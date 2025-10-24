Ο κόσμος της κεντροδεξιάς θέλει να τα βρείτε!

Η ΝΔ είχε πάντα το «προνόμιο» να βλέπει την αυλή της να πλημμυρίζει από τα αίματα των μνηστήρων της ηγεσίας της. Παρά τις περί του αντιθέτου φήμες, τα συντροφικά μαχαιρώματα στις υπόγειες στοές της δεξιάς πολυκατοικίας είναι πιο βίαια από εκείνα της αριστερής πολυκατοικίας. Το θέμα είναι ότι η εξωτερίκευση των μοχθηρών ενστίκτων των αιμοδιψών μνηστήρων εκφράζονται συνήθως μετά από εκλογικές ήττες. Σήμερα τα μαχαίρια έχουν βγει τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διεκδικεί τρίτη θητεία! Λες και οι «κινηματίες» είναι ήδη σε άλλο κόμμα. Όλο αυτό είναι εντελώς τρελό. Και αναίτιο. Υπάρχει ακόμη χρόνος...

Αν ρωτούσε κανείς τη βάση της ΝΔ θα του έλεγε ότι δεν επιθυμεί την διάσπαση ή την πτώση της κυβέρνησης. Αυτή η ερώτηση, όμως, δεν γίνεται. ‘Ίσως επειδή δεν εξυπηρετεί το αφήγημα που θέλει τον κ. Μητσοτάκη να έχει δήθεν αλλοιώσει το DNA του κόμματος και γι αυτό τον λόγο να πρέπει να απομακρυνθεί! Να μην μπούμε στην διαδικασία να συγκρίνουμε τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη γραμμή - γραμμή με τις πολιτικές του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμανλή για να αποδείξουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη μπαρούφα. Να πούμε όμως ότι το να συμπεριφέρονται κάποιοι λες και είναι ιδιοκτήτες μιας παράταξης και όλοι οι άλλοι βρίσκονται εκεί ως ενοικιαστές ή εργάτες στο αγρόκτημα, είναι προσβλητικό προς τον κόσμο που ψήφισε αυτήν την κυβέρνηση και τη στήριξε στα δύσκολα.

Η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν θυμόμαστε πολλούς απ’ αυτούς που σήμερα έχουν βγάλει τα στιλέτα τους από το θηκάρι στις μεγάλες μάχες με το δημοψήφισμα ή απέναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα. Το αντίθετο! Τους θυμόμαστε να συμβιβάζονται με την αριστερά και να συμμαχούν μαζί της. Και σήμερα κάποιοι υπόσχονται ότι θα φέρουν πίσω αυτούς που «έδιωξε ο Μητσοτάκης». Λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευθύνεται για το γεγονός ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ επί Κώστα Καραμανλή ανέλαβε υπουργός του Αλέξη Τσίπρα. Ή ότι στενοί συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή συνεργάζονται σήμερα με τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Κασσελάκη. Άρα, ποιοι να γυρίσουν πίσω; Και ας πούμε ότι γυρίζουν πίσω. Έχουν μετρήσει πόσοι θα φύγουν;

Ο κόσμος της κεντροδεξιάς απαιτεί ενότητα. Επίσης, δεν πρόκειται να συγχωρέσει μια πτώση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως συνέβη στο παρελθόν με την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Επειδή καταλαβαίνει τι θα συμβεί μετά. Ότι η πτώση αυτής της κυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο θα φέρει την αριστερά στην εξουσία για πολλά - πολλά χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η πολιτική είναι και διαχείριση προσώπων. Κι η ευθύνη για αυτό βρίσκεται κάθε φορά στα χέρια του πολιτικού. Ότι δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ δύο πρώην πρωθυπουργών και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι θέμα που κατά κύριο λόγο βαραίνει τον πρωθυπουργό, ακόμη και αν η αντικειμενική του ευθύνη δεν είναι σημαντική. Αλλά αυτός μπορεί να πάρει την όποια πρωτοβουλία για να αποκατασταθούν οι ισορροπίες.

Θανάσης Μαυρίδης

