Σφοδρές μάχες διεξάγονται τις τελευταίες ώρες στα πολεμικά μέτωπα του Ποκρόφσκ και της Ζαπορίζια, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους στις συγκεκριμένες περιοχές, με τον ουκρανικό στρατό να κρατά ισχυρή άμυνα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα social media, έκανε λόγο για «δύσκολη κατάσταση». Παράλληλα, τόνισε πως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ευνοούν τις επιθέσεις της Ρωσίας, η κλίμακα των οποίων, όπως είπε, αυξάνεται.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από συνομιλία με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια.

Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.



The front: our main focus right now is on the Pokrovsk direction and the Zaporizhzhia region, where the Russians are increasing the number and scale of assaults. The situation there remains difficult, in part because of weather… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2025

The front in the Zaporizhzhia direction is collapsing



Russian forces have broken through Ukrainian defenses in eastern Zaporizhzhia Oblast and advanced toward Huliaipole, according to OSINT channels.



The DeepState project reports that a breakthrough near the Yanchur River… pic.twitter.com/lzhVHB6pSc — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Κατά τα λοιπά, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στην πολιορκημένη πόλη Ποκρόφσκ και ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις προσπάθειές της να στείλει περισσότερα στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιώντας την πυκνή ομίχλη ως κάλυψη.

«Ο στόχος τους παραμένει αμετάβλητος: να φτάσουν στα βόρεια σύνορα του Ποκρόφσκ και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να περικυκλώσουν τον οικισμό», ανέφερε το 7ο Σώμα Αλεξιπτωτιστών της Ουκρανίας στο Facebook.

Σφοδρές μάχες διεξάγονται γύρω από το Ποκρόβσκ, που κάποτε ήταν ένας σημαντικός οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος της Ουκρανίας, αλλά τώρα είναι μια κατεστραμμένη πόλη, μαίνονται εδώ και μήνες, καθώς η Μόσχα προελαύνει, με αργό ρυθμό, στην ανατολική Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της προχώρησαν βαθύτερα στις ανατολικές ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ και Κουπιάνσκ την Τρίτη, με ένα βίντεο να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ με μοτοσικλέτες και ακόμη και στις οροφές κατεστραμμένων αυτοκινήτων και φορτηγών.

Η Μόσχα δηλώνει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, που αποκαλείται «η πύλη προς το Ντονέτσκ» από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, θα της δώσει μια πλατφόρμα για να προχωρήσει βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόφσκ για περισσότερο από ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας μια κίνηση τανάλιας για να προσπαθήσει να το περικυκλώσει και να απειλήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού, αντί για τις θανατηφόρες μετωπικές επιθέσεις που χρησιμοποίησε για να καταλάβει την πόλη Μπαχμούτ το 2023.

Βίντεο απεικονίζει Ρώσους να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, Ρώσοι πολεμικοί bloggers δημοσίευσαν την Τρίτη ένα βίντεο που δείχνει, όπως λένε, ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ κατά μήκος ενός δρόμου τυλιγμένου στην ομίχλη, σε κάτι που ορισμένοι χρήστες του Telegram χαρακτήρισαν ως σκηνές από την ταινία δράσης του 1979 «Mad Max», η οποία εκτυλίσσεται σε ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο.

Το βίντεο έδειχνε ρωσικές δυνάμεις σε μοτοσικλέτες και σε μια περίεργη συλλογή αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων. Πολλά οχήματα, χωρίς πόρτες και παράθυρα, εμφανίζονταν να οδηγούν κατά μήκος ενός δρόμου γεμάτου συντρίμμια, ενώ οι στρατιώτες παρακολουθούσαν. Μερικοί Ρώσοι στρατιώτες κάθονταν στην οροφή ενός κατεστραμμένου οχήματος. Ένα drone φαινόταν δίπλα στο δρόμο.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του βίντεο ως Ποκρόβσκ από τη διάταξη του δρόμου, τις πινακίδες, τον πύργο κοινής ωφέλειας και τα δέντρα που φαίνονται στο βίντεο, τα οποία ταιριάζουν με αρχεία και δορυφορικές εικόνες της περιοχής. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ημερομηνία του βίντεο.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται τώρα μέσα στο Ποκρόβσκ και ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις προσπάθειές της να στείλει περισσότερους στρατιώτες τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιώντας την πυκνή ομίχλη ως κάλυψη από τα drones. Ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούσαν ρωσικές ομάδες στην πόλη.

Σε ένδειξη της έντασης της μάχης στην πόλη, η Ρωσία δήλωσε ότι είχε καταλάβει 256 κτίρια και ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούσαν ενεργά προς τα βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόβσκ, καθώς και γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για τη μάχη για το Ποκρόβσκ: η Μόσχα δηλώνει εδώ και μέρες ότι η πόλη είναι περικυκλωμένη, ενώ το Κίεβο αρνείται ότι η Μόσχα ελέγχει την πόλη και δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να εφοδιάζει το γειτονικό Μυρνογκράντ.

Ανοιχτές πηγές χαρτών του πεδίου μάχης και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι η Ρωσία έχει εκτελέσει μια κίνηση τανάλιας γύρω από την πόλη και ήταν κοντά στο να την περικυκλώσει, αν και το Κίεβο έχει αντεπιτεθεί γύρω από την πόλη Ντομπροπίλια.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, σε συνέντευξή του στη New York Post, δήλωσε ότι η Ρωσία συγκέντρωσε περίπου 150.000 στρατιώτες σε μια προσπάθεια να καταλάβει το Ποκρόφσκ, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων ομάδων και ναυτικών ταξιαρχιών.

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του ανατολικού τμήματος του Κουπιάνσκ στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας. Ένας Ρώσος διοικητής, ο οποίος έδωσε το διακριτικό του ως «Hunter», δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν αναλάβει τον έλεγχο ενός αποθέματος πετρελαίου στην ανατολική άκρη του Κουπιάνσκ.

Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που εξέδωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν επίσης αναλάβει τον έλεγχο μιας σειράς σιδηροδρομικών σταθμών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς το Κουπιάνσκ Βουζλόβι, έναν οικισμό που βρίσκεται περίπου 6 χλμ. (4 μίλια) νότια του κέντρου του Κουπιάνσκ.

Η Ρωσία δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις της είχαν αναλάβει τον έλεγχο του οικισμού Νοβοουσπένιβσκε στη νοτιοανατολική περιοχή Ζαπορίζια. Η Ουκρανία αποσύρθηκε από ορισμένα χωριά, συμπεριλαμβανομένου του Νοβοουσπένιβσκε, λόγω των έντονων επιθέσεων που περιλάμβαναν περισσότερες από 400 πυροβολισμοί την ημέρα, σύμφωνα με δηλώσεις στρατιωτικού εκπροσώπου που αναφέρθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης και από τις δύο πλευρές λόγω των περιορισμών στην ενημέρωση και του κινδύνου της εμπόλεμης ζώνης.

Ο ρωσικός στρατός δηλώνει ότι ελέγχει πλέον περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή περίπου 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (44.800 τετραγωνικά μίλια). Οι ουκρανικοί χάρτες που παρακολουθούν τις αλλαγές στην πρώτη γραμμή δείχνουν ότι η Ρωσία ελέγχει το 19,1% της Ουκρανίας, από 18% πριν από σχεδόν τρία χρόνια.