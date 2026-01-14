Η διαρροή του ρεύματος και τα χρυσαφικά στο μπαλκόνι…

Φίλος μου διηγήθηκε τον τρόπο με τον οποίο οι μεταμφιεσμένοι σε υπαλλήλους του ΑΔΜΗΕ απατεώνες πείθουν τους συμπολίτες μας να φανερώσουν τα μετρητά και τα τιμαλφή που έχουν κρυμμένα στο σπίτι τους. Είναι πραγματικά μια εξωφρενική ιστορία, η οποία δείχνει πόσο εύπιστοι είμαστε. Τόσο που δεν δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε ως λαός τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια. Το κύμα του λαϊκισμού επιμένει επειδή έχει τελικά έτοιμη πελατεία που απλά και μόνο περιμένει κάθε φορά να εμφανιστεί ο … προφήτης της.

Οι μαρτυρίες για την απάτη των δήθεν υπαλλήλων του ΑΔΜΗΕ μας δείχνουν ότι οι απλές ιστορίες, οι πιο αφελείς είναι τελικά και οι πιο αποτελεσματικές για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Κάτι ανάλογο με τους πρίγκιπες της Αφρικής που είχαν βάψει… μαύρα τα δολάρια για να τα εξάγουν από τη χώρα τους και χρειαζόντουσαν χρήματα για να αγοράσουν ένα «ειδικό λευκαντικό». Οι χρηματοδότες θα έπαιρναν τα μισά… βρόμικα λεφτά!

Οι «υπάλληλοι» του ΑΔΜΗΕ, λοιπόν, εμφανίζονται σε ανυποψίαστους και τους λένε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμα και ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουν χρυσαφικά και χρήματα, να τα σκεπάσουν με ένα αλουμινόχαρτο και να τα βγάλουν στο μπαλκόνι! Υπάρχουν πολίτες που τους πιστεύουν; Η απάντηση είναι πως ναι! Άνθρωποι γνωστοί μας, της διπλανής μας πόρτας!

Μην πάμε μακριά! Εδώ πίστευαν στα αλήθεια κάποιοι και όχι λίγοι ότι ο Μητσοτάκης συγκάλυψε τη μεταφορά 2 ή 3 τόνων ξυλολίου στη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών. Ότι υπήρξε μία μεγάλη κυβερνητική συνωμοσία για να «προφυλαχτούν» λαθρέμποροι, οι οποίοι μετάφεραν μια παράνομη ουσία για να νοθεύσουν τα καύσιμα σε ένα βενζινάδικο! Σε ένα! Βία σε δύο. Κι υπήρξαν άνθρωποι που αυτό το πίστεψαν. Και μέσα ενημέρωσης που διακίνησαν την «ιδέα». Και κόμματα που ρωτούσαν για τα χαμένα βαγόνια, τους κρυμμένους νεκρούς και τα ξυλόλια…

Είναι θέμα Παιδείας. Κι όπως έχουμε πει και άλλες φορές στο παρελθόν, όταν αναμετράται κανείς με το χάος, στο τέλος κερδίζει το χάος. Είναι ανίκητο. Κι όπως κέρδισε το 2015, έτσι θα κερδίσει και στο μέλλον. Άλλη μία φορά. Με χειρότερες συνέπειες αυτήν τη φορά. Με μη αναστρέψιμη βλάβη. Κι η μέρα αυτή δεν είναι μακριά.

