Οι κακομαθημένοι έφηβοι και η αναγκαία απάντηση Μητσοτάκη

Γίνεται όλο και καλύτερο. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα των Τεμπών, η απαίτηση των ολιγαρχών να κατέβει από το τρένο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να αναλάβει «εν κινήσει» άλλος μηχανοδηγός. Σαν κακομαθημένοι έφηβοι που έχουν συνηθίσει να γίνονται όλα τους τα χατίρια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν ανεξάντλητους οικονομικούς πόρους. Αλλά και ελάχιστο ενδιαφέρον για το μέλλον της χώρας. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι το παιχνίδι που διάλεξαν είναι επικίνδυνο και στο τέλος θα συμπαρασύρει και τους ίδιους στην άβυσσο.

Το ερώτημα πλέον δεν βρίσκεται σε αυτούς, αλλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν απειλείται στην πραγματικότητα ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε από τους «εσωκομματικούς» του αντιπάλους. Ο μόνος κίνδυνος προέρχεται από τον ίδιον και μάλιστα από τη στιγμή που δεν φαίνεται να υπάρχει αυτήν τη στιγμή υπολογίσιμος αντίπαλος απέναντί του, όπως παραδέχτηκε και ο κ. Αλαβάνος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Το πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι απογοήτευσε αρκετούς κεντρώους ψηφοφόρους του. Εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα της ΝΔ και όχι οι διαρροές προς τα δεξιά της. Το καλό με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα λάθη του και να τα διορθώνει. Με αυτό το κοινό, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να συστηθεί εκ νέου. Σαν να τους γνωρίζει για πρώτη φορά. Διότι και οι υποκλοπές πόνεσαν το κεντρώο ακροατήριο, αλλά και οι καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν μπει στις ράγες εδώ και καιρό.

Η ΝΔ έχει όμως και ένα συντηρητικό κοινό, το οποίο αποτελεί και την πλειοψηφία των ψηφοφόρων της. Αυτοί οι άνθρωποι ενοχλήθηκαν από τους πανηγυρισμούς για τον γάμο των ομοφύλων. Όχι απ’ αυτό καθ αυτό το γεγονός. Αλλά από την προσπάθεια κάποιων να δείξουν ότι είναι «νικητές», ότι αυτοί εκπροσωπούν πλέον τη ΝΔ. Ήταν λάθος. Όχι η ψήφιση του νόμου. Αλλά η όλη διαχείριση, η οποία επιτρέπει σήμερα σε διαφόρους να μιλάνε για... αλλοίωση του χαρακτήρα του κόμματος.

Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο του κοινά. Και κυρίως να επισημάνει ότι πιθανή διάσπαση της ΝΔ, ως απόρροια των όσων γίνονται σήμερα στο παρασκήνιο, θα έχει ολέθριες συνέπειες για την παράταξη. Σε μια χώρα που το 60% ψήφισε «όχι» στο δημοψήφισμα, η κεντροδεξιά δεν πρόκειται να ξαναδεί κυβέρνηση στο ορατό μέλλον.

Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να υπογράψει μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες. Η προηγούμενη δεν πήγε καλά. Για συγκεκριμένους λόγους. Επειδή η κυβέρνηση σκεφτόταν κάθε φορά την επανεκλογή της. Αυτήν τη φορά θα πρέπει να την αγνοήσει και να θυμηθεί όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους κέρδισε τόσες εκλογικές μάχες. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχει πραγματικά ελπίδες για μια τρίτη τετραετία. Έχοντας στο μεταξύ πετάξει τα σενάρια εκτροπής στα σκουπίδια.

Θανάσης Μαυρίδης

