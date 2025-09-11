«Αποκλείστε τα πάντα»: Η ιστορία των απεργιών και των συνδικαλιστικών αντιδράσεων στη Γαλλία

Το κίνημα «bloquons tout» («αποκλείστε τα πάντα») κάλεσε σε πανεθνική απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου για να διαμαρτυρηθεί για τις πολιτικές της γαλλικής κυβέρνησης, ενώ ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης του ακροαριστερού κόμματος «Η Αδάμαστη Γαλλία», έκανε κάλεσμα για «γενική απεργία». Αυτή η έννοια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επαναστατική ρητορική των αρχών του 20ού αιώνα, πριν πέσει στη λήθη. Ποιος ήταν ο ρόλος των απεργιών στην ιστορία των γαλλικών συνδικάτων και της γαλλικής πολιτικής; Τι σημασία έχουν σήμερα;

Αν και οι απεργίες δεν είναι πιο συχνές στη Γαλλία από ό,τι σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η θέση τους στην ιστορία του γαλλικού εργατικού κινήματος είναι μοναδική. Για τα συνδικάτα, οι απεργίες ήταν κάποτε το προτιμώμενο μέσο για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής, αλλά και το επίκεντρο της επαναστατικής τους ουτοπίας. Με άλλα λόγια, στόχος τους ήταν η κατάρριψη του καπιταλισμού.

Με την πάροδο του χρόνου, οι απεργίες έχουν εδραιωθεί ως κεντρικό χαρακτηριστικό των κοινωνικών σχέσεων στη Γαλλία, αλλά η ουτοπική τους λειτουργία έχει εξασθενήσει. Στην αλλαγή του 20ού και 21ου αιώνα, όπως και άλλες εκφράσεις της ταξικής πάλης, έχει μάλιστα υποτιμηθεί σημαντικά.

Η ανατροπή της υπάρχουσας τάξης από τους εργάτες

Εκτός από το ρόλο τους ως μέσο υπεράσπισης των συνθηκών διαβίωσης και αγώνα για νέα δικαιώματα, οι απεργίες αποτελούν μια πρωτόγονη μορφή συγκέντρωσης της εργατικής τάξης, η άνοδος της οποίας στην εξουσία προηγείται και στη συνέχεια συνοδεύει την ανάπτυξη του συνδικαλισμού.

Όταν το 1884 παραχωρήθηκε το δικαίωμα σύστασης συνδικάτων, οι εργατικές διαμάχες, οι οποίες είχαν αποποινικοποιηθεί το 1864, είχαν ήδη αρχίσει να αποτελούν κεντρικό χαρακτηριστικό των εργασιακών σχέσεων. Με άλλα λόγια, η δράση προηγήθηκε της οργάνωσης. Συχνά, καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η δράση έθεσε ακόμη και τα θεμέλια για την οργάνωση: τα συνδικάτα σχηματίστηκαν ως αποτέλεσμα κοινωνικών αναταραχών, με μερικά να εξαφανίζονται γρήγορα μετά το τέλος μιας απεργίας και άλλα να συνεχίζουν να υπάρχουν.

Όταν ιδρύθηκε η Confédération Générale du Travail (Γενική Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία), γνωστή ως CGT, στην κεντρική Γαλλία το 1895, υιοθέτησε γρήγορα ένα σύνολο αξιών βασισμένων στην «αυτονομία των εργαζομένων» και την «άμεση δράση». Μέσα από τους δικούς της αγώνες, ανεξάρτητα από κομματικές δομές και θεσμούς, η εργατική τάξη έπρεπε να προετοιμαστεί για το «διπλό καθήκον», όπως το όρισε το συνδικαλιστικό κίνημα, του προσγειωμένου αγώνα για άμεσες απαιτήσεις και της ουτοπικής προοπτικής της ανατροπής του καπιταλισμού. Αυτή η προσέγγιση απονέμει στις απεργίες κεντρικό ρόλο και τείνει να τις προικίζει με κάθε είδους αρετές.

Οι απεργίες θεωρούνται ως εκπαίδευση στην αλληλεγγύη, μέσω της υλικής αλληλοβοήθειας που συχνά δημιουργούν ή μέσω της διακλαδικής τους εμβέλειας. Αποτελούν επίσης εκπαίδευση στην ταξική πάλη, ένα «επεισόδιο κοινωνικού πολέμου», όπως έγραψε ένας από τους ηγέτες της CGT πριν από το 1914. Γι' αυτό, ό,τι και να συμβεί, «τα αποτελέσματά της μπορούν να είναι μόνο ευνοϊκά για την εργατική τάξη από ηθική άποψη, [επειδή] αυξάνεται η προλεταριακή μαχητικότητα». Και αν μια απεργία είναι νικηφόρα, αποτελεί μια μορφή συλλογικής ανάκαμψης από τον καπιταλισμό, επειδή οδηγεί σε «μείωση των προνομίων της εκμεταλλευτικής τάξης».

Τέλος, οι επαναστατικοί συνδικαλιστές πιστεύουν ότι μια γενική απεργία παρέχει στους εργάτες το «όπλο» που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν τον μεγάλο στόχο τους, το «Άγιο Δισκοπότηρο»: τον οριστικό θάνατο του καπιταλισμού. Αυτό είναι το επιχείρημα που προβάλλεται στο Comment nous ferons la Révolution (Πώς θα κάνουμε την Επανάσταση), το μοναδικό έργο στον ακτιβιστικό χώρο που περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία της κατάληψης των μέσων παραγωγής από τους ίδιους τους εργάτες, υπό την αιγίδα των συνδικάτων τους, τα οποία στη συνέχεια άρχισαν να οργανώνουν ένα λαμπρό μέλλον.

Μια γενική απεργία με πολιτικό χαρακτήρα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ στη Γαλλία και, ως εκ τούτου, δεν οδήγησε ποτέ σε ριζικές κοινωνικές αλλαγές. Αλλά μια τέτοια ουτοπία δεν είχε απαραίτητα προφητικό χαρακτήρα. Η λειτουργία της ήταν επίσης, και ίσως πάνω απ' όλα, να προστατεύσει το εργατικό κίνημα από τους πειρασμούς της συνδιαχείρισης και της υποστήριξης του υπάρχοντος συστήματος, ένα σχέδιο που σχεδιάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα από τις δημοκρατικές ελίτ. Επιπλέον, η διατήρηση μιας επαναστατικής πορείας φαίνεται να συμβάλλει στην τροφοδότηση ενός «μεγάλου φόβου» στην κυρίαρχη τάξη, η οποία, για να καθησυχάσει τον εαυτό της, αισθάνεται υποχρεωμένη να κάνει παραχωρήσεις.

Από τον παράδεισο της ταξικής πάλης στο «καθαρτήριο» του «κοινωνικού διαλόγου»

Ενώ ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον επαναστατικό συνδικαλισμό, κατά τη διάρκεια των ετών της διάσπασης της CGT (1922-1935) επικράτησαν δύο κύριες προσεγγίσεις όσον αφορά τις απεργίες. Για τη συνομοσπονδία του Léon Jouhaux, ενός σοσιαλιστή που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1951, η διακοπή της παραγωγής ήταν ουσιαστικά ένα έσχατο μέσο που χρησιμοποιούνταν μόνο σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Για τη CGTU, που ήταν κοντά στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (PCF), μπορούσε να είναι ένα «όπλο» που ξεπερνούσε την απλή ικανοποίηση οικονομικών απαιτήσεων. Σύμφωνα με τους κομμουνιστές συνδικαλιστές, «καθώς εξελίσσεται, η απεργία γίνεται αναπόφευκτα ένας πολιτικός αγώνας που αντιπαραθέτει τους εργάτες στην τριάδα των εργοδοτών, της κυβέρνησης και των ρεφορμιστών, αποδεικνύοντας την ανάγκη για έναν αδίστακτο αγώνα που ξεπερνά το εταιρικό πλαίσιο».

Ωστόσο, στον συνδικαλιστικό λόγο και στη συνείδηση, η απεργία δεν θεωρείται πλέον μια πρακτική ικανή να προωθήσει την αρχή της «αυτονομίας των εργαζομένων» ή να οδηγήσει στη γέννηση μιας νέας κοινωνίας. Έχει χάσει την ουτοπική της διάσταση.

Ωστόσο, η απεργία παραμένει ένα σημαντικό όπλο. Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο συνδικαλισμός και η εργατική τάξη δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στις δυτικές κοινωνίες. Η διαδικασία βρισκόταν σίγουρα σε εξέλιξη, αλλά δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Αν και σταδιακά γινόταν όλο και πιο συνηθισμένη, η συλλογική διαπραγμάτευση δυσκολευόταν να βρει τη θέση της. Οι εργατικές οργανώσεις έπρεπε επομένως να βασίζονται σε μια κουλτούρα διαρκούς αγώνα, η οποία ήταν σχεδόν το μόνο μέσο για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και την προσωρινή διαταραχή του καπιταλιστικού συστήματος εκμετάλλευσης.

Στη συνέχεια, και μέχρι τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, οι απεργίες παρέμειναν ένα πολύ συνηθισμένο χαρακτηριστικό των συνδικαλιστικών πρακτικών, αν και για λόγους που διέφεραν σημαντικά από εκείνους των προηγούμενων περιόδων. Στο πλαίσιο του «φορντιστικού συμβιβασμού» (ανταλλαγή της αύξησης της παραγωγικότητας με την αγοραστική δύναμη) και της θεσμοθέτησης του συνδικαλισμού, οι απεργίες έγιναν κυρίως ένα μέσο διαχείρισης των συστημικών διαταραχών και προώθησης μιας ελαφρώς λιγότερο άνισης κατανομής του πλούτου, σε μια λογική συγκρουσιακής ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων. Η διακοπή της εργασίας έγινε τελετουργική, όπως αποδεικνύεται από την εκθετική αύξηση του αριθμού των ημερών δράσης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των κρατών πρόνοιας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης, η Γαλλία και ο δυτικός κόσμος διανύουν μια φάση προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα συστηματικής και συνεχούς διαμάχης για την εξουσία. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι, μακροπρόθεσμα, αυτή η κατάσταση ευθύνεται εν μέρει για τη μείωση της νομιμότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων. Μόλις η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης φαίνεται εφικτή μέσω πολιτικών δράσεων ή μέσω συμβιβασμών που συμφωνούνται με τα συνδικάτα στο πλαίσιο ενός «κοινωνικού διαλόγου» που αναμένεται να ευδοκιμήσει, είναι πιθανό να επέλθει μια αλλαγή που θα υποβαθμίσει τις απεργίες σε ενοχλητικό φαινόμενο ή σε ατύχημα που πρέπει να αποφεύγεται.

Τότε ήταν που οι οργανώσεις των εργαζομένων και οι πρακτικές τους ήρθαν αντιμέτωπες, μεταξύ άλλων, με τις επιπτώσεις του οικονομικού κλίματος (επιβράδυνση της ανάπτυξης, αποβιομηχάνιση, εργασιακή ανασφάλεια, εξατομίκευση των μισθών, αντεπαναστατικές μεταρρυθμίσεις που αποσυναρμολογούν το κράτος πρόνοιας κ.λπ.), την άνοδο του φιλελευθερισμού – ένας από τους στόχους του οποίου είναι να «παραλύσει» τη συνδικαλιστική δράση – και τις μεταβολές στην κοινωνία μετά το 1968 (άνοδος του ατομικισμού, παρακμή των μεγάλων πολιτικών ουτοπιών κ.λπ.). κ.λπ.).

Σε αυτόν τον κατάλογο ενδογενών αιτίων πρέπει να προστεθούν και εκείνα που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον συνδικαλισμό. Αυτά περιλαμβάνουν την απομάκρυνσή του από την πολιτική σκηνή και τον ρόλο του σε αυτόν τον τομέα, την αδυναμία του να δημιουργήσει ελπίδα και τις αντιφάσεις που δημιουργεί η φύση του ως θεσμικού αντίβαρου, διχασμένου μεταξύ της υποχρέωσης να αντιτίθεται και της βαθιά ριζωμένης ένταξής του στην κοινωνία.

Απονομιμοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, το συνδικαλιστικό κίνημα στην αλλαγή του 20ού και 21ου αιώνα φαίνεται να έχει υποχωρήσει σημαντικά σε μια στρατηγική επιβίωσης. Αυτή φαίνεται να συνίσταται στη διατήρηση της νομιμότητάς του, αν χρειαστεί απομακρύνοντας τον εαυτό του από την κινητοποίηση των εργαζομένων και, τελικά, εγκαταλείποντας την ιδέα της ρήξης με την καπιταλιστική τάξη.

Τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια, η μία μετά την άλλη και σε διαφορετικό βαθμό, οι μεγάλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες έχουν επίσης ακολουθήσει μια πορεία που έχει τροφοδοτήσει την αμφιβολία. Έχει υπάρξει ακόμη και ρητορική απονομιμοποίηση της απεργιακής δράσης. Το 1985, ο Edmond Maire, τότε ηγέτης της Γαλλικής Δημοκρατικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (la Confédération française démocratique du travail ή CFDT), δήλωσε: «[…] ο παλιός μύθος που λέει ότι η συνδικαλιστική δράση αφορά μόνο τις απεργίες είναι παρελθόν. Τα συνδικάτα πρέπει να τον εγκαταλείψουν».

Ωστόσο, ο συνδικαλισμός που βασίζεται στον «κοινωνικό διάλογο» χωρίς διαπραγματευτική δύναμη δεν ήταν ποτέ τόσο επιτυχημένος όσο αυτός που βασίζεται στην αντιπαράθεση. Στη Γαλλία, οι σημαντικότερες ιστορικές φάσεις σημαντικών κοινωνικών κερδών ήταν αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής και λαϊκής κινητοποίησης. Το Λαϊκό Μέτωπο της δεκαετίας του 1930, η απελευθέρωση (la Libération) από τη γερμανική κατοχή στη δεκαετία του 1940 και ο Μάιος-Ιούνιος του 1968 είναι εντυπωσιακά παραδείγματα.

Αντίθετα, από τη δεκαετία του 1980, που χαρακτηρίστηκε από την ανάπτυξη αποκεντρωμένων διαδικασιών συλλογικών διαπραγματεύσεων, ο περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων προχωρά σταθερά. Εκτός από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1995, όταν ένα αποφασιστικό και ανανεωτικό κοινωνικό κίνημα, στην περίπτωση αυτή ένα κίνημα «μπλοκαρίσματος» (bloquant) κατάφερε να εξαπλωθεί, πυροδοτώντας συζητήσεις που μπόρεσαν να συνδέσουν τα επαγγελματικά αιτήματα με τις κοινωνικές επιλογές που έφεραν στο φως.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο συνδικαλισμός συγκέντρωσε υποστήριξη και καθιερώθηκε ως μια κοινωνική δύναμη που φοβίζει την κυρίαρχη τάξη, η οποία, σήμερα όπως και στο παρελθόν, σπάνια παραχωρεί κάτι χωρίς να αισθάνεται απειλούμενη. Αυτό επιτεύχθηκε τόσο μέσω του ουτοπικού πολιτικού σχεδίου που προώθησε, όσο και μέσω των απεργιακών κινητοποιήσεων, τις οποίες έκανε ένα σημαντικό παράδειγμα.

Ο Stéphane Sirot είναι κοινωνικός ιστορικός, ειδικός σε θέματα συνδικαλισμού, εργασιακών συγκρούσεων και κοινωνικών σχέσεων στο CY Cergy Paris Université.

