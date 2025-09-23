Το πραγματικό πρόβλημα της ΝΔ είναι στο Κέντρο

Η ΝΔ έχει ήδη υποστεί απώλειες από τα δεξιά της. Οι ακροδεξιοί έχουν αποχωρήσει σε διάφορες φάσεις και σήμερα δεν αποτελούν πραγματική «απειλή». Ο Αντώνης Σαμαράς, επίσης, έχει διασπάσει το κόμμα μια φορά κι η ΝΔ επιβίωσε. Η πραγματική απειλή της ΝΔ είναι από τα αριστερά της. Ο κεντρώος κόσμος είναι αυτός που θα δώσει για άλλη μια φορά τη νίκη με την ψήφο του στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή θα «δραπετεύσει» και θα αφήσει αφύλακτες τις πύλες του κάστρου. Η ΝΔ παραμένει (και σωστά) ένα συντηρητικό κόμμα, αλλά χωρίς τους κεντρώους θα διαλυθεί.

Θα διαλυθεί επειδή είναι ένα κόμμα εξουσίας και αν δεν μπορεί να την προσφέρει στους οπαδούς του θα πάψει αυτόματα και η χρησιμότητά του. Είναι και ο λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε τόσο πολύ στο θέμα της απλής αναλογικής. Ήξερε ότι αυτή θα οδηγούσε μοιραία το κόμμα της κεντροδεξιάς στον μαρασμό και μοιραία στη διάλυση.

Η ΝΔ δημιούργησε μόνη της το πρόβλημα στον εαυτό της και σήμερα πληρώνει την αλλεργία της στην επένδυση σε νέα στελέχη και στην ενίσχυση του ιδεολογικού της υπόβαθρου. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με δόγμα το «ανήκουμε εις την Δύση» παρουσιάζει σήμερα εσωτερικά ρήγματα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της φιλορωσικής στάσης μιας σημαντικής μερίδας συντηρητικών μελών και οπαδών του. Αν η ΝΔ επέμενε να κτίζει σε θέματα ιδεολογίας, όπως συνέβη επί των ημερών του Ευάγγελου Αβέρωφ, σήμερα δεν θα κάναμε αυτήν τη συζήτηση και η εκλογική ήττα δεν θα σήμαινε αυτόματα και πρόβλημα επιβίωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφερε στο κόμμα της ΝΔ μια διέξοδο, σε μια περίοδο που ο εναγκαλισμός στελεχών του με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα το οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στο περιθώριο. Ήταν μια επιλογή που δικαιώθηκε πολιτικά και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί σήμερα να είναι ισχυρός και παρά τον λυσσαλέο πόλεμο που αντιμετωπίζει. Ο μεγάλος σύμμαχος του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο κεντρώος χώρος. Χωρίς αυτόν η ΝΔ δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναδεί κυβέρνηση και με δεδομένη την απλή αναλογική, θα είχε ήδη γίνει πέντε κομμάτια.

Είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τη χώρα να υπάρχει ένας ισχυρός κεντροδεξιός πόλος. Αλλά κάτι θα πρέπει να κάνει και η ίδια η κεντροδεξιά γι' αυτό. Να δώσει την παράσταση που υποσχέθηκε στους θεατές που πλήρωσαν από το υστέρημά τους το εισιτήριο για να τη δουν στην πίστα της εξουσίας. Να μην πιστέψει αυτός ο κόσμος ότι ήταν άδικος ο κόπος. Ότι προδόθηκε η προσδοκία τους.

Το κλειδί το έχει στα χέρια του ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων θα ικανοποιήσει το κεντρώο ακροατήριό της και θα δώσει στη ΝΔ τον ρόλο του μεταρρυθμιστή. Είναι ένα στοιχείο ταυτότητας που θα τη βοηθήσει στα επόμενα χρόνια να διατηρήσει την ισχύ της και τη συνοχή της.

Η ΝΔ δεν είναι ένα κεντρώο κόμμα. Είναι ένας συνασπισμός συντηρητικών και κεντρώων ψηφοφόρων. Και έτσι πρέπει να μείνει. Η ενότητα του κόμματος είναι συνθήκη ασφάλειας για την πορεία της χώρας. Για να μην παρεκκλίνει από τη γραμμή που χάραξε ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Θανάσης Μαυρίδης

