Βιβλιοκριτική: Burning Down the House του Andrew Koppelman

Του Harrison Griffiths

Όσοι από εμάς ανήκουμε στο κίνημα της ελεύθερης αγοράς και ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στο διαδίκτυο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ελευθεριακοί έχουμε την τάση να ζούμε σε θαλάμους ηχούς. Μερικοί από εμάς είχαν την κακή τύχη να ανακαλύψουν εκείνες τις γωνιές του Twitter και του Reddit στις οποίες οι Ayn Rand, Murray Rothbard και Hans-Hermann Hoppe λατρεύονται όπως ακριβώς και ένα πορτρέτο του Kim Il-Sung σε ένα σαλόνι της Πιονγκγιάνγκ. .

Όπου υπάρχει αυτή η στάση, το μόνο που καταφέρνει είναι να απαξιώνει το κίνημά μας: πρέπει να είμαστε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο με τους επικριτές μας, έστω και μόνο για τον ιδιοτελή σκοπό της βελτίωσης των επιχειρημάτων μας και της διάδοσης των πεποιθήσεών μας σε ένα ευρύτερο κοινό.

Ορισμένοι επικριτές του φιλελευθερισμού της ελεύθερης αγοράς - όπως ο Edmund Burke ή ο John Rawls - είναι διορατικοί και προκαλούν τη σκέψη, ενώ άλλοι - όπως η Nancy MacLean ή ο Thomas Piketty - τείνουν να χάνουν το νόημα κατά πολύ. Στο Burning Down the House: How Libertarian Philosophy Was Corrupted by Delusion and Greed, ο Andrew Koppelman πέφτει κάπου ανάμεσα στα δύο.

Η κριτική του Koppelman επικεντρώνεται στην ιστορία της οικογένειας Cranick στο Τενεσί, το σπίτι της οποίας αφέθηκε να καεί από την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της απόφασης της τοπικής αυτοδιοίκησης να αλλάξει τη χρηματοδότηση της πυροσβεστικής από τη γενική φορολογία στην προαιρετική συνδρομή. Οι Cranicks ξέχασαν να πληρώσουν το τέλος των 75 δολαρίων και, παρά τις παρακλήσεις τους, έμειναν να βλέπουν το σπίτι τους να καίγεται.

Αυτό, υποστηρίζει ο συγγραφέας, είναι χαρακτηριστικό του τι έχει πάει στραβά στον ελευθεριακό φιλελευθερισμό. Για τον Koppelman, μια φιλοσοφία που αφήνει τα σπίτια να καίγονται χωρίς παρέμβαση δεν είναι υποστηρίξιμη, ακόμα κι αν η βασική αρχή (ότι ένα άτομο δεν έχει το δικαίωμα να οικειοποιείται την εργασία ή την περιουσία κάποιου άλλου) είναι ευγενής.

Ο Koppelman τραβά μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε διαφορετικούς ελευθεριακούς βασισμένος σε αυτή την τραγική ιστορία. Από τη μία πλευρά, έχουμε τον F.A. Hayek, ο οποίος υποστήριξε την χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενης ασφάλιση έναντι καταστροφών και την κρατική παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Από την άλλη, έχουμε τον Ρόθμπαρντ - του οποίου η δογματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποκλείει μια τέτοια πρόβλεψη - και την Ραντ, η οποία σύμφωνα με τον Κόπελμαν περιφρονούσε τους αδύναμους και ευάλωτους.

Τα καλά

Ο Κόπελμαν αναμφίβολα προσεγγίζει την κριτική του στον ελευθεριακό φιλελευθερισμό με καλή πίστη, ακόμη και στο βαθμό που υπερασπίζεται τον πολύ κακολογημένο προεδρικό υποψήφιο το 1964 Μπάρι Γκόλντγουοτερ ενάντια στις κατηγορίες για ρατσισμό, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί με την απόφασή του να αντιταχθεί στον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964. Ομοίως, ο συγγραφέας είναι σαφώς καλά διαβασμένος όσον αφορά διάφορους ελευθεριακούς στοχαστές, συμπεριλαμβανομένων των Hayek, Robert Nozick, Rothbard και της Rand.

Οι κριτικές του Κόπελμαν έναντι των ελευθεριακών στοχαστών δεν περιορίζονται μόνο σε εκείνες που θα φαίνονταν ελκυστικές στους κεντροαριστερούς αναγνώστες του. Για παράδειγμα, περιγράφει την παγίδα στην οποία οδηγεί η πεποίθηση του Nozick ότι οι αρνητικές εξωτερικότητες πρέπει να επιτρέπονται στον βαθμό που τα οφέλη τους υπερσκελίζουν το κόστος τους, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης θα απαιτούσε μια εκτεταμένη κρατική γραφειοκρατία. Αμφισβητεί επίσης εύστοχα την προσέγγιση του Rothbard έναντι των εξωτερικοτήτων, επισημαίνοντας ότι το πλαίσιο του αναρχοκαπιταλιστή αυτού στοχαστή θα επέτρεπε μόνο είτε την απεριόριστη ρύπανση είτε την απαγόρευση όλων των ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Ενώ έχουν ήδη διατυπωθεί κριτικές έναντι αυτών των θεωρήσεων στο παρελθόν (μεταξύ άλλων και από άλλους ελευθεριακούς φιλελεύθερης), αυτό καταδεικνύει ότι ο συγγραφέας ασχολείται με πολλά βασικά επιχειρήματα μέσα στον ελευθερισμό.

Ο Κόπελμαν δεν φοβάται επίσης να αμφισβητήσει τη δική του πλευρά. Το βιβλίο είναι τόσο μια προσπάθεια κριτικής της Αριστεράς για την αποτυχία της αποδοχής από πλευράς της της σημασίας των αγορών, όσο και μια προσπάθεια κριτικής στους ελευθεριακούς που δεν αποδέχονται τη σημασία του κράτους. Οι ελευθεριακοί στοχαστές όπως ο Hayek, ο Benjamin Tucker και ο Don Lavoie προσφέρουν ιδέες που αμφισβητούν τα βασικά ιδανικά που πρεσβεύει η πλειονότητα της Αριστεράς και το έργο του Koppelman ανήκει σε έναν αναπτυσσόμενο κανόνα που επιδιώκει να συνθέσει πτυχές αυτών των ιδανικών με τον ελευθεριακό φιλελευθερισμό.

Τα ελαττώματα

Το βασικό ελάττωμα της κριτικής του Κόπελμαν είναι η ερμηνεία για την ιστορία πάνω στην οποία βασίζεται. Ενώ η μείωση των τοπικών φόρων και η εθελοντική κάλυψη από υπηρεσίες της πυροσβεστικής είναι φαινομενικά ελευθεριακές πολιτικές, αυτή η ιστορία δεν αντικατοπτρίζει μια αποτυχία του ελευθεριακού ιδανικού για την πυρόσβεση.

Σε μια κοινωνία με ιδιωτική παροχή πυροσβεστικών υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται στην ανοιχτή αγορά για πληρωμές συνδρομής. Στο South Fulton City του Τενεσί, η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία συνέχισε να διατηρεί μονοπωλιακά προνόμια, παρόλο που η μέθοδος χρηματοδότησής της είχε αλλάξει. Επιπλέον, οι υποστηρικτές ενός συστήματος πυρόσβεσης ελεύθερης αγοράς θα επισήμαναν ότι ένα τέτοιο καθεστώς πιθανότατα θα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ασφαλίσεις ή συνδρομές, δημιουργώντας μεγαλύτερο κίνητρο για τους παρόχους πυροπροστασίας και τους ιδιοκτήτες ακινήτων να επικεντρωθούν στην πρόληψη πυρκαγιών από ό,τι ισχύει στο υπάρχον σύστημα.

Σε μια ελευθεριακή κοινωνία, οι εθελοντές πυροσβέστες θα έπαιζαν επίσης έναν ρόλο στην προστασία των υποεξυπηρετούμενων περιοχών και την παροχή κάλυψης έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις όπως αυτή που περιγράφει ο Koppelman. Αν αυτό σας ακούγεται λίγο πιθανό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2022, το 65% των πυροσβεστών στην Αμερική ήταν εθελοντές.

Η πυρκαγιά του Cranick είχε εκτεταμένη εθνική κάλυψη. Πάμπολλα αριστεράτηλεοπτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των NPR, Salon και The Atlantic άδραξαν την ευκαιρία, όπως κάνει και ο Koppelman, για να επικρίνουν τον ελευθεριακό φιλελευθερισμό. Ωστόσο, υπάρχει και μια πληθώρα περιπτώσεων στις οποίες σπίτια έχουν αφεθεί να καούν από την αμέλεια ή τη φαυλότητα των κυβερνητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών είναι και η περιουσία της 70χρονης Ντόροθι Χίγκινμποθαμ, που φλεγόταν ενόσω οι πυροσβέστες του Ντιτρόιτ πόζαραν για φωτογραφίες έξω από αυτήν.

Τούτου λεχθέντος, πολλοί θα το δουν αυτό ως ένα επιχείρημα του τύπου «ο πραγματικός φιλελευθερισμός δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ», επομένως θα είμαι επιεικής. Το βασικό μήνυμα που εξάγει ο Koppelman από την πυρκαγιά στο Cranick είναι ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν χωρίς βοήθεια εάν το σπίτι τους καίγεται, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν κάτι από κάποιον άλλο.

Αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Koppelman κάνει μια έκκληση στις ηθικές μας διαισθήσεις, οπότε για τον ίδιο σκοπό, θα θέσω ένα ερώτημα που αναδεικνύει το άλλο άκρο: εάν ένα σπίτι φλεγόταν και κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να το σβήσει, θα ήταν θεμιτό να υποδουλώσουμε ένα άτομο για να το κάνει; Το ζήτημα που έθιξε ο Koppelman είναι επιτακτικό, αλλά το ζήτημα της εθελοντικής παροχής πυροσβεστικών υπηρεσιών δεν είναι τόσο ανοιχτό και κλειστό όσο θα υπονοούσε η έκκλησή του στη διαίσθηση.

Τα άσχημα

Αν και εκτιμώ την προσπάθεια του Κόπελμαν να πουλήσει τη σκέψη του Χάγιεκ στην Αριστερά, είναι σαφές ότι υποτιμά τον φιλελευθερισμό του Χάγιεκ ή/και τον ανελευθερισμό της Αριστεράς. Για παράδειγμα, το συμπέρασμά του ότι ένας ιδεολογικός συνασπισμός που θα περιλάμβανε τον Χάγιεκ και τον Μπέρνι Σάντερς θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ο Κόπελμαν αναπαράγει τον κοινό μύθο ότι ο Σάντερς είναι αριστερός μόνο σε σχέση με τα αμερικανικά πρότυπα και ότι η ιδεολογία του έχει τις ρίζες της στον φιλελευθερισμό όπως ακριβώς συμβαίνει και με πολλά ευρωπαϊκά κεντροαριστερά κόμματα. Όπως τονίζει ο Ryan Bourne του Ινστιτούτου Cato, η πολιτική πλατφόρμα του Sanders υπερβαίνει κατά πολύ την αντίστοιχη της οποιασδήποτε ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Ο Κόπελμαν υποστηρίζει ότι ο Χάγιεκ μπορεί να συμφιλιωθεί με την αριστερά επειδή δεν αντιτάχθηκε στα βασικά δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας και θεωρούσε αποδεκτό η κυβέρνηση να σχεδιάζει κοινωνικούς στόχους με τρόπο φιλικό προς την αγορά. Η ιδεολογία του Bernie Sanders δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτήν την ερμηνεία.

Επιπλέον, η ερμηνεία του Koppelman για τα διαπιστευτήρια του Hayek υπέρ της ευημερίας είναι πολύ αμφισβητήσιμη. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ο Χάγιεκ θα υποστήριζε τον νόμο του 2010 για την προσιτή φροντίδα («Obamacare»), επειδή το μέτρο επεδίωκε να παρέχει καθολική ασφάλιση έναντι καταστροφικών γεγονότων υγειονομικής περίθαλψης σε συνεργασία με την ελεύθερη αγορά.

Αν και δεν επιδίωξε να αντικαταστήσει την αμερικανική αγορά υγειονομικής περίθαλψης με ένα κρατικό μονοπώλιο, ο τρόπος με τον οποίο παρενέβη το Obamacare στην αγορά δεν θα είχε την έγκριση του Χάγιεκ. Ο νόμος επέβαλλε ένα ελάχιστο πρότυπο ασφάλισης, το οποίο εμπόδιζε την ικανότητα της αγοράς να διαφοροποιεί τις τιμές και τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης. Δημιούργησε μια νέα κεντρικά σχεδιασμένη ασφαλιστική αγορά και περιόρισε την τιμή των ασφαλίστρων υγειονομικής περίθαλψης ως ποσοστό του εισοδήματος.

Ανάγκασε τους εργοδότες με περισσότερους από 50 εργαζομένους να προσφέρουν ασφαλιστικά προγράμματα στους εργαζομένους τους, στρεβλώνοντας περαιτέρω την αγορά εργασίας, επιβάλλοντας παράλληλα μια σειρά νέων κανονισμών για την ποιότητα της περίθαλψης που αύξησαν τα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά και εδραίωσαν περαιτέρω την αγορά υγειονομικής περίθαλψης στα χέρια λίγων μεγάλων κατεστημένων παικτών της αγοράς που είναι οπλισμένοι με ορδές από λομπίστες.

Αν ο νόμος ήταν μια απλή επέκταση των επιδοτήσεων για τους φτωχότερους, με τη βοήθεια να αποσύρεται σταδιακά καθώς τα εισοδήματα αυξάνονται, τότε ίσως ο Χάγιεκ να το είχε εγκρίνει. Ωστόσο, το Obamacare ήταν κάτι το διαφορετικό.

Συνοψίζοντας, το Burning Down the House είναι μια καλόπιστη προσπάθεια να επισημανθούν τομείς στους οποίους ο ελευθεριακός φιλελευθερισμός έχει ξεφύγει, και ταυτόχρονα να καταδειχθεί η ελκυστικότητα των φιλελεύθερων απόψεων σε άλλους τομείς στο αριστερό κοινό. Περιέχει μερικές πολύτιμες ιδέες και προκλήσεις για τους ελευθεριακούς φιλελεύθερους και ενθαρρύνω τους ενδιαφερόμενους να το διαβάσουν.

Από την άλλη πλευρά, η κριτική του Koppelman θα μπορούσε να είχε ασχοληθεί με ένα μεγαλύτερο εύρος της φιλελεύθερης σκέψης. Για παράδειγμα, η φιλελεύθερη διαφωνία του Ronald Coase ενάντια στην πιγκουβιανή συναίνεση σχετικά με τις αρνητικές εξωτερικότητες άξιζε περισσότερη συζήτηση. Ομοίως, ο Koppelman σπάνια εξετάζει τις μάλλον επιεικείς προηγούμενες υποθέσεις του για το τι είναι το κράτος, πώς λειτουργεί καθώς και για τα κίνητρα που ενημερώνουν τις αποφάσεις των ατόμων εντός του: το έργο του David Friedman για την κυβερνητική αποτυχία και του Bryan Caplan για την ορθολογική ψήφο θα μπορούσε να έχει μια πιο εύρωστη και ολοκληρωμένη εξέταση.

Τέλος, το κύριο ελάττωμα του Koppelman έγκειται στο ότι γενικώς ξεκινά από τις χειρότερες αφετηριακές υποθέσεις για τους ελευθεριακούς φιλελεύθερους και από τις καλύτερες για τους αριστερούς φιλελεύθερους. Μέσα από την εισαγωγική του αναλογία της πυρκαγιάς στο σπίτι στο Cranick, υπογραμμίζει ένα πιθανό ελάττωμα στον ελευθεριακό φιλελευθερισμό που βασίζεται στην ιδιοκτησία χωρίς να ασχολείται με τις ελευθεριακές απαντήσεις ή τα μειονεκτήματα της εναλλακτικής έναντι των ελεύθερων αγορών (εν προκειμένω, των υπηρεσιών πυρόσβεσης που παρέχονται από το κράτος). Αυτό ορίζει τον τόνο για μεγάλο μέρος του βιβλίου, καθώς ο συγγραφέας υπερεκτιμά τον βαθμό στον οποίο η κυρίαρχη αμερικανική Αριστερά έχει υιοθετήσει τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, υποτιμά την έκταση των ενστάσεων του Χάγιεκ έναντι πολλών θεμελιωδών αριστερών πολιτικών προτάσεων και δεν αναλύει επαρκώς τις ριζοσπαστικές ελευθεριακές αντιρρήσεις στις ίδιες προτάσεις.

--

Ο Harrisson Griffiths είναι στέλεχος επικοινωνίας στο Institute of Economic Affairs.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 5 Ιανουαρίου 2023 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του Institute of Economic Affairs και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης.