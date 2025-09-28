Γιατί η Φινλανδία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ουκρανία του σήμερα

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, πρόσφατα συνέκρινε την εμπειρία της χώρας του από τις συγκρούσεις με τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με τον τρέχοντα αγώνα της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Η αναλογία αυτή έχει αποκτήσει σημαντική απήχηση.



Σε μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, ο Στουμπ αναφέρθηκε στους πολέμους της Φινλανδίας με τη Σοβιετική Ένωση – τον Χειμερινό Πόλεμο (1939-40) και τον Πόλεμο της Συνέχειας (1941-44) – ως πηγή ελπίδας για την Ουκρανία. Το μήνυμά του ήταν σαφές: ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ειρήνη και η ανεξαρτησία είναι εφικτές.



Το 1944, η Φινλανδία συνήψε συμφωνία εκεχειρίας με τη Σοβιετική Ένωση του Ιωσήφ Στάλιν, η οποία έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες. Ωστόσο, το τίμημα ήταν βαρύ. Η Φινλανδία διατήρησε την ανεξαρτησία της, αλλά έπρεπε να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των επαρχιών Καρελίας και Πετσάμο. Επίσης, αποδέχτηκε αυστηρούς περιορισμούς στην κυριαρχία της.



Ο Στουμπ φαινόταν να θέλει να εμπνεύσει την Ουκρανία δείχνοντας ότι η επιβίωση και η κρατική υπόσταση είναι εφικτές, ακόμη και υπό τεράστια πίεση, και ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί μια σταθερή και διαρκής ειρήνη. Ωστόσο, αν και το συναίσθημα είναι κατανοητό, η σύγκριση μεταξύ της κατάστασης της Φινλανδίας το 1944 και του τρέχοντος πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι προβληματική και ενδεχομένως παραπλανητική.



Πρώτον, το να προτείνουμε στην Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ενέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιήσει τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας και να υπονομεύσει τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας. Θα έστελνε ένα επικίνδυνο μήνυμα ότι τα σύνορα μπορούν να επανασχεδιαστούν με τη βία, κάτι που θα μπορούσε να ενθαρρύνει μελλοντικούς επιτιθέμενους, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.



Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το γεωπολιτικό πλαίσιο ήταν πολύ διαφορετικό το 1944. Η ιδιότητα της Φινλανδίας ως συμμάχου της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της συνέχισης ανατρέπει την αναλογία. Η Φινλανδία ένωσε τις δυνάμεις της με τη Γερμανία για να ανακτήσει τα εδάφη που είχε χάσει από τη Σοβιετική Ένωση στον χειμερινό πόλεμο και, αρχικά, τα φινλανδικά στρατεύματα προχώρησαν βαθιά στο σοβιετικό έδαφος.

Η κατάσταση της Ουκρανίας είναι θεμελιωδώς διαφορετική. Οι περιορισμένες και ουσιαστικά αμυντικές στρατιωτικές εισβολές της στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας δεν μπορούν να συγκριθούν με τις αρχικές και εκτεταμένες κατακτήσεις της Φινλανδίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Επιπλέον, η σύγκριση της σιωπηρής συμμαχίας της Φινλανδίας με τη ναζιστική Γερμανία με την τρέχουσα υποστήριξη της Ουκρανίας από τη Δύση κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τη ρωσική προπαγάνδα. Η Μόσχα προσπαθεί εδώ και καιρό να παρουσιάσει την κυβέρνηση της Ουκρανίας ως νεοναζιστική, υποστηριζόμενη από ομοϊδεάτες υποκινητές στη Δύση.

Αυτό έχει επιτρέψει στο Κρεμλίνο να παρουσιάσει τη λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας ως συνέχεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη και μια έμμεση σύγκριση μεταξύ της Φινλανδίας τότε και της Ουκρανίας σήμερα θα μπορούσε να ενισχύσει αυτές τις ψευδείς αφηγήσεις.





Δίωξη ηγετών του πολέμου

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας του 1944, η Φινλανδία υποχρεώθηκε επίσης να διώξει τους ηγέτες της που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Ο τότε πρόεδρος της Φινλανδίας, Ρίστο Ρύτι, καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση, ενώ αρκετοί άλλοι υπουργοί φυλακίστηκαν για μικρότερα χρονικά διαστήματα.



Το να υπονοηθεί ακόμη και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να υποβιβάσει και να διώξει ποινικά τον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και την κυβέρνησή του ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα ήταν ηθικά εξωφρενικό και πολιτικά καταστροφικό. Μια τέτοια πρόταση θα ανταποκρινόταν σε εχθρικές ρωσικές απαιτήσεις, θα υπονόμευε τη δημοκρατική νομιμότητα της Ουκρανίας και θα χλεύαζε την κυριαρχία της.



Το ζήτημα των αποζημιώσεων αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την προβληματική αναλογία. Η Φινλανδία αναγκάστηκε να καταβάλει βαριές αποζημιώσεις στη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του 1944, που ισοδυναμούσαν με 5,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ (3,9 δισ. λίρες) το 2025. Οι αποζημιώσεις αυτές καταβλήθηκαν σε διάστημα οκτώ ετών, κυρίως με τη μορφή βιομηχανικών προϊόντων.



Στην περίπτωση της Ουκρανίας, οι ρόλοι πρέπει να αντιστραφούν. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για την απρόκλητη εισβολή της και για τον θάνατο και την καταστροφή που προκάλεσε. Οι ρωσικές αποζημιώσεις πρέπει επομένως να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, μαζί με τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα πολέμου. Αυτά περιλαμβάνουν την αναγκαστική απαγωγή περίπου 20.000 παιδιών από την Ουκρανία που τώρα κρατούνται σε ρωσικό έδαφος.



Τέλος, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της συμφωνίας της Φινλανδίας του 1944 περιλάμβαναν δεκαετίες σοβιετικής επιρροής στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της. Μια σοβιετική επιτροπή ελέγχου λειτούργησε στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι, από το 1944 έως το 1947. Αυτό υπονόμευσε αποτελεσματικά την κυριαρχία της Φινλανδίας.



Η επιτροπή ελέγχου επέβλεψε τη δίωξη των Φιλανδών ηγετών του πολέμου και την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων που θεωρούνταν ανεπιθύμητα από τη Μόσχα. Επίσης, ανέλαβε ουσιαστικά τον έλεγχο του διεθνούς αεροδρομίου του Ελσίνκι. Η Ουκρανία πρέπει να γλιτώσει από παρόμοια τύχη. Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την ελευθερία της από μελλοντικές ρωσικές παρεμβάσεις.

Οι ιστορικές αναλογίες μπορεί να είναι ισχυρές, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Οι παρατηρήσεις του Στουμπ πιθανότατα έγιναν με τις καλύτερες προθέσεις. Πιθανότατα ήθελε επίσης να υποδείξει ότι η Φινλανδία έχει μια μοναδική κατανόηση του τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για την ανεξαρτησία ενάντια στον ισχυρό γείτονά σου, είτε αυτός ονομάζεται Ρωσία είτε Σοβιετική Ένωση.

Ωστόσο, η χρήση της εκεχειρίας της Φινλανδίας του 1944 ως πρότυπο για την Ουκρανία ενέχει τον κίνδυνο να στείλει ένα επιζήμιο μήνυμα. Ο αγώνας της Ουκρανίας δεν αφορά μόνο την επιβίωση, αλλά και τη δικαιοσύνη, την κυριαρχία και την απόρριψη της αυτοκρατορικής επιθετικότητας. Η χώρα αξίζει ένα μέλλον χωρίς κατοχή και εξαναγκασμό, και όλες οι δυτικές δημοκρατίες πρέπει να την υποστηρίξουν για να το επιτύχει.

* Ο Bo Petersson είναι καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιου του Mάλμε.



Το άρθρο της αναδημοσιεύεται αυτούσιο στο Liberal μέσω άδειας Creative Commons από τον ιστότοπο TheConversation.com.