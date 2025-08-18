Η Κίνα αντιμέτωπη με δημογραφική κρίση

Η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας εισήγαγε στις 28 Ιουλίου ένα επίδομα παιδικής φροντίδας που θα παρέχει στις οικογένειες 3.000 γιουάν (περίπου 312 λίρες) ετησίως για κάθε παιδί κάτω των τριών ετών. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση των σχεδίων για την καθιέρωση της δωρεάν προσχολικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν η κυβέρνηση άφηνε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα της αντιμετώπισης της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων στην Κίνα στις τοπικές αρχές. Πολλές από αυτές τις προσπάθειες, που κυμαίνονται από χρηματικά κίνητρα έως επιδοτήσεις στέγασης, δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με την άμεση παρέμβασή της, η κυβέρνηση του Πεκίνου έδειξε ότι θεωρεί την κατάσταση επείγουσα.

Όλο και λιγότερες Κινέζες επιλέγουν να κάνουν παιδιά, ενώ όλο και περισσότεροι νέοι αναβάλλουν ή αποφεύγουν τον γάμο. Αυτό συνέβαλε στο να μειωθεί ο πληθυσμός της Κίνας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2024. Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση του εργατικού δυναμικού αποτελούν μακροπρόθεσμες προκλήσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, καθώς και για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης.

Πριν από την πρόσφατη εφαρμογή της κεντρικής κυβέρνησης, οι περιφέρειες της Κίνας είχαν ήδη πειραματιστεί με πολιτικές για την αύξηση των γεννήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν εφάπαξ πληρωμές για το δεύτερο ή το τρίτο παιδί, μηνιαία επιδόματα και επιδοτήσεις για στέγαση και επαγγελματική κατάρτιση.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές τοπικές πολιτικές προήλθε από την Hohhot, την πρωτεύουσα της επαρχίας της Εσωτερικής Μογγολίας. Τον Μάρτιο του 2025, οι αρχές της περιοχής άρχισαν να προσφέρουν στις οικογένειες έως και 100.000 γιουάν (10.400 λίρες) για τη γέννηση του δεύτερου και τρίτου παιδιού, τα οποία καταβάλλονται ετησίως έως ότου τα παιδιά συμπληρώσουν τα δέκα έτη.

Οι αρχές σε ορισμένες άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Hangzhou στην ανατολική Κίνα, έχουν προσφέρει κουπόνια φροντίδας παιδιών ή επιδοτήσεις για παιδικούς σταθμούς. Πολιτικές όπως αυτές έχουν οδηγήσει σε ελαφρά αύξηση του αριθμού των γεννήσεων σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, η αποδοχή τους είναι γενικά χαμηλή και καμία δεν έχει καταφέρει να αλλάξει την εθνική εικόνα.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικές που βασίζονται σε κίνητρα δεν έχουν φέρει αποτελέσματα. Πρώτον, οι επιδοτήσεις είναι γενικά μικρές – συχνά ισοδυναμούν με μερικές εκατοντάδες δολάρια ΗΠΑ. Αυτό δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο το κόστος ανατροφής ενός παιδιού στις αστικές περιοχές της Κίνας.

Η Κίνα κατατάσσεται μεταξύ των πιο ακριβών χωρών στον κόσμο για την ανατροφή των παιδιών, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Στην πραγματικότητα, μια έκθεση του 2024 του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών YuWa με έδρα το Πεκίνο διαπίστωσε ότι το μέσο κόστος ανατροφής ενός παιδιού στην Κίνα μέχρι την ηλικία των 18 ετών είναι 538.000 γιουάν (59.275 λίρες). Αυτό είναι πάνω από 6,3 φορές υψηλότερο από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κίνας.

Το βάρος είναι τόσο μεγάλο που οι Κινέζοι αναφέρονται χαριτολογώντας στα παιδιά ως tunjinshou, που σημαίνει «ζώα που καταβροχθίζουν χρυσό».

Δεύτερον, τα κίνητρα δεν αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό τα βαθύτερα προβλήματα. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακριβά σπίτια, τις έντονες πιέσεις στην εκπαίδευση, την έλλειψη παιδικών σταθμών και ορισμένους χώρους εργασίας που τιμωρούν τις γυναίκες που παίρνουν άδεια. Πολλές Κινέζες φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους απλώς και μόνο επειδή έχουν παιδιά.

Ορισμένες τοπικές αρχές έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές πραγματικότητες που καθιστούν δύσκολη την απόκτηση και την ανατροφή παιδιών στην Κίνα, και έχουν σημειώσει κάποια επιτυχία. Στο Tianmen, για παράδειγμα, οι γονείς ενός τρίτου παιδιού μπορούν να διεκδικήσουν 16.500 δολάρια ΗΠΑ (12.500 λίρες) για την αγορά νέου σπιτιού.

Είναι πολύ αργά για το Πεκίνο;

Τα νέα μέτρα δείχνουν ότι το Πεκίνο αντιμετωπίζει σοβαρά το πρόβλημα της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων στην Κίνα. Ωστόσο, ίσως είναι ήδη πολύ αργά. Η μείωση της γονιμότητας είναι δύσκολο να αναστραφεί, καθώς έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές νόρμες είναι δύσκολο να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα, όταν έχουν αλλάξει σε σχέση με την απόκτηση παιδιών.

Η Νότια Κορέα προσφέρει εδώ και δεκαετίες στους πολίτες της γενναιόδωρες επιδοτήσεις, στήριξη για την αγορά κατοικίας και παρατεταμένη γονική άδεια. Ωστόσο, παρά την πρόσφατη άνοδο, το ποσοστό γεννήσεων της χώρας παραμένει από τα χαμηλότερα στον κόσμο.

Οι προβλέψεις του ΟΗΕ σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα. Ο πληθυσμός της Κίνας αναμένεται να μειωθεί κατά 204 εκατομμύρια άτομα μεταξύ 2024 και 2054. Μέχρι το τέλος του αιώνα, θα μπορούσε να χάσει 786 εκατομμύρια άτομα, επιστρέφοντας τον πληθυσμό της στα επίπεδα που είχε την τελευταία φορά τη δεκαετία του 1950.

Ωστόσο, οι πρόσφατες ανακοινώσεις είναι σημαντικές. Είναι η πρώτη φορά που η κεντρική κυβέρνηση χρησιμοποιεί άμεσα δημοσιονομικά εργαλεία για να ενθαρρύνει τις γεννήσεις και αντανακλά μια συναίνεση ότι η μείωση του κόστους της προσχολικής εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της γονιμότητας. Αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο και, εάν η επείγουσα ανάγκη συνεχίσει να αυξάνεται, το μέγεθος και το εύρος της στήριξης ενδέχεται να αυξηθούν επίσης.

Ωστόσο, αν η Κίνα ελπίζει να ανατρέψει την κατάσταση, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από χρήματα. Η ανατροφή των παιδιών πρέπει να καταστεί πραγματικά βιώσιμη και ακόμη και επιθυμητή. Μαζί με τη χρηματοδοτική στήριξη και τη δωρεάν προσχολική εκπαίδευση, οι οικογένειες χρειάζονται χρόνο και υποστήριξη στην εργασία.

Αυτό σημαίνει επίσης την αντιμετώπιση των πολιτισμικών προσδοκιών. Η ανατροφή ενός παιδιού δεν θα πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά έργο της γυναίκας. Απαιτείται μια πραγματική πολιτισμική αλλαγή – μια αλλαγή που να αντιμετωπίζει την ανατροφή ως κοινή ευθύνη.

Η δική μου γενιά, που γεννήθηκε υπό την πολιτική του ενός παιδιού, μεγάλωσε σε μια εποχή όπου τα αδέλφια συνεπάγονταν βαριά πρόστιμα. Ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά. Όμως, όπως τα πρόστιμα δεν σταμάτησαν όλους όσοι ήθελαν περισσότερα παιδιά, έτσι και τα χρηματικά κίνητρα δεν θα πείσουν εύκολα τους πολλούς που δεν θέλουν.



* Ο Ming Gao είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λουντ.

Το άρθρο τους αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.