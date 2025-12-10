Δημιουργήθηκε ΚΟΒΑ Ενόπλων Δυνάμεων…

Ένστολοι εμφανίζονται στα μπλόκα των αγροτών, δηλώνοντας την συμπαράστασή τους στον «δίκαιο αγώνα του αγροτικού κινήματος» και ζητούν να… σταματήσουν οι πόλεμοι του… ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Εξαιρετικά! Αυτοί οι άνθρωποι θα υπερασπιστούν την πατρίδα στoν πόλεμο. Κι αν εκείνη την ώρα το κόμμα (ένα είναι το κόμμα) αποφασίσει ότι δεν πρέπει να συμμετάσχουμε σε έναν… ιμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως συνέβη, στη Μικρά Ασία; Η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας πρέπει να δώσει άμεσα απαντήσεις.

Μπορούμε να φανταστούμε ένα στράτευμα που για να εκτελέσει τις διαταγές της ιεραρχίας χρειάζεται να συνέλθουν και να αποφασίσουν σχετικά οι… κομματικές οργανώσεις των στρατευμένων; Τραγικά πράγματα!

Η αριστερά επιχειρεί να δημιουργήσει την εικόνα μιας «λαϊκής πανστρατιάς» που απαιτεί να πέσει ο Μητσοτάκης, να σταματήσει η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και να πάρουμε το μέρος του Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν ενδιαφέρεται αν θα καταστρέψει επαγγελματικά τους ανθρώπους που έβγαλε στην πρώτη γραμμή για να υλοποιήσουν το project. Αλλά αυτό είναι τελικά πρόβλημα αυτών που συμμετείχαν. Ενήλικοι άνθρωποι είναι, καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι θέλουμε οι Ένοπλες Δυνάμεις να επιτελούν τον ρόλο τους.

Αλήθεια, θα μπορούσε να βγει μια ομάδα στρατιωτών του ρωσικού Στρατού και να δώσει μια συνέντευξη στα Μέσα Ενημέρωσης για να δηλώσει την αντίθεσή της στον πόλεμο στην Ουκρανία; Οποιουδήποτε στρατού! Αγγλικού, γερμανικού, κουβανέζικου; Αστεία πράγματα. Αυτά που ευαγγελίζεται στην Ελλάδα η αριστερά δεν συμβαίνουν αλλού. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Στην Ελλάδα οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις «τιμούν τους αγώνες της αριστεράς»!

Γι αυτούς τους αγώνες θα πρέπει να μιλούν. Για τον αγώνα που έδωσε η αριστερά με το τέλος του πολέμου για να περάσει η Ελλάδα στην σφαίρα επιρροής των Σοβιετικών. Δεν λυπούμαστε που έχασαν τότε. Λυπούμαστε που η κυβέρνηση ανέχεται αυτή την κατάσταση αναρχίας.

Το υπουργείο Άμυνας ξεκίνησε, λέει, τον πειθαρχικό έλεγχο. Πολύ μαλακά αντέδρασε ο κ. Δένδιας. Θα περίμενα μια δική του δήλωση που θα καταδίκαζε τέτοιες συμπεριφορές. Να δώσει, δηλαδή, έμφαση στο γεγονός και στην καταδίκη του. Κι αυτή είναι μια ξεκάθαρη πολιτική πράξη. Όπως ξεκάθαρη πολιτική πράξη είναι η υποβάθμιση του θέματος. Ο κ. Δένδιας έκανε δήλωση για τον απεργό πείνας στον Άγνωστο Στρατιώτη. Κι εκείνη, επίσης, ήταν μια πολιτική πράξη.

Θανάσης Μαυρίδης

