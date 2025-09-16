Μακάριοι οι απέχοντες...

Η βεβαιότητα των ανθρώπων για την πορεία των πραγμάτων είναι συνήθως λαθεμένη. Αυτό το «λάθος» στις αγορές είναι καταστροφικό. Στην κυριολεξία! Εδώ δεν αναγνωρίζεται η αξία της συγγνώμης. Ή αλλιώς «οι αγορές δεν παίρνουν αιχμαλώτους». Κοιτώντας κανείς τις τιμές των μετοχών να ανεβαίνουν και μόνο και κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες, αναρωτιέται πού ακριβώς βρίσκεται το λάθος. Πού κρύβεται ο μπαμπούλας...

Το γεγονός ότι ακόμη και η απειλή της Γαλλίας αφήνει αδιάφορο το επενδυτικό κοινό, μας τρομάζει. Είτε επειδή οι δικές μας ιδέες, προϊόν της εμπειρίας και μόνο, έχουν ξεπεραστεί, είτε επειδή η υπερβολική ηρεμία που υπάρχει δεν είναι παρά η ηρεμία που παρατηρείται πριν από τη θύελλα.

Δεν πρόκειται για ένα ακόμη τρομολαγνικό άρθρο, του τύπου «κάποια στιγμή θα έρθει το κραχ». Ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα έρθει το κραχ είναι βέβαιο, όπως και ότι όλοι θα πεθάνουμε. Το ερώτημα είναι αν αυτό το μέλλον απέχει ή μας έχει προλάβει. Διότι αυτήν τη φορά δεν θα είναι μια απλή κρίση, όπως εκείνη των ενυπόθηκων δανείων. Θα είναι κάτι μεγαλύτερο. Και σε συνδυασμό με την τρέλα που αρχίζει να κυριαρχεί στον πλανήτη, οι επιπτώσεις θα είναι τρομακτικές. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, λοιπόν, δεν θα ήθελε να ζήσει έναν τέτοιο εφιάλτη. Φτάνει, όμως, ο εξορκισμός του κακού για να το αποτρέψουμε;

Η Γαλλία είναι η απάντηση στον γρίφο μας. Ακριβώς επειδή μιλάμε για τη Γαλλία. Αν ακόμη και σε μια πιθανή κατάρρευση μιας χώρας σαν τη Γαλλία οι αγορές κλείσουν τα μάτια, τότε δικαίως θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε αν αυτά που μάθαμε μέχρι σήμερα εξακολουθούν και ισχύουν. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα διαψευστούν οι νόμοι που ορίζουν τη λειτουργία της αγοράς. Εκείνο που μπορεί πραγματικά να συμβεί είναι να ξεγελαστούμε. Να πιστέψουμε για λίγο ότι θα την γλιτώσουμε κι αυτήν τη φορά. Αλλά είναι αδύνατον. Όχι, σχεδόν αδύνατο. Αλλά αδύνατο.

Εφόσον, λοιπόν, επιβεβαιωθεί η κρίση στη Γαλλία, το καλύτερο που θα σκεφτώ εκείνη τη στιγμή για τον εαυτό μου θα είναι να προλάβω και να βρω ένα καταφύγιο. Να περιμένω να περάσει ο εφιάλτης και να έχουμε υγεία για να μπορούμε να κερδοσκοπήσουμε κάποια στιγμή στις αγορές. Όποιος είναι νεότερος και πιστεύει ότι μπορεί να βρει το μονοπάτι που θα τον οδηγήσει στην κορυφή, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, ας το επιχειρήσει. Θα μάθει γρήγορα εκείνο που μάθαμε και εμείς οι γηραιότεροι: Η ακινησία είναι πολλές φορές η σπουδαιότερη χρηματιστηριακή κίνηση.

Θανάσης Μαυρίδης

