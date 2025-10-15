Ο τρις πρωθυπουργός Μπίμπι και οι «δικοί» μας πρώην

Ο Μπίμπι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Έχοντας υποστεί δύο βαριές εκλογικές και πολιτικές ήττες κατόρθωσε να σηκωθεί από το πάτωμα δύο φορές και να ξαναπάρει την εξουσία και τώρα διανύει την τρίτη του πρωθυπουργική θητεία. Έδωσε, λοιπόν, «μήνυμα» προς όλους τους πρώην πρωθυπουργούς ότι δεν πρέπει να το βάζουν κάτω! Ότι μπορούν. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπίμπι δεν άλλαζε τα κόμματα σαν τα πουκάμισα. Με το Likud βγήκε όλες τις φορές. Δεν έκανε κάποιο δικό του κόμμα επειδή τσακώθηκε με τους συντρόφους του ή ακόμη και με τον εαυτό του!

Η Ελλάδα δεν είναι Ισραήλ. Ο Γιώργος Παπανδρέου του Ανδρέα πρέπει να έχει πικρή εμπειρία. Διέσπασε το κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του και προσπάθησε να επανέλθει, χωρίς επιτυχία. Τώρα περιμένουμε τα εγχειρήματα δύο άλλων πρώην, του Αλέξη Τσίπρα, που... διέγραψε το κόμμα που ο ίδιος ανέδειξε και δημιουργεί κάτι «νέο» και ο Αντώνης Σαμαράς που απειλεί να θυμηθεί τον Αντώνη της Πολιτικής Άνοιξης και να «διαγράψει» την πρωθυπουργική του θητεία με τη ΝΔ.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, λοιπόν, ήταν ο πρώτος που το δοκίμασε. Και ο πρώτος που εισέπραξε πικρία από το γεγονός ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι είναι περισσότερο καταναλωτικοί από οποιονδήποτε ίσως άλλον και διψούν για νέα προϊόντα. Τον Γιώργο Παπανδρέου τον δοκίμασαν και δεν θέλησαν να πάρουν άλλο «Γιώργο». Με ή χωρίς ποδήλατο. Ομοίως, έχουν δοκιμάσει τον Αλέξη και τον Αντώνη.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, φαίνεται περισσότερο «διαβασμένος» και γι αυτό δεν πρέπει κανείς να τον υποτιμήσει. Ούτε τον ίδιο ούτε την προσπάθειά του. Ο κ. Τσίπρας ξέρει ότι το 2025 δεν είναι 2015 και ότι για να έχει ελπίδες θα πρέπει να παρουσιάσει κάτι πραγματικά νέο. Και δεύτερον γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επαναλάβει εύκολα τον θρίαμβο του 2015 και γι αυτό κτίζει σε συμμαχίες. Δεν περιμένει να πάρει 30%. Του αρκεί να είναι δεύτερος, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τον τρίτο. Τη συνέχεια, τη συναίνεση, ανοχή ή συνενοχή των υπολοίπων την έχει ή πιστεύει ότι την έχει εξασφαλίσει. Αν θα καταφέρει να πείσει το εκλογικό σώμα ότι έχει πράγματι νέες προτάσεις και να ξεπεράσει έτσι το ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που μένει να αποδειχτεί. Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας του 2025 δεν μπορεί να «αντιμετωπιστεί» με επιχειρήματα του 2015.

Το κρίσιμο για τη ΝΔ, πάντως, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αν θα φτάσει να κάνει κόμμα δεν θα πάρει το πολύ μεγάλο ποσοστό που ο ίδιος θα ήθελε. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι σαν τον Έλληνα Μπίμπι. Το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να κόψει ένα ποσοστό, το οποίο, όσο μικρό κι αν είναι εξακολουθεί να είναι κρίσιμο με τη ΝΔ να κινείται μεταξύ του 28% και του 30%. Αλλά και κάτι περισσότερο σημαντικό. Ο Μπίμπι κατέβηκε όλες τις φορές με το Likud. Δεν το διέσπασε, δεν το έριξε από την κυβέρνηση.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]