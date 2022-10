Ένα Νόμπελ Οικονομικών από στελέχη κεντρικών τραπεζών σε στελέχη κεντρικών τραπεζών

Γράφει ο David Henderson

“Η επιτροπή που απονέμει το βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέλεξε τρεις αμερικανούς οικονομολόγους για το βραβείο 2022: τον πρώην πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Ben S. Bernanke, τον Douglas W. Diamond του Πανεπιστημίου του Σικάγο και τον Philip H. Dybvig του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις. Το βραβείο απονέμεται για την «έρευνα στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές κρίσεις». Η επιτροπή επαίνεσε τους νικητές για το έργο τους που έχει «μεγάλη πρακτική σημασία για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών κρίσεων». Πολλοί νομισματικοί οικονομολόγοι θα διαφωνούσαν”.

Αυτή είναι η εναρκτήρια παράγραφος του άρθρου μου «An Economics Nobel for and by Central Bankers», που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal στις 10 Οκτωβρίου 2022 (εντύπως στις 11 Οκτωβρίου).

Σπάνια προτιμώ τον τίτλο του συντάκτη από αυτόν που επιλέγω εγώ, αλλά αυτή τη φορά τον προτιμώ. Ο συντάκτης κατάλαβε ξεκάθαρα την τελευταία μου παράγραφο:

“Το βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά χρηματοδοτείται όχι από το Ίδρυμα Νόμπελ αλλά από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας. Συνήθως δεν νομίζω ότι έχει σημασία, αλλά σε αυτήν την περίπτωση αναρωτιέμαι αν είχε. Το βραβείο του 2022 φαίνεται να είναι μια επιβεβαίωση από πλευράς των κεντρικών τραπεζιτών της αξίας των κεντρικών τραπεζών”.

Θα δημοσιεύσω ολόκληρο το άρθρο στο EconLog σε 30 ημέρες.

Ξύπνησα στις 2:45 π.μ. και άνοιξα τον υπολογιστή μου για να δω ποιος κέρδισε. Μόλις το έμαθα, κατάλαβα αμέσως ότι ήδη ήξερα αρκετά για να γράψω το κομμάτι. (Μερικές φορές πρέπει να κάνω έρευνα για περίπου μία ώρα για να βεβαιωθώ.) Ο κύριος λόγος είναι ότι καλύψαμε όλα αυτά τα ζητήματα λεπτομερώς στο μεταπτυχιακό μάθημα Νομισματικής Θεωρίας του Jeff Hummel στο San Jose State στις αρχές του 2021. Η ανάλυση του Larry White για το μοντέλο των Diamond/Dybvig της «τραπεζικής» ήταν ανεκτίμητο και ο Jeff μας το εξήγησε πολύ προσεκτικά.

Ο David Henderson είναι ερευνητής στο Hoover Institution και καθηγητής οικονομικών στη μεταπτυχιακή σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης του Naval Postgraduate School στο Monterey της Καλιφόρνιας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 10 Οκτωβρίου 2022 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια της Library of Economics and Liberty και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.