγκη για πολλαπλές επιλογές. Η ύπαρξη περισσότερων από μίας επιλογής αποφεύγει τις μονοπωλιακές πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερους ρυθμούς τιμών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ περισσότερων από ενός μεγάλου παράγοντα αποτελεί επίσης ισχυρό κίνητρο για πρόσθετη καινοτομία με σκοπό τη βελτίωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Για αυτούς τους λόγους, οι κυβερνήσεις – στις ΗΠΑ και σε περισσότερες από 100 άλλες χώρες – έχουν θεσπίσει αντιμονοπωλιακούς νόμους και πρακτικές για να αποτρέψουν την εμφάνιση περιορισμένου ανταγωνισμού σε οποιονδήποτε κλάδο.

Ωστόσο, καθώς οι κλάδοι γίνονται πιο σταθεροί, η ανάπτυξη τείνει να επιβραδύνεται και οι εναπομένουσες επιχειρήσεις αναγκάζονται να ανταγωνίζονται σε μια σε μεγάλο βαθμό σταθερή αγορά. Αυτό μπορεί να διαχωρίσει τις εταιρείες σε ηγέτιδες του κλάδου και σε υστερούσες. Ενώ οι ηγέτιδες απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλέψιμα κέρδη, οι υστερούσες δυσκολεύονται να παραμείνουν κερδοφόρες.

Οι εταιρείες που παρουσιάζουν καθυστέρηση συχνά συνδυάζονται για να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους και να μειώσουν το κόστος.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ενοποιημένες βιομηχανίες συχνά προσγειώνονται σε τρεις κύριους παράγοντες ως πηγή σταθερότητας – ένας ή δύο κινδυνεύουν να πέσουν στις παγίδες των μονοπωλίων και των δυοπωλίων, ενώ πολλοί περισσότεροι από τρεις έως πέντε μπορεί να δυσκολευτούν να είναι κερδοφόροι σε ώριμους κλάδους.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους αργοπορημένους

Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εταιρειών εκτός των «Big Three» streamers είναι αμφίβολη, καθώς οι κύριοι παίκτες γίνονται μεγαλύτεροι και οι μικρότερες εταιρείες δεν μπορούν να προσφέρουν τόσο πολύ περιεχόμενο.

Μια προσωρινή λύση για τους μικρότερους streamers για να κερδίσουν συνδρομητές είναι να προσφέρουν τιμές teaser που αργότερα αυξάνονται για άτομα που ξεχνούν να ακυρώσουν, μέχρι οι εταιρείες να λάβουν πιο μόνιμα μέτρα. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που υστερούν θα αντιμετωπίσουν επίσης αυξημένη πίεση να εγκαταλείψουν το streaming, παραχωρώντας άδειες χρήσης περιεχομένου στις κορυφαίες υπηρεσίες streaming, διακόπτοντας τη λειτουργία τους ή πουλώντας τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό τους.

Επιπλέον, εταιρείες εκτός των Big Three θα μπορούσαν να μπουν στον πειρασμό να αποκτήσουν μικρότερες υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς.

Υπάρχουν ήδη φήμες ότι η Paramount, η οποία είναι ανταγωνιστικός πλειοδότης για την Warner Bros., μπορεί να επιδιώξει να εξαγοράσει το Starz ή να δημιουργήσει μια κοινοπραξία με την Universal, η οποία κατέχει την Peacock.

Η Apple δε δείχνει άμεσο σχέδιο διακοπής της Apple TV+, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται στην υψηλή κερδοφορία της εταιρείας και στη συνολική ταμειακή ροή που περιορίζει τις πιέσεις για τον τερματισμό της υπηρεσίας streaming.

Ωστόσο, εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία Netflix-Warner Bros., πιθανότατα θα αυξηθεί η αποτίμηση άλλων υπηρεσιών streaming που υστερούν λόγω της αυξημένης έλλειψης πολύτιμου περιεχομένου και συνδρομητών. Αυτό οφείλεται σε ανταγωνιστικά όρια που εμποδίζουν τους Τρεις Μεγάλους να γίνουν μεγαλύτεροι, καθιστώντας τον συνδυασμό μικρότερων υπηρεσιών streaming πιο πολύτιμο.

Αυτό ενισχύεται από τις προσδοκίες των μετόχων για παρόμοια ή μεγαλύτερα ασφάλιστρα από προηγούμενες συμφωνίες, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη πληρωμής υψηλότερων τιμών για τα λιγότερα εναπομείναντα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία.

Το κόστος για τους καταναλωτές

Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για τους καταναλωτές;

Πιστεύω ότι γενικά, οι καταναλωτές δεν θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το συνολικό κόστος της ψυχαγωγίας, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις για τρόφιμα και στέγαση περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα για τις υπηρεσίες streaming.

Αλλά το πού έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο θα συνεχίσει να μετατοπίζεται μακριά από την καλωδιακή τηλεόραση και τους κινηματογράφους.

Η μεγαλύτερη σταθερότητα στη βιομηχανία streaming μέσω της ενοποίησης σε ένα μοντέλο των Τριών Μεγάλων Επιχειρήσεων επιβεβαιώνει μόνο την παρακμή της παραδοσιακής καλωδιακής τηλεόρασης.

Η λογική της εξαγοράς της Warner Bros. από το Netflix είναι πιθανό να της επιτρέψει να προσφέρει streaming σε χαμηλότερη τιμή από τη συνδυασμένη τιμή των μεμονωμένων συνδρομών, αλλά περισσότερο από ό,τι το Netflix μόνο του.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω πρόσθετων επιπέδων συνδρομής για τους συνδρομητές του Netflix που επιθυμούν να προσθέσουν περιεχόμενο HBO Max. Πέρα από τον ανταγωνισμό με άλλα μέλη των «Τριών Μεγάλων», ένας άλλος λόγος για τον οποίο το Netflix είναι απίθανο να αυξήσει σημαντικά τις τιμές είναι ότι πιθανότατα θα δεσμευτεί να μην το πράξει προκειμένου να εγκριθεί η συγχώνευση.

Στόχος του Netflix είναι να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει η πρώτη επιλογή των καταναλωτών για streaming τηλεόρασης και ταινιών. Έτσι, ενώ το streaming γίνεται γρήγορα μια από τις τρεις μεγάλες βιομηχανίες, το σχέδιο του Netflix είναι να παραμείνει στην κορυφή του τριγώνου.

*Ο Ντέιβιν Ρ. Κινγκ είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης του College of Business του Πανεπιστημίου Florida State.



Το άρθρο του αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.