Θα σηκώσει το γάντι ο Κυριάκος;

Από τη μία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την άλλη όλοι οι άλλοι μαζί. Ένας - ένας δεν φτουράνε! Kαι ποια είναι η πρότασή τους για την επόμενη μέρα; Κυβέρνηση ειδικού σκοπού; Κυβέρνηση εθνικής ενότητας; Όλα αυτά δεν ακούγονται καλά. Να φύγει ο Μητσοτάκης! Αυτό είναι; Κάτι άλλο; Κι έπειτα αναρωτιούνται γιατί δεν υποχωρεί ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις! Επειδή ο κόσμος βλέπει ότι ο Κυριάκος έχει μια σοβαρή πρόταση για τη χώρα και οι υπόλοιποι τίποτα. Μόνο μίσος για τον πρωθυπουργό της χώρας. Λες και έχουμε να κάνουμε με ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε ένα σκοτεινό δρομάκι.

Κι ακριβώς επειδή δεν έχουν πολιτικές προτάσεις, καταφεύγουν στον λαϊκισμό και την τοξικότητα. Δεν παράγουν πολιτικό λόγο, τους είναι αρκετό να αναπαράγουν ύβρεις και fake news για τον κ. Μητσοτάκη. Ένας πρωτόγνωρος και απίστευτος πόλεμος λάσπης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως σκευωρός, δολοφόνος, μαφιόζος. Τον παρουσιάζουν να χαιρετάει ένα... κέρινο ομοίωμα του Τράμπ, προσπαθώντας να θέσουν σε αμφιβολία και αυτήν ακόμη την αντιληπτική του ικανότητα. Και όταν όλα αποδεικνύονται χοντροκομμένα ψέματα, αντί συγγνώμης προχωρούν στο επόμενο κατασκευασμένο ψεύδος.

Υπονομεύουν τους θεσμούς, νομίζοντας ότι έτσι πλήττουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στην πραγματικότητα δεν σκάβουν τον λάκκο του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά τον λάκκο της ίδιας της χώρας. Μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ένα νέο Βατερλώ, που μπροστά του το 2015 θα μοιάζει με μια ελαφριά υπόθεση. Η Ελλάδα των τόσων θυσιών κινδυνεύει να συντριβεί στο νέος της τοξικότητας που προκάλεσε μια αμφιλεγόμενη για τα κίνητρά της οικονομική ελίτ.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει ως μόνο του σύμμαχο τον λαό. Και σε αυτόν θα πρέπει να στηριχτεί. Σε κανέναν άλλον. Έκανε το μοιραίο πολιτικό λάθος να μην καταλογίσει ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας. Και ακόμη, δεν τόλμησε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους ολιγάρχες της χώρας, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για έναν κανονικό καπιταλισμό. Αυτά τα λάθη πληρώνει σήμερα η κυβέρνησή του.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει διέξοδο. Να βγει, να πει την αλήθεια και να κάνει αυτά που δεν τόλμησε να κάνει το 2019. Κι ας μην βγει στις επόμενες εκλογές. Οι αντίπαλοί του είναι εκείνοι που δεν θα έχουν διέξοδο, έτσι και ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να σηκώσει το γάντι. Δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα επειδή ήλπιζε ότι θα μπορούσε να ολοκληρώσει τους στόχους του χωρίς να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο... «σύστημα». Αλλά αποδείχτηκε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ο μεγαλύτερος εχθρός των μεταρρυθμίσεων είναι αυτό το «σύστημα», οι λίγες οικογένειες που ελέγχουν την Οικονομία της χώρας και δεν θέλουν να χάσουν τα προνόμιά τους. Οι οικογένειες αυτές έκαναν την κίνησή τους. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ώρα να κάνει την δική του.

Θανάσης Μαυρίδης

