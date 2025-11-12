Η τραυματισμένη σχέση του Κυριάκου με τους μικρομεσαίους

Οι καρυδιές είναι υπέροχα δέντρα, αλλά δεν αφήνουν εύκολα άλλα φυτά να μεγαλώσουν στη σκιά τους. Παράγει μια ουσία, την juglone που είναι τοξική για τις ρίζες άλλων φυτών και ταυτόχρονα οι ρίζες της καρυδιάς απορροφούν πολύ οξυγόνο από το χώμα. Κάτι σαν την ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Δεν υπάρχει κάτι να φυτρώσει κάτω από τα φτερά της. Πολλή τοξικότητα και έλλειψη οξυγόνου. Δεν κόβουμε τις καρυδιές. Απλά, μεγαλώνουμε τα άλλα δέντρα πιο πέρα...

Κι αυτό είναι το λάθος της κυβέρνησης. Δεν φρόντισε να δημιουργήσει νέα οικοσυστήματα στην επιχειρηματικότητα. Τα πολλά χρήματα που εισέρρευσαν στην αγορά από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αποτέλεσαν το λίπασμα για την ανάδειξη μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών. Τα χρήματα ανακυκλώθηκαν μέσα σε ένα περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων που έχουν ήδη το μέγεθος και η στρατηγική τους είναι να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Η επιλογή αυτή ήταν ένα μεγάλο πολιτικό λάθος της κυβέρνησης και αυτό πληρώνει σήμερα.

Η αγορά έχει ανάγκη από μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Για το καλό της χώρας. Κι αυτό μπορεί να είναι το νέο αφήγημα της κυβέρνησης. Πρέπει να είναι. Κι επειδή χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία μαζί με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, καλό είναι να γυρίσει γρήγορα σελίδα η κυβέρνηση και να εξετάσει τρόπους για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και κυρίως τους μικρομεσαίους. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει αγορά. Ή αλλιώς η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τους μεγάλους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να ισχυριστεί ότι μείωσε τη φορολογία και ότι αυτό αποτελεί ουσιαστική βοήθεια στην επιχειρηματικότητα. Δεν θα το αμφισβητήσουμε. Εκείνο που λείπει είναι να σκύψουν οι υπουργοί πάνω από κάθε κλάδο και να δούνε τι είναι εκείνο που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να προχωρήσουν, να εξελιχθούν. Η πραγματική άμυνα της Οικονομίας είναι η δημιουργία νέων οικοσυστημάτων. Αν η χώρα εξαρτάται από τις πέντε - έξι μεγάλες οικογένειες των Αθηνών, οι ίδιες αυτές οικογένειες δεν θα αφήσουν το περιθώριο να αμφισβητηθεί η ηγεμονία τους από πιθανούς ανταγωνιστές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αφήγημα για τις επόμενες εκλογές: Να περάσει η ανάπτυξη σε όλη την επιχειρηματικότητα. Κι αυτός είναι ένας τρόπος για να αποκαταστήσει τις τραυματισμένες του σχέσεις με ένα κομμάτι της κοινωνίας που του το οφείλει. Και το οποίο το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Θανάσης Μαυρίδης

