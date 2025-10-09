Περί ιδιοκτητών και ιδεολογικής καθαρότητας

Οι φερόμενοι ως «ιδιοκτήτες» της ΝΔ και «θεματοφύλακες» της ιδεολογικής της ταυτότητας δεν πρέπει να είχαν καλή σχέση με τα μαθηματικά. Κι αυτό δεν φαίνεται μόνο στους τραγικούς χειρισμούς τους που οδήγησαν στη χρεοκοπία, αλλά και στο γεγονός ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι στην πολιτική ένα συν ένα δεν μας φέρνει απαραίτητα ως αποτέλεσμα το δύο. Η λογική ότι θα διώξουν τον Μητσοτάκη και θα κερδίσουν περισσότερες ψήφους επειδή θα επαναφέρουν τους Καμμένους, τον Αντώναρο και τον Σπηλιωτόπουλο, στερείται πολιτικής λογικής. Θα έρθουν αυτοί, αλλά θα φύγουν περισσότεροι.

Και πόσοι είναι οι κεντρώοι στην Ελλάδα; Αναρωτιούνται κάποιοι. Είναι απλό! Μετρήστε από το 18% του Αντώνη Σαμαρά και δώθε και θα βρείτε τη λύση στο πρόβλημα. Επειδή λένε ότι ο φιλελεύθερος χώρος δεν είναι μεγάλος και έτσι στηρίζουν το αφήγημα ότι το κόμμα πρέπει να επιστρέψει στις ... αρχές του. Δηλαδή στους «ιδιοκτήτες» του.

Η ιστορία των τελευταίων 15 ετών έχει δείξει ότι οι κεντρώοι είναι μια κρίσιμη εκλογική μάζα. Τους συσπείρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κέρδισε τις εκλογές. Οι κεντρώοι δεν ήταν ξένο σώμα στη ΝΔ, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Για να μην ξεχνιόμαστε, ο ιδρυτής του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήταν εκείνος που έφερε στη Νέα Δημοκρατία τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και πολλούς άλλους κεντρώους. Δεν είναι φαινόμενο μόνο των τελευταίων 10 ετών. Και μία ακόμη παρατήρηση! Οι καθαρόαιμοι της λαϊκής δεξιάς συνεργάστηκαν ανοικτά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοικτά. Πιο ανοικτά δεν γινότανε. Για τι πράγμα ακριβώς συζητάμε σήμερα; Ποιοι να έρθουν και από που;

Η ΝΔ δεν είναι ένα κεντρώο κόμμα, όπως και δεν είναι ένα κόμμα που θυμίζει την παλιά ΕΡΕ. Βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν επανίδρυσε την ΕΡΕ. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στην πρώτη της περίοδο υπήρξε έντονος προβληματισμός σε σχέση με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος. Αν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήθελε να μείνει στα της ΕΡΕ δεν θα υπήρχε ο παραμικρός προβληματισμός. Αν δεν ήθελε να κάνει μια ουσιαστική διεύρυνση προς το κέντρο, δεν θα την είχε κάνει.

Και ερχόμαστε στο σήμερα. Το λεγόμενο καραμανλικό μπλοκ πιέζει αφόρητα για αλλαγή ηγεσίας. Τη στιγμή που η ΝΔ είναι κυβέρνηση και η δημοσκοπική της διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι χαώδης. Για ποιο λόγο; Γιατί θα πρέπει να φύγει τώρα ο κ. Μητσοτάκης; Μα ακριβώς επειδή θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του κόμματος, εκ κληρονομίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια παρένθεση. Θεωρούν με άλλα λόγια το κεντρώο κομμάτι ως νεροκουβαλητές ψήφων και τίποτε περισσότερο. Σαν να έχει κάποιος ηθική υποχρέωση να τους ζεσταίνει τον θρόνο.

Να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Να φύγει! Όταν κλείσει ο κύκλος του. Και διασφαλιστεί έτσι η ενότητα του χώρου. Η ΝΔ δεν είναι το Ποτάμι. Αλλά ούτε και η ΕΡΕ. Είναι μία πολιτική απάντηση στις προκλήσεις των καιρών μας. Αν κρατήσει τη σημερινή της δυναμική, αν εξασφαλίσει την ενότητά της, η Κεντροδεξιά θα είναι παρούσα και στις επόμενες δεκαετίες. Αν όχι, αν διασπαστεί, τότε θα μεταβληθεί σε ουραγό των εξελίξεων.

Πήγε να το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Δεν τους βγήκε. Και τώρα ανέλαβαν την δουλειά οι ίδιοι οι ολιγάρχες, αφού δεν στάθηκε δυνατόν να τους την κάνουν άλλοι. Τα οικονομικά συμφέροντα ποντάρουν στις πολυκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι το παιχνίδι και όχι η δήθεν «ιδεολογική καθαρότητα». Αν θέλουν να μιλήσουν για ιδεολογία, ας κάνουν μία σύγκριση των πολιτικών και των απόψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Διότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε μιλήσει για την ... πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Είχε ξεκάθαρη γραμμή, ξεκάθαρες θέσεις. Χωρίς ναι μεν αλλά. Με την Δύση! Ούτε με την Ρωσία, ούτε με την Κίνα. Με την Δύση και την Ευρώπη.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]